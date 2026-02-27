Bill Clinton v masažni kadi in na nočnem kopanju

Odkar je ameriško pravosodno ministrstvo objavilo pakete dokaznega gradiva pokojnega spolnega prestopnika Jeffreya Epsteina, so iz njih padle tudi fotografije nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona: kako se ponoči kopa skupaj z Ghislaine Maxwell (Epsteinovo prijateljico, ki je v ameriškem zaporu že od julija 2020 in naj bi igrala ključno vlogo pri Epsteinovih spolnih zlorabah mladoletnic), kako se smeji v zaodrju koncerta Rolling Stonesov v Hong Kongu z Jeffreyjem Epsteinom, kako leži v masažni kadi poleg nekoga, čigar obraz je zatemnjen zaradi zaščite identitete.

Prav to objavljeno gradivo naj bi igralo osrednjo vlogo pri zaslišanju nekdanjega demokratskega predsednika, ki ga je včeraj za zaprtimi opravil kongresni odbor pod vodstvom republikancev. Soproga Hillary je bila na vrsti prva, včeraj, povedala je, da se ne spomni, da bi Epsteina sploh srečala.

Dokumenti sicer Clintona ne obtožujejo nobenega prekrška; Epsteinove žrtve, ki so se doslej javile, ga niso obtožile neprimernega ravnanja in ni dokazov, da bi vedel za njegova kazniva dejanja. Clintonov tiskovni predstavnik je dejal, da so fotografije stare več desetletij in da se je Clinton nehal družiti z Epsteinom, še preden so njegova kazniva dejanja prišla na dan.

Šestnajstkrat potoval z Epsteinovim letalom

Vendar pa novo gradivo očitno kaže, kako je še po predsedovanju iskal bogate donatorje za svojo fundacijo in kasneje globalno pobudo. Takrat je bil Epstein finančnik, ki se je družil z najbogatejšimi na svetu od Buckinghamske palače do Palm Beacha in si na poti pridobival vplivne prijatelje.

V elektronskih sporočilih, ki jih je pregledal BBC, ni neposrednih sporočil med Clintonom in Epsteinom, sta pa oba moška predmet številnih dopisov med Maxwellovo in Clintonovim glavnim svetovalcem Dougom Bandom.

42. predsednik Združenih držav Amerike je razvil prijateljski odnos s finančnikom Jeffreyjem Epsteinom v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja in nadaljeval z njim tudi po prelomu tisočletja. Po predsedniški prisegi leta 1993 so Clintona septembra fotografirali z Epsteinom in Ghislaine Maxwell po dogodku za donatorje za projekt obnove Bele hiše. Medtem ko je bil Clinton predsednik, je Epstein med letoma 1993 in 1995 vsaj 17-krat obiskal Belo hišo, Clinton pa je po poročanju CNN-a potoval z Epsteinovim zasebnim letalom vsaj 16-krat. Do leta 1995 se je Epstein že znašel v Clintonovem družbenem krogu. Clinton je v letih pred Epsteinovo aretacijo in smrtjo leta 2019 zanikal kakršno koli védenje o Epsteinovih kriminalnih dejavnostih in se distanciral od finančnika. Clinton je večkrat zatrdil tudi, da Epsteinovega zasebnega otoka ni nikoli obiskal.

V svojih spominih Moje življenje po Beli hiši je Clinton zapisal, da je vedno mislil, da je Epstein čuden, vendar ni imel pojma o zločinih, ki jih je zagrešil.