Beli lotos se vrača na staro celino

Po dramatični tretji sezoni serije Beli lotos na Tajskem je četrta sezona že v polnem (pripravljalnem) teku. Dogajala se bo v Franciji, med lokacijami pa bodo Pariz, filmski festival v Cannesu in luksuzni hotel Château de La Messardière v Saint-Tropezu na Azurni obali

Po prvi sezoni, ki se je dogajala na Havajih, je sledila druga v baročnem okolju Sicilije, tretja v eksotični Tajski, zdaj pa sledi vrnitev v stari svet. Po poročanju spletnega medija Deadline je bila Helena Bonham Carter potrjena kot glavna zvezda četrte sezone. Bonham Carterjeva, ki je v svoji karieri prejela dve nominaciji za oskarja – eno za najboljšo stransko igralko za film Kraljev govor in drugo za najboljšo igralko za film Let bele golobice, je ena od treh novih članic igralske zasedbe, ki so bile v četrtek uradno predstavljene, poleg nje še Chris Messina in Marissa Long. Messina je znan po vlogah v seriji Ostrina, Mindy se dogaja in filmu Julie & Julia, medtem ko je Longova manekenka, ki ima kot igralka za sabo le en kratki film. Vsi se pridružujejo že prej napovedanim igralcem Stevu Cooganu, Calebu Jonteju Edwardsu, Alexandru Ludwigu in AJ Michalki. Kot je pri seriji običajno, natančne podrobnosti o likih in zapletu še niso znane, kakor tudi ni znano, kdo se bo vrnil kot lik, ki se je že pojavil v prejšnji sezoni serije, kar je trend, ki sta mu sledila tudi drugi in tretji del. Jennifer Coolidge je premostila 1. in 2. sezono, Natasha Rothwell pa se je pojavila v 1. in 3. sezoni. Jon Gries se je pojavil v vseh treh sezonah. Charlotte Le Bon je močna kandidatka za povezovalni lik četrte sezone, saj govori francosko.

Tretja sezona serije je dosegla rekorde gledanosti in prejela 23 nominacij za emmyja. Mike White je še vedno scenarist, režiser in izvršni producent, točen datum začetka četrte sezone serije Beli lotos še ni razkrit, a snemanje naj bi potekalo poleti.