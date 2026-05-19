Belo hišo preplavil velik roj čebel

V petek je v Beli hiši prišlo do nenavadnega prizora, ko je severni travnik in dovoz do poslopja preplavil velik roj čebel. Novinarji, ki spremljajo dogajanje v Beli hiši, so morali zaradi tisoč čebel celo spreminjati pot. Novinarka NewsNation Kellie Meyers je na omrežju X zapisala: »Prišla sem v Belo hišo, a je roj čebel blokiral dovoz.« Drugi poročevalci so dogajanje opisali kot »čebelji tornado«.

Približno dvajset minut pozneje se je roj naselil v panju na drevesu na severnem travniku Bele hiše. Po ocenah novinarjev Fox Businessa je bilo prisotnih več tisoč čebel.

Dogodek je pritegnil dodatno pozornost, ker je prva dama Melania Trump pred nekaj tedni predstavila dve novi čebelji koloniji in nov panj v obliki miniaturne Bele hiše na južnem travniku predsedniške rezidence. Nekateri so se pošalili, da so čebele morda zamenjale pravo Belo hišo za svojo novo »čebeljo Belo hišo«.

Na družbenih omrežjih so se hitro pojavile šale. Novinarka CBS Kathryn Watson je zapisala »Bee Best«, kar je namig na kampanjo proti spletnemu nasilju »Be Best«, ki jo je vodila Melania Trump. Komentator Andrew Egger pa je hudomušno pripomnil, da bo treba situacijo ponovno oceniti, »če se reka Potomac nenadoma obarva krvavo«.

Čeprav so nekateri roj opisovali kot »napad« ali »jezne čebele«, strokovnjaki poudarjajo, da rojenje medonosnih čebel običajno ni agresivno. Do njega pride, ko kolonija dobi novo kraljico, stara kraljica pa skupaj z delom delavk odleti iskati novo domovanje.

Kje se uporablja med Bele hiše

Panji so bili nedavno v središču pozornosti tudi ob obisku britanskega kraljevega para, Charlesa III in Camille, ki sta znana podpornika čebelarstva.

Novi panj v obliki miniaturne Bele hiše, ki ga je izdelal lokalni obrtnik iz Virginie, bo skupaj z dvema novima kolonijama povečal proizvodnjo znamenitega medu Bele hiše za približno 30 funtov letno.

Med uporabljajo pri pripravi jedi v Beli hiši, kot protokolarna darila predsednika in prve dame ter za dobrodelne donacije hrane. Čebele pomagajo tudi pri opraševanju zelenjavnega in cvetličnega vrta Bele hiše ter rastlinja okoli National Malla.

Čebelarski program Bele hiše sicer deluje od leta 2009, ko ga je začel tesar in ljubiteljski čebelar Charlie Brandt. V poletnih mesecih lahko kolonije dosežejo okoli 70.000 čebel in proizvedejo več kot 200 kilogramov medu na leto.