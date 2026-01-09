Gates fundaciji bivše žene po ločitvi nakazal rekordni znesek

Pet let po njuni odmevni ločitvi, je Bill Gates dobrodelni organizaciji svoje bivše žene Melinde French Gates namenil eno največjih donacij v zgodovini, poroča The Sun.

Po razkritjih časnika The New York Times je leta 2024 Melindini fundaciji Pivotal Philanthropies Foundation nakazal 7,88 milijarde ameriških dolarjev (okoli 7,25 milijarde evrov). Donacija je bila razkrita v davčni dokumentaciji in prvič osvetljuje konkretne finančne pogoje ločitve para, ki se je razšel leta 2021.

Melinda French Gates je maja lani zapustila Fundacijo Bill & Melinda Gates. Ob tem je predlagala, da njen nekdanji mož za novo dobrodelno fundacijo, ki jo je nameravala ustanoviti, prispeva skupno 12,5 milijarde dolarjev (okoli 11,5 milijarde evrov).

Predstavnik organizacije Pivotal Philanthropies je za New York Times potrdil, da je bil ta dogovor v celoti izpolnjen, skoraj osem milijard dolarjev velika donacija pa predstavlja del tega sporazuma. Kako je bil razdeljen preostali znesek, ni znano.

Melinda French Gates je maja lani zapustila Fundacijo Bill & Melinda Gates. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters

Fundacijo Pivotal Philanthropies je Melinda ustanovila konec leta 2022, leto dni po ločitvi. Ob koncu leta 2023 je imela fundacija po razpoložljivih podatkih 604 milijone dolarjev sredstev (okoli 556 milijonov evrov).

Odmevni razhod

Bill in Melinda Gates sta se leta 2021 razšla po 27 letih zakona. Njuna ločitev velja za eno najdražjih v zgodovini, saj naj bi Melinda prejela približno 76 milijard dolarjev premoženja (okoli 70 milijard evrov).

Kmalu po razhodu so v javnost prišle informacije o Gatesovi aferi z uslužbenko podjetja Microsoft. Ta je leta 2019 upravnemu odboru podjetja poslala pismo z opisom razmerja, ki se je začelo že leta 2000. Upravni odbor je razmerje označil za neprimerno, Gates pa ga je zapustil že marca 2020, še pred zaključkom preiskave.

Pozneje so sledila še druga poročila, po katerih naj bi Gates neprimerno nagovarjal sodelavke tako v Microsoftu kot v dobrodelni fundaciji.

Posebej odmevne so bile tudi navedbe o njegovih stikih z Jeffreyjem Epsteinom, obsojenim spolnim prestopnikom, s katerim naj bi se srečeval med letoma 2011 in 2014.

Mediji so poročali, da naj bi Gates z Epsteinom potoval z zasebnim letalom in obiskoval srečanja v njegovi newyorški rezidenci.

Gates je vse očitke o neprimernem vedenju zanikal, prav tako pa je zatrdil, da se pri Epsteinu ni nikoli posvetoval glede zakonske zveze ali drugih osebnih stikov. Dodal je, da pravzaprav srečanje z njim močno obžaluje.

Kljub burnemu ozadju pa nova razkritja kažejo, da je finančni dogovor med nekdanjima zakoncema izpolnjen, Melinda French Gates pa s pomočjo ene največjih donacij v zgodovini nadaljuje svoje samostojno filantropsko delovanje.