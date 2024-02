Bi morale vse ženske po 40. letu jemati kolagen?

Neprespane noči, predolge ure pred računalnikom, stalno sedenje in premalo sproščanja v naravi, neredni obroki zaradi pomanjkanja časa so nekateri od dejavnikov, zaradi katerih se stres kopiči na naših ramenih.

Psihološki stres se pojavi, ko smo pod duševnim, fizičnim ali čustvenim pritiskom in ko pritisk začne presegati našo prilagoditveno moč. Takrat se v možganih sproži signal in začnejo se sproščati stresni hormoni. Koža se odzove z aktiviranjem hormonskega in imunskega sistema, kar lahko poslabša videz kože in stanje kožnih bolezni.

Naročnik oglasne vsebine je Velins.shop