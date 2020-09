Berlusconi v bolnišnici, Batman v samoizolaciji

Snemanje najnovejšega Batmana so ustavili, ker se je okužil glavni igralec Robert Pattinson. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters



Snemanje Batmana spet prekinili

Igralec in nekdanji rokoborec Dwayne Johnson je dejal, da je bil celo zanj virus zahteven nasprotnik. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Pandemija novega koronavirusa ne pojenja. S širjenjem okužb pa se daljša tudi seznam javnih osebnosti, ki so zbolele za covidom-19. V zadnjih dneh sta zagotovo najbolj odmevali novici o nekdanjem italijanskem premieru in medijskem mogotcu, ki so ga v četrtek zvečer preventivno hospitalizirali, in ameriškem igralcuNekdanjega ministrskega predsednika (konec meseca bo dopolnil 84 let) so iz Arcoreja, kjer je doma, prepeljali v bolnišnico San Raffaele v Milanu. Zdravniki so ugotovili, da ima obojestransko pljučnico, a je njegovo zdravstveno stanje stabilno, je poročal časnik Corriere della Sera.Berlusconi je bil pozitiven na testiranju za novi koronavirus kmalu za tem, ko se je vrnil z dopusta na Sardiniji. Po okužbi se je umaknil v osamo in njegov zdravnikje tedaj sporočil, da je asimptomatičen. Pozitivni so bili tudi testi Berlusconijeve partnerke, 30-letne Marte Fascina, ter dveh od njegovih petih otrok, 31-letnegain 36-letne. Nekdanji italijanski premier se je sredi avgusta v svoji vili na Sardiniji sestal s poslovnežem, nekdanjim šefom ekip formule ena Benetton in Renault, pri katerem so poz­neje odkrili okužbo.Z virusom sars-cov-2 se je sicer okužilo že kar nekaj znanih ljudi. Med politiki so bili denimo pozitivni britanski premier, brazilski predsednik Jair Bolsonaro in njegova soproga Michelle, ameriški senator, britanski princin monaški knez, katalonski predsednikin nekdanji kazahstanski predsednik. Med zvezdniki so o okužbi poročaliin, operni pevec, tenoristin televizijski voditeljNovi koronavirus je prekrižal načrte tudi ameriškemu igralcu Robertu Pattinsonu, ki bo nastopil v najnovejšem filmu o kultnem stripovskem junaku Batmanu, ter igralcu in nekdanjemu rokoborcu. Po le nekaj dneh, ko so po dolgem premoru zaradi pandemije znova začeli snemati težko pričakovani film o Batmanu, je zaradi okužbe glavnega igralca produkcija spet obstala. Štiriintridesetletni Pattinson, ki je zaslovel z vlogo v najstniški seriji Somrak, se na novico še ni odzval, iz produkcijske hiše Warner Bros pa so sporočili, da je okuženi član filmske ekipe v samoizolaciji, kakor zahtevajo veljavni protokoli.Po prvotnih načrtih naj bi film prvič predvajali junija prihodnje leto, zdaj pa so premiero prestavili na oktober 2021. Da je prebolel okužbo s koronavirusom, je na instagramu sporočil tudi najbolje plačani igralec na svetu Dwayne Johnson.Oseminštiridesetletnik, ki si je za časa rokoborske kariere prislužil vzdevek The Rock (Skala), je pozval svoje oboževalce, naj upoštevajo ukrepe za preprečevanje okužbe, saj virus ni šala in je bil celo zanj zahteven nasprotnik. Kakor je še dejal, so bile na koronavirus pozitivne tudi njegova žena in obe hčerki. »Lahko vam povem, da je bila to ena najbolj zahtevnih preizkušenj, kar smo jih prestali kot družina.«----------------------Avtor je zaposlen v Delovnici.