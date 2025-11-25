  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Bi imeli iphone za 42 milijonov evrov? Le redki si ga lahko privoščijo

    Predstavljamo pet najdražjih gadgetov na svetu, ki si jih lahko privoščijo le božjastno bogati. Na prvih treh mestih so predelani Applovi izdelki.
    Telefon z rožnatim diamantom FOTO: Falcon Luxury
    Galerija
    Telefon z rožnatim diamantom FOTO: Falcon Luxury
    Staš Ivanc
    25. 11. 2025 | 12:33
    25. 11. 2025 | 14:06
    4:57
    A+A-

    Sodobna tehnologija nas spremlja na vsakem koraku. Vsakdo ima že pametni telefon, v gospodinjstvih je vedno več pametnih naprav, ki naj bi nam olajšale življenje oziroma pomagale poskrbeti za vsakdanja opravila, s pomočjo umetne inteligence pa se izboljšujejo oziroma porajajo storitve, ki si jih še pred nekaj leti nismo mogli niti predstavljati.

    Seveda pa obstajajo tudi ljudje, ki jim navadne pametne naprave niso dovolj in hočejo nekaj več. In proizvajalci luksuznih izdelkov, za katere navadni smrtniki nismo še nikoli slišali, jim pri tem seveda še kako ustrežejo. Pa poglejmo nekaj najdražjih gadgetov na svetu, ki si jih lahko privoščijo le tisti božjastno bogati. Zanimivo je, da so na prvih treh mestih hudo predelani Applovi izdelki.

    Diamantni iphone

    Na prvem mestu je Falconov pametni telefon, imenovan supernova iphone 6 pink diamond, ki s ceno 48,5 milijona dolarjev (42 milijonov evrov) velja za najdražji (predelani) telefon na svetu. V ameriški družbi Falcon Luxury (ki sicer ne obstaja več) so za osnovo vzeli Applov iphone 6 in ga korenito nadgradili. Ohišje je iz 24-karatnega zlata, zadnjo stran pa krasi rožnati diamant, za predelavo, ki je, mimogrede, ročno delo, pa so porabili deset tednov. Ultimativni statusni simbol je naročila Nita Ambani, soproga indijskega milijarderja Mukeša Ambanija, najbogatejšega Azijca in 13. najbogatejšega človeka na svetu.

    Nita Ambani, žena Mukeša Ambanija, si je omislila prav poseben telefonček. FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters
    Nita Ambani, žena Mukeša Ambanija, si je omislila prav poseben telefonček. FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

    Zlati iphone

    Na drugem mestu je z velikanskim zaostankom skoraj tridesetih milijonov evrov iphone 5 black diamond, ki ga je izdelal britanski oblikovalec Stuart Hughes. Telefon, za katerega je neimenovani kitajski poslovnež odštel 15 milijonov dolarjev (13 milijonov evrov), ima ohišje iz čistega zlata, na njem pa je skupno 600 drobnih belih diamantov – samo Applov logotip na hrbtni strani vsebuje 53 teh dragih kamnov. Zaslon telefona je izdelan iz safirnega stekla, tipko na spodnjem delu zaslona pa je zamenjal 26-karatni črni diamant iz poslovneževe zasebne zbirke.

    Iphone s črnim diamantom FOTO: Stuart Hughes
    Iphone s črnim diamantom FOTO: Stuart Hughes

    Dinozavrski ipad

    Tako kot iphone 5 black diamond je tudi tablični računalnik ipad 2 gold history edition izdelal Stuart Hughes. Vsebuje ostružke 65 milijonov let stare stegnenice tiranozavra, sprednji okvir naprave pa je izdelan iz najstarejše kamnine na svetu, imenovane amolit, ki so jo prinesli iz Kanade. Gre za veličastno napravo s 53 diamanti, ki seveda krasijo tudi Applov logotip, celotna hrbtna stran pa je izdelana iz kar dveh kilogramov čistega zlata. Hughes je doslej izdelal le dva takšna primerka ipada, o kupcih pa ni prav dosti znanega.

    Ipad z delci kosti tiranozavra in ohišjem iz amolita. FOTO: Stuart Hughes
    Ipad z delci kosti tiranozavra in ohišjem iz amolita. FOTO: Stuart Hughes

    Zvočniki iz zlata

    Butični proizvajalec avdio opreme Hart Audio, za katerim stoji britanski oblikovalec David Hart, je leta 2012 izdelalo pregrešno drage zvočnike D&W aural pleasure cast in gold. Na svetu je na voljo le en par, izdelan iz 9-, 18- in 24-karatnega zlata, ki stane 4,7 milijona dolarjev (4,1 milijona evrov).

    Kakor se da prebrati v avdiofilski reviji Mono & Stereo, je oblikovanje edinstveno, sami zvočniki pa ponujajo »najsodobnejšo akustično tehnologijo, ki zagotavlja preprosto dih jemajočo lucidnost zvoka«. Kaj točno to pomeni, nam ni čisto jasno, vsekakor pa morajo imeti neverjeten zvok. Za ta denar bi se že spodobilo.

    Pri Hart Audiu so v liniji aural pleasure izdelali tudi pet parov srebrnih zvočnikov, ki stanejo po 315.000 dolarjev (273.000 evrov), medtem ko so za »množice« naredili tudi 99 parov zvočnikov iz trdnega fosfornega brona, za katere je treba odšteti 63.000 dolarjev (okoli 55.000 evrov).

    Zvočniki iz čistega zlata FOTO: Hart Audio
    Zvočniki iz čistega zlata FOTO: Hart Audio

    Zasebna mini podmornica

    Za konec pa še nekaj povsem drugačnega: mini podmornica triton 3300/3 za dva milijončka zelencev (1,7 milijona evrov). Gre za najbolj priljubljeni model floridskega proizvajalca Triton, ki lahko udobno prevaža pilota in dva potnika ter se potopi do globine tisoč metrov.

    Znanstveniki in ustvarjalci dokumentarnih filmov jo imajo za svojo najljubšo podmornico zaradi prostorne notranjosti, velike nosilnosti in modularne razširljivosti.

    Podmornica za bogate raziskovalce FOTO: Triton
    Podmornica za bogate raziskovalce FOTO: Triton

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zaradi Domna se je dvakrat obregnil ob sodnike

    Najmlajši od bratov Prevc od slovenskih skakalcev najbolje odrinil v olimpijsko zimo. Eisenbichler ni pričakoval, da bo tako močan. Že danes in jutri v Falunu.
    Miha Šimnovec 25. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Marcos Tavares

    Legendarni as Maribora brez postelje in hrane, v mislih pa Romario

    V podkastu Junaki športa je gostoval Marcos Tavares, eden najboljših nogometašev v zgodovini 1. SNL. Spregovoril o poti iz Brazilije do Maribora.
    Gregor Knafelc 24. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    PU Celje

    Mladoletnik trikrat postavil predmete na železniške tire in ogrozil življenja

    Mladostnik je menda namenoma poškodoval tudi sedem javnih koles in sodeloval v kaznivem dejanju z elementi nasilja in premoženjske koristi.
    25. 11. 2025 | 11:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Vprašanje analitikov za koalicijo: Kam je izginila podpora?

    Z analitikoma ugotavljamo, kaj je doprineslo k padcu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    Barbara Hočevar 23. 11. 2025 | 22:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Marcos Tavares

    Legendarni as Maribora brez postelje in hrane, v mislih pa Romario

    V podkastu Junaki športa je gostoval Marcos Tavares, eden najboljših nogometašev v zgodovini 1. SNL. Spregovoril o poti iz Brazilije do Maribora.
    Gregor Knafelc 24. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Odgovorni poklicali na zagovor Avstrijce, uradno opozorilo za Tschofeniga

    Branilec velikega kristalnega globusa in zmagovalec sobotne tekme v Lillehammerju je zanikal, da bi šlo za poskus manipulacije opreme.
    Miha Šimnovec 24. 11. 2025 | 10:52
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Zaradi Domna se je dvakrat obregnil ob sodnike

    Najmlajši od bratov Prevc od slovenskih skakalcev najbolje odrinil v olimpijsko zimo. Eisenbichler ni pričakoval, da bo tako močan. Že danes in jutri v Falunu.
    Miha Šimnovec 25. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

    Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

    Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

    Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 08:58
    Preberite več
    VideoWall
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Hana Stupica in Maja P. Kastelic: »Vsi ste povabljeni na zabavo«

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Jedrska energija prihaja v države, ki je pred časom niso smele imeti

    Vse naše sosede razen Avstrije bi svojo energetsko mešanico dopolnile z jedrsko energijo, ki pa si utira pot na pet celin.
    Borut Tavčar 22. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    tehnologijagadgetibogatizlatodiamantizvočnikipodmornicaApple

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Intervju

    Hrvaški predsednik o Čeferinu: Z nogometom gre spat in z njim se zbuja

    Predsednik HNS se je zahvalil predsedniku Aleksandru Čeferinu in kolegom iz drugih evropskih zvez za izkazano zaupanje.
    25. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Raziskava o nadlegovanju

    Če sodelavke prepustijo »šakalom«, s tem utišajo še druge

    Pred nasiljem in nadlegovanjem na delovnem mestu niso imune niti novinarke in druge medijske delavke, kaže raziskava, v kateri je sodelovalo več kot 600 žensk.
    Anja Intihar 25. 11. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Po derbiju

    Maribor in Olimpija zaradi navijačev ob skoraj 20 tisoč evrov

    V blagajno NZS bo po 16. krogu državnega prvenstva prispeval tudi Koper, ki bo moral zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev odšteti precej manj.
    25. 11. 2025 | 13:44
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Poskus uboja

    Moški z ostrim predmetom napadel znanca: grozi mu od pet do petnajst let ječe

    Kaznivo dejanje se je zgodilo v okolici Kopra. Preiskovalni sodnik je osumljencu, pri katerem so našli tudi sumljive snovi, odredil pripor.
    25. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prometna varnost

    Ključne so čelade, vsaj za mlade

    V Sloveniji se je prometna varnost v 30 letih izredno izboljšala, a se je letos v primerjavi z lani poslabšala, zlasti zaradi motoristov
    Borut Tavčar 25. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Po derbiju

    Maribor in Olimpija zaradi navijačev ob skoraj 20 tisoč evrov

    V blagajno NZS bo po 16. krogu državnega prvenstva prispeval tudi Koper, ki bo moral zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev odšteti precej manj.
    25. 11. 2025 | 13:44
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Poskus uboja

    Moški z ostrim predmetom napadel znanca: grozi mu od pet do petnajst let ječe

    Kaznivo dejanje se je zgodilo v okolici Kopra. Preiskovalni sodnik je osumljencu, pri katerem so našli tudi sumljive snovi, odredil pripor.
    25. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prometna varnost

    Ključne so čelade, vsaj za mlade

    V Sloveniji se je prometna varnost v 30 letih izredno izboljšala, a se je letos v primerjavi z lani poslabšala, zlasti zaradi motoristov
    Borut Tavčar 25. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Finančna svoboda – cilj, ki ga lahko dosežemo s potrpežljivostjo

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Zmagovalna kombinacija za vsako vreme

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Decembra je čas za popravni izpit

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SEMPL 2025 razkriva govorce, ki vidijo priložnosti v podrobnostih

    Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
    Nina Korinšek, Promo Delo 25. 11. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj naredite, ko vam zataji glas?

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Od walkmana do 3D-tiska: kako so nas spremenile zadnje tri dekade

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj Slovenci končno vlagamo drugače?

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Operate: nov pristop pri upravljanju davčne funkcije

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mercedes, ki izraža vaš slog, odgovornost in življenjski ritem

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Ali veste, kaj vam dviguje račun? Moj Elektro to pokaže v nekaj minutah (video)

    Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo