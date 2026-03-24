Bill Cosby mora plačati 19 milijonov dolarjev

Ameriški filmski zvezdnik Bill Cosby je v ponedeljek izgubil tožbo, v kateri ga je ženska obtožila, da jo je leta 1972 spolno napadel. Porota je sklenila, da ji mora plačati 19,25 milijona dolarjev, poročajo ameriški mediji.

Donna Motsinger, ki je zdaj stara 84 let, je nekoč delala kot natakarica v restavraciji blizu San Francisca, ki je bila priljubljena med zvezdniki, obiskoval jo je tudi Cosby. V tožbi je trdila, da jo je nekega dne povabil na njegovo komično predstavo, ko se je vračala domov iz službe.

Med vožnjo na predstavo ji je ponudil vino in tableto, za katero je trdil, da je aspirin, vendar je kmalu po zaužitju izgubila zavest. Zbudila se je gola doma v svoji postelji in ugotovila, da je bila omamljena in posiljena. Cosbyjevi odvetniki so obtožbe zavrnili in trdili, da ne temeljijo na nobenih dokazih, ter napovedali pritožbo.

Cosby je podal izjavo pod prisego, v kateri je dejal, da se spomni, da sta bila skupaj v limuzini in da je želel imeti z njo spolni odnos, vendar se ne spomni, ali sta ga imela. Izjavil je tudi, da je zaradi tožb ostal brez dela in denarja.

Komik je v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja užival veliko slavo s svojo humoristično serijo The Cosby Show. Njegov ugled je bil uničen, ko ga je na desetine žensk že v šestdesetih letih obtožilo posilstva, spolnega nadlegovanja in spolnih zlorab. Vztrajal je, da so bila vsa srečanja sporazumna.