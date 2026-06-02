Bernarda Marovt: Lepota je v tem, da ostaneš zvest sebi

Od trenutka, ko je leta 1983 osvojila naziv miss Jugoslavije in nato na izboru za miss sveta v Londonu prejela naziv miss fotogeničnosti, Bernarda Marovt uspešno gradi mednarodno kariero v modnem svetu. Več kot štiri desetletja je soustvarjala modno zgodbo v družbi ikon, kot so Claudia Schiffer, Linda Evangelista in Naomi Campbell.

Danes ostaja zvesta svojemu pogledu na lepoto in življenje. »Verjamem, da prava lepota pride iz tega, da si zvest samemu sebi. Trudim se živeti to, kar čutim in v kar verjamem,« je povedala v intervjuju za Onaplus.

Čeprav že dolgo živi v Italiji, se v Slovenijo redno vrača. Tu vodi mladinsko manekensko šolo Bernie Models in akademijo za ženske Donnakademy. »V domovino se redno in z veseljem vračam,« poudarja.

Ko pride domov, se najraje umakne na Ljubno ob Savinji, kjer živijo njeni starši in sestra. »Ko pridem v Slovenijo, je moj dom zmeraj na Ljubnem ob Savinji, kamor se po opravljenih obveznostih ali srečanjih vsak dan rada vrnem.«

