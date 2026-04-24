Lepo belo presenečenje: v reki pri Oslu opazili belugo (FOTO)

Zanimiv prizor na Norveškem, ki je zbudil radovednost. V reki zahodno od prestolnice Oslo, daleč od njenega običajnega habitata v arktičnih morjih, so videli belugo, kita, ki običajno živi precej bolj na severu, v bližini Grenlandije ali v vodah ruskega oziroma norveškega Arktičnega oceana.

Živali se premikajo iz treh razlogov: zaradi prehranjevanja, razmnoževanja in bega pred plenilci, je za AFP povedala Marie-Anne Blanchet, raziskovalka z Norveškega polarnega inštituta. Belega kita so zgodaj v petek opazili na delu reke Drammen v bližini mesta Hokksund, približno 60 kilometrov od Osla, je poročal javni radiotelevizijski zavod NRK.

»Njegova prisotnost v vodah južne Skandinavije ni običajna, vendar je to žival, ki lahko plava tudi v sladki vodi,« je pojasnila Blanchetova. Povedala je, da se kit zdi zdrav in da plava povsem normalno. »Ne vemo pa, zakaj je tukaj,« je dodala.

Posamezne živali se občasno podajo bolj proti jugu v atlantske vode, vendar zelo redko v vode v bližini norveške prestolnice. »Teoretično bi lahko našel pot nazaj v svoj naravni habitat, vendar stik z ljudmi ni idealen. Edino, kar lahko storimo, je, da ga pustimo pri miru,« je dejala. Beluga je velik kitovec, ki lahko zraste do pet metrov in ga pogosto imenujejo beli kit.