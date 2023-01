Beseda leta 2022 je gasilec, so pravkar razglasili na Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU. Izmed še desetih drugih finalistk – bot, draginja, energent, femicid, povzemalnik, predator, predsednica, supervolilno leto, svoboda in vojna – jo je izbralo ljudstvo. Do današnjega opoldneva so na spletni strani Beseda leta ter po družbenih omrežjih za katerega od predlogov prešteli več kot 4000 glasov, četrtina je bila namenjena besedi gasilec.

Izbrani besedi po številu glasov sledijo svoboda, ki je dobila 770 glasov, in draginja s 80 glasovi, nato pa po vrsti vojna, predsednica, femicid, supervolilno leto, energent, bot, predator, povzemalnik.

Kretnja leta, izbor, ki poteka pod okriljem Zveze društev gluhih in naglušnih, pa je postala kretnja, ki ponazarja besedno zvezo vse je v naših rokah (po razstavi v Jakopičevem razstavišču).

V akciji poleg portala MMC sodeluje tudi medijska hiša Delo, katere beseda minulega leta je bila prav tako med predlogi za izbor, to je draginja. Po presoji uredništva smo namreč po dveh letih epidemije, ko smo govorili v glavnem o zdravstvu, zdravju in ukrepih, v minulem letu največkrat pogledovali po cenah osnovnih potrebščin in se čudili vse višjim položnicam za energente, zato je to beseda, ki najbolje opisuje naš vsakdanjik – in tudi vsebino našega časnika.

Draginja je zaznamovala minulo leto, zato je to tudi beseda leta naše medijske hiše. FOTO: Mavric Pivk

Beseda leta 2021 je bila PCT (»prebolel, cepljen, testiran«), ljudje pa so jo izbrali izmed finalistk, ki so prav tako zelo dobro pričale o dogajanju tistega leta. To so bile dolgi kovid, komunikacija, kronometer, odlok, PCT, poživitven, proticepilec, samotestiranje, sledilnik, stroka in voda. Na lanski prireditvi ob razglasitvi leta je bilo tako slišati željo, da bi omenjeno besedo leta čim prej pozabili, in to se je tudi zgodilo.

Kot lahko sklepamo po besedah, ki so bile predlogi za besedo leta 2022, se je naše življenje, čeravno se covid-19 še ni poslovil, vrtelo okoli povsem drugih tem.

Kot že nekaj let zapored, so izbirali tudi pesem leta, ki je morala vsebovati vse bsede finalistke. Tokrat je po presoji strokovne komisije, ki jo vodi dr. Simona Klemenčič, rime najbolje zložil Peter Vevč, njegova pesem pa gre takole:

V sebe poglej, človek tega časa,

predator si, nasilnež, kruh brez kvasa,

kjer kvas sta pamet in sočutje,

kruh pa bot in njegovo preminutje.

Kot draginja, ki odjeda perspektivo,

sam sebi jemlješ barve, puščaš le sivo,

kot sivo pokrajino zapušča skrušeni gasilec.

Sam sebi si neznanka, sprenevedav videc,

ker vse veš, ko je pred tabo računalnik,

a si reva, ker namesto tebe bere povzemalnik.

Mrčesu razpiraš svobodo, neškodljivi pesticid,

ker si pijanec, ko se na martinovo zgodi femicid,

ker si abstinent v supervolilnem letu,

ko mahamo časopisom, celo športnemu Poletu.

Tudi to si, da, špekulant z umazanimi energenti,

si besedni nastop z napačnimi akcenti,

si predsednica, ki sama sebi reče precednik

in ki zdaj, ko zmaguje vsak najhujši prisklednik,

nisi človek, ki obžaluje in preprečuje,

si vojna, ki nič ne vidi in vsak jok prečuje.