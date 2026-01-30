Bi bil januar boljši za zimske počitnice?

Januarja se veliko družin, tudi tistih s šoloobveznimi otroki, odpravi na smučarski oddih. Cene so nižje, gneče na smučiščih ni in po mnenju nekaterih je bilo tudi zagotovilo, da sneg bo, bolj trdno. Zato se hitro postavi vprašanje, ali ne bi bilo bolje zimske počitnice, ki so v Sloveniji razporejene na dva dela in so letos med 16. in 30. februarjem, prestaviti v januar. »Počitnice niso samo čas, ko gredo otroci smučat, ampak čas, ko se presekajo šolske aktivnosti. Zato je zelo dobro, da so vsaka dva meseca,« pravi ravnateljica osnovne šole Danile Kumar in predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Mojca Mihelič.

Miheličevi se zato ne zdi smiselno, da bi se tri tedne po dvotedenskih novoletnih počitnicah nadaljevale že zimske, saj bi se s tem izgubil njihov namen. »V šolah namreč opažamo, da so otroci po dveh mesecih utrujeni in potrebujejo premor,« pravi in doda, da si zimske športe tako ali tako vedno manj družin sploh lahko privošči. »Bistveno pri počitnicah ni to, s katerimi aktivnostmi se bodo otroci ukvarjali, temveč od katerih se bodo lahko oddahnili,« poudari Miheličeva.

Ravnateljica Mojca Mihelič poudarja, da so počitnice z namenom razporejene na približno dva meseca. Foto: Črt Piksi

Da termin zimskih počitnic ostane tak, kot je, se zdi dobro tudi ravnateljici Srednje ekonomske šole Ljubljana Andreji Tamše: »Z vidika organizacije pouka se mi dosedanji termin zimskih počitnic zdi ustrezen. S 15. januarjem se namreč praviloma konča prvo ocenjevalno obdobje, nato pa imajo dijaki v naslednjih treh tednih možnost za izboljšanje učnega uspeha in popravo morebitnih negativnih ocen. Ta razpored omogoča smiselno pedagoško zaporedje.«

Pomembno je, da so počitnice razporejene na približno dva meseca, poudarjajo na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, zato o prestavljanju ne razmišljajo.

Obe ravnateljici opažata, da družine zelo različno preživljajo počitnice, na smučanju, v toplih krajih ali bolj umirjeno, doma. »Zimske počitnice tako danes nimajo več izključno športnega značaja, temveč so predvsem čas oddiha in družinskega preživljanja prostega časa,« pravi Andreja Tamše.

Predsednica Zveze aktivov svetov staršev Slovenije Lara Romih, ki je nenehno v stiku s starši, se z vprašanjem prestavljanja počitnic ...