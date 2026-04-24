    Zanimivosti

    Lepo belo presenečenje: v reki pri Oslu opazili belugo (FOTO)

    Belega kita so zgodaj v petek opazili na delu reke Drammen v bližini mesta Hokksund, približno 60 kilometrov od Osla. Kako je tja zašel?
    Beluga lahko plava tudi v sladki vodi. FOTO: Terje Bendiksby/AFP
    Beluga lahko plava tudi v sladki vodi. FOTO: Terje Bendiksby/AFP
    Delo
    24. 4. 2026 | 21:47
    Zanimiv prizor na Norveškem, ki je zbudil radovednost. V reki zahodno od prestolnice Oslo, daleč od njenega običajnega habitata v arktičnih morjih, so videli belugo, kita, ki običajno živi precej bolj na severu, v bližini Grenlandije ali v vodah ruskega oziroma norveškega Arktičnega oceana.

    Živali se premikajo iz treh razlogov: zaradi prehranjevanja, razmnoževanja in bega pred plenilci, je za AFP povedala Marie-Anne Blanchet, raziskovalka z Norveškega polarnega inštituta. Belega kita so zgodaj v petek opazili na delu reke Drammen v bližini mesta Hokksund, približno 60 kilometrov od Osla, je poročal javni radiotelevizijski zavod NRK.

    »Njegova prisotnost v vodah južne Skandinavije ni običajna, vendar je to žival, ki lahko plava tudi v sladki vodi,« je pojasnila Blanchetova. Povedala je, da se kit zdi zdrav in da plava povsem normalno. »Ne vemo pa, zakaj je tukaj,« je dodala.

    Posamezne živali se občasno podajo bolj proti jugu v atlantske vode, vendar zelo redko v vode v bližini norveške prestolnice. »Teoretično bi lahko našel pot nazaj v svoj naravni habitat, vendar stik z ljudmi ni idealen. Edino, kar lahko storimo, je, da ga pustimo pri miru,« je dejala. Beluga je velik kitovec, ki lahko zraste do pet metrov in ga pogosto imenujejo beli kit.

    Sorodni članki

    Photo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Alpska skrivnost

    Po kaviar na tisoč metrov nadmorske višine

    Helmut Schlader na robu narodnega parka Južne apneniške Alpe goji jesetre in prideluje različne vrste kaviarja.
    Igor Bratož 4. 6. 2024 | 11:25
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
    22. 4. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Razredni sovražnik Stevo

    Stevanović je moderni ekvivalent in parodija lumpenproletarca. Njegova »moč ljudem« namesto o delavcu govori o podjetiziranem in prekariziranem posamezniku.
    Mojca Pišek 23. 4. 2026 | 18:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Ekskluzivno

    Komisija odlaša s prepovedjo, ljudje umirajo: osem odstotkov smrti

    Ekskluzivno: Zaradi zavlačevanja Evropske komisije 100.000 ton najnevarnejših snovi konča v okolju. Dosjeji za dve tretjini od 22 kemikalij so bili zamrznjeni.
    Maja Prijatelj Videmšek 24. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Zvezdana Mlakar

    Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

    Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
    Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

    Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
    20. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost

    Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

    Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Telekomunikacije

    Več prenosa podatkov in poslanih sporočil

    Lani je bilo iz slovenskih mobilnih omrežij zaznanih več kot 465 milijonov odhodnih telefonskih klicev.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Prostovoljci

    Brez prostovoljstva ne bi bilo medalj niti tekem

    Zagnani posamezniki gradijo športna društva in prvi sprejmejo mlade talente.
    Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugo
    Hyeres

    Toni Vodišek v Franciji osmi: Veliko smo se naučili, gremo na svetovno prvenstvo

    Slovenski jadralec je v Hyeresu v Franciji končal kot osmi, čeprav je pred regato za kolajne držal četrto mesto.
    24. 4. 2026 | 22:10
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Požar

    Zgoreli sta ostrešji hiše in gospodarskega objekta, škoda bo velika

    Hitro posredovanje gasilcev preprečilo, da materialna škoda ni še višja.
    24. 4. 2026 | 22:05
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nenavaden prizor

    Lepo belo presenečenje: v reki pri Oslu opazili belugo (FOTO)

    Belega kita so zgodaj v petek opazili na delu reke Drammen v bližini mesta Hokksund, približno 60 kilometrov od Osla. Kako je tja zašel?
    Delo 24. 4. 2026 | 21:47
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Hokej

    Slovenski hokejisti na prvi prijateljski tekmi pred SP premagali Poljake

    Slovenski hokejisti so se na tekmi s Poljsko po zaostanku vrnili in zmagali s 3:2. Ekipi se bosta jutri pomerili še enkrat.
    24. 4. 2026 | 21:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Draga stava

    Specialec stavil na prijetje Madura, zaslužil 400.000 dolarjev, grozi mu zapor

    V začetku leta je šest računov na Polymarketu zaslužilo 1,2 milijona dolarjev po tem, ko so uporabniki stavili, da bodo ZDA 28. februarja napadle Iran.
    24. 4. 2026 | 20:51
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nenavaden prizor

    Lepo belo presenečenje: v reki pri Oslu opazili belugo (FOTO)

    Belega kita so zgodaj v petek opazili na delu reke Drammen v bližini mesta Hokksund, približno 60 kilometrov od Osla. Kako je tja zašel?
    Delo 24. 4. 2026 | 21:47
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Hokej

    Slovenski hokejisti na prvi prijateljski tekmi pred SP premagali Poljake

    Slovenski hokejisti so se na tekmi s Poljsko po zaostanku vrnili in zmagali s 3:2. Ekipi se bosta jutri pomerili še enkrat.
    24. 4. 2026 | 21:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Draga stava

    Specialec stavil na prijetje Madura, zaslužil 400.000 dolarjev, grozi mu zapor

    V začetku leta je šest računov na Polymarketu zaslužilo 1,2 milijona dolarjev po tem, ko so uporabniki stavili, da bodo ZDA 28. februarja napadle Iran.
    24. 4. 2026 | 20:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DRUGAČNOST

    »Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

    Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
    20. 4. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Se bodo cene znižale?

    Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več

