Bi imeli iphone za 42 milijonov evrov? Le redki si ga lahko privoščijo

Sodobna tehnologija nas spremlja na vsakem koraku. Vsakdo ima že pametni telefon, v gospodinjstvih je vedno več pametnih naprav, ki naj bi nam olajšale življenje oziroma pomagale poskrbeti za vsakdanja opravila, s pomočjo umetne inteligence pa se izboljšujejo oziroma porajajo storitve, ki si jih še pred nekaj leti nismo mogli niti predstavljati.

Seveda pa obstajajo tudi ljudje, ki jim navadne pametne naprave niso dovolj in hočejo nekaj več. In proizvajalci luksuznih izdelkov, za katere navadni smrtniki nismo še nikoli slišali, jim pri tem seveda še kako ustrežejo. Pa poglejmo nekaj najdražjih gadgetov na svetu, ki si jih lahko privoščijo le tisti božjastno bogati. Zanimivo je, da so na prvih treh mestih hudo predelani Applovi izdelki.

Diamantni iphone

Na prvem mestu je Falconov pametni telefon, imenovan supernova iphone 6 pink diamond, ki s ceno 48,5 milijona dolarjev (42 milijonov evrov) velja za najdražji (predelani) telefon na svetu. V ameriški družbi Falcon Luxury (ki sicer ne obstaja več) so za osnovo vzeli Applov iphone 6 in ga korenito nadgradili. Ohišje je iz 24-karatnega zlata, zadnjo stran pa krasi rožnati diamant, za predelavo, ki je, mimogrede, ročno delo, pa so porabili deset tednov. Ultimativni statusni simbol je naročila Nita Ambani, soproga indijskega milijarderja Mukeša Ambanija, najbogatejšega Azijca in 13. najbogatejšega človeka na svetu.

Nita Ambani, žena Mukeša Ambanija, si je omislila prav poseben telefonček. FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

Zlati iphone

Na drugem mestu je z velikanskim zaostankom skoraj tridesetih milijonov evrov iphone 5 black diamond, ki ga je izdelal britanski oblikovalec Stuart Hughes. Telefon, za katerega je neimenovani kitajski poslovnež odštel 15 milijonov dolarjev (13 milijonov evrov), ima ohišje iz čistega zlata, na njem pa je skupno 600 drobnih belih diamantov – samo Applov logotip na hrbtni strani vsebuje 53 teh dragih kamnov. Zaslon telefona je izdelan iz safirnega stekla, tipko na spodnjem delu zaslona pa je zamenjal 26-karatni črni diamant iz poslovneževe zasebne zbirke.

Iphone s črnim diamantom FOTO: Stuart Hughes

Dinozavrski ipad

Tako kot iphone 5 black diamond je tudi tablični računalnik ipad 2 gold history edition izdelal Stuart Hughes. Vsebuje ostružke 65 milijonov let stare stegnenice tiranozavra, sprednji okvir naprave pa je izdelan iz najstarejše kamnine na svetu, imenovane amolit, ki so jo prinesli iz Kanade. Gre za veličastno napravo s 53 diamanti, ki seveda krasijo tudi Applov logotip, celotna hrbtna stran pa je izdelana iz kar dveh kilogramov čistega zlata. Hughes je doslej izdelal le dva takšna primerka ipada, o kupcih pa ni prav dosti znanega.

Ipad z delci kosti tiranozavra in ohišjem iz amolita. FOTO: Stuart Hughes

Zvočniki iz zlata

Butični proizvajalec avdio opreme Hart Audio, za katerim stoji britanski oblikovalec David Hart, je leta 2012 izdelalo pregrešno drage zvočnike D&W aural pleasure cast in gold. Na svetu je na voljo le en par, izdelan iz 9-, 18- in 24-karatnega zlata, ki stane 4,7 milijona dolarjev (4,1 milijona evrov).

Kakor se da prebrati v avdiofilski reviji Mono & Stereo, je oblikovanje edinstveno, sami zvočniki pa ponujajo »najsodobnejšo akustično tehnologijo, ki zagotavlja preprosto dih jemajočo lucidnost zvoka«. Kaj točno to pomeni, nam ni čisto jasno, vsekakor pa morajo imeti neverjeten zvok. Za ta denar bi se že spodobilo.

Pri Hart Audiu so v liniji aural pleasure izdelali tudi pet parov srebrnih zvočnikov, ki stanejo po 315.000 dolarjev (273.000 evrov), medtem ko so za »množice« naredili tudi 99 parov zvočnikov iz trdnega fosfornega brona, za katere je treba odšteti 63.000 dolarjev (okoli 55.000 evrov).

Zvočniki iz čistega zlata FOTO: Hart Audio

Zasebna mini podmornica

Za konec pa še nekaj povsem drugačnega: mini podmornica triton 3300/3 za dva milijončka zelencev (1,7 milijona evrov). Gre za najbolj priljubljeni model floridskega proizvajalca Triton, ki lahko udobno prevaža pilota in dva potnika ter se potopi do globine tisoč metrov.

Znanstveniki in ustvarjalci dokumentarnih filmov jo imajo za svojo najljubšo podmornico zaradi prostorne notranjosti, velike nosilnosti in modularne razširljivosti.