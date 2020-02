Bi mlečne izdelke v prihodnosti lahko nadomestile maščobe ličink?

Hrana iz žuželk vsebuje visoko stopnjo beljakovin, vitaminov, vlaknin in mineralov. Znanstveniki v njej vidijo okolju prijaznejšo in cenejšo alternativo ostalim živalskim produktom. FOTO: Francois Lenoir/Reuters



Potrošniki niso takoj zaznali razlike v okusu

Ličinke v primerjavi z govedom potrebujejo manj zemlje, pri pretvorbi hrane so bolj učinkovite, prav tako pa za pridelavo masla porabijo manj vode. FOTO: Francois Lenoir/Reuters

Skupina znanstvenikov na Univerzi Gent v Belgiji poskuša dokazati, da bi maščoba iz ličink lahko bila trajnostna alternativa mlečnim izdelkom. V svojih eksperimentih poskušajo z maščobami ličink nadomestiti maslo v vafljih, tortah in piškotih. To delajo s pomočjo ličink črnih bojevniških muh, ki jih v posodi z vodo zmešajo z mešalnikom in ustvarijo gladek, sivkast kupček. Nakar s kuhinjsko centrifugo iz žuželk odstranijo maslo.Kot je za Guardian dejala vodja raziskave, medtem ko je v rokah držala sveže pečeno masleno torto iz ličink, »obstaja več pozitivnih učinkov uporabe sestavnih delov ličink«. Po njenih besedah je tovrstna metoda bolj trajnostna, saj ličinke v primerjavi z govedom potrebujejo manj zemlje, pri pretvorbi hrane so bolj učinkovite, prav tako pa za pridelavo masla porabijo manj vode.Glede na njihova opažanja potrošniki ne opazijo razlike, če je četrtina živalskega masla nadomeščena z maslom ličink. Razliko v okusu opazijo, ko pride do polovičnega razmerja. Takrat povedo, da torte ne bi želeli kupiti.Hrana iz žuželk vsebuje visoko stopnjo beljakovin, vitaminov, vlaknin in mineralov. Znanstveniki v njej vidijo okolju prijaznejšo in cenejšo alternativo ostalim živalskim produktom.