Obisk Benetk spet brezplačen, »eksperimentalnega prispevka« ni več

Poskusno izvajanje prispevka za vstop v Benetke za leto 2026 se je končalo. Od 27. julija dalje prispevka za vstop več ne zaračunavajo, zato je mogoče Benetke obiskati brez plačila oziroma brez vložitve zahtevka za oprostitev plačila dajatve.

Plačevanje zgolj za obisk mesta sicer nikakor ni pozabljeno. O morebitni uvedbi novega prispevka za vstop v prihodnjih letih bodo z nadaljnjimi ukrepi odločali pristojni organi občine Benetke.

Občuten padec števila plačnikov

Najnovejše statistike plačil beneških občinarjev niso navdušile. Kot navaja portal Venezia Today, so letos kljub nekoliko daljšemu obdobju zaračunavanja kot lani zabeležili kar 70.000 manj plačil. Število plačnikov se je zmanjšalo s 720.000 na 650.000, kar pomeni približno 3000 manj na dan. Tudi prihodki niso višji. Celotne podatke bodo objavili v kratkem. Prvo, poskusno zaračunavanje, so sicer uvedli že predlani.

Sodeč po tistih letošnjih številkah, ki so že znane, je povprečno dnevno število plačnikov s 13.333 v lanskem letu zmanjšalo na 10.833 letos.

Med razlogi za padec navajajo, da morda turisti zdaj bolje poznajo pravila in oprostitve ter se zato pogosteje izognejo plačilu v primerih, ko prispevek ni obvezen. Plačati ga na primer ni treba obiskovalcem, ki imajo v Benetkah prijatelje ali sorodnike, ali tistim, ki prenočujejo na beneški celini.

FOTO: Blaž Samec

Predlog, da bi vstopnino še zvišali

Kako naprej? »Zdaj bomo podatke temeljito analizirali in poskusili določiti ureditev prispevka za vstop v prihodnjih letih, tako glede števila dni kot glede višine plačila. Predlagali smo, da bi znesek zvišali nad sedanjih največ deset evrov,« je v prvem odzivu povedal občinski svetnik za finance Michele Zuin. Po njegovem mnenju prispevek dnevni turizem omejuje uspešneje kot v drugih mestih.

Izvajanje predpisa o prispevku je drago. V nadzorni sistem je vključenih več kot 150 zaposlenih, med njimi informatorji, nadzorniki in pripadniki lokalne policije. Sistem vključuje tudi informacijske terminale, nadzor dostopa in obveščanje. Stroški za 60 dni znašajo približno tri milijone evrov.

Lani so prihodki v 54 dneh znašali 5,4 milijona evrov, od česar je treba odšteti stroške. Letos so občinarji sporočili, da so bili prihodki »višji od petih milijonov evrov«. Presežka torej ni bilo.

Za primerjavo: zgolj turistična taksa Benetkam prinese 37 milijonov evrov na leto, stroški njenega pobiranja pa so minimalni.