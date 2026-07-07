Bernarda Jeklin pri 90 letih: Živela bi natanko tako, kot sem

Novinarka in dolgoletna urednica Bernarda Jeklin je maja dopolnila 90 let, a ostaja enako iskriva, duhovita in neizprosno iskrena. V pogovoru za Onoplus razmišlja o staranju, svobodi, novinarstvu in življenju brez obžalovanj. »Če bi živela še enkrat, bi živela natanko tako, kot sem. V redu je bilo,« pove brez oklevanja. Prizna, da je za svojo svobodo plačala tudi visoko ceno, predvsem v zasebnem življenju, vendar drugače preprosto ni znala živeti.

Spominja se tudi let v legendarni reviji Jana, kjer je po lastnih besedah ves čas živela »na preži«, da ji ne bi ušla dobra zgodba. »Bila sem narejena za novinarko in krasno je, če delaš nekaj, za kar si narejen,« pravi ter poudari, da je radovednost najpomembnejša lastnost dobrega novinarja. Kot vedno ne manjka niti njenega značilnega humorja. Na vprašanje, kam bi najraje odšla v onstranstvu, odgovori: »Vice, obvezno. Tam je življenje.«

V obsežnem intervjuju za Onaplus Bernarda Jeklin odkrito spregovori še o uspehu, neuspehu, osamljenosti, moških, umetni inteligenci, zakaj je bil zanjo notranji mir pomembnejši od vsega drugega in kako danes gleda na življenje, ki ga ne bi zamenjala za nobeno drugo.