Preobrat Billa Gatesa; od toplogrednih plinov k vročim žariščem revščine

Bill Gates, soustanovitelj Microsofta in eden vodilnih svetovnih filantropov, je v novem eseju pozval k spremembi globalnih prioritet. Po njegovem mnenju je čas, da svet del sredstev, namenjenih podnebni politiki, preusmeri v preprečevanje bolezni, lakote in revščine.

Gates, dolgoletni zagovornik zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, v 17-stranskem eseju, ki ga je objavil na svoji spletni strani, piše, da podnebne spremembe sicer ostajajo resen problem, vendar »ne bodo pokončale civilizacije«. Prepričan je, da bodo znanstvene inovacije v prihodnjih desetletjih uspešno omejile njihove najhujše učinke, medtem ko bi bilo nujno več vlagati v področja, ki neposredno zmanjšujejo trpljenje ljudi.

»Podnebna skupnost se preveč osredotoča na kratkoročne cilje za zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida. S tem pa odvrača sredstva od najučinkovitejših načinov za izboljšanje življenja v segrevajočem se svetu,« je zapisal Gates. Po njegovem bi moral biti glavni cilj človeštva »preprečevanje trpljenja, zlasti v najrevnejših državah«.

Svoj esej je napisal v upanju, da bo vplival na prihajajočo konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah COP30, ki bo potekala od 10. do 21. novembra v brazilskem mestu Belém, v Amazoniji. Na konferenci naj bi države predstavile nacionalne podnebne zaveze in ocenile napredek pri prehodu na obnovljive vire energije.

Po Gatesovem mnenju so bile pretekle naložbe v boj proti podnebnim spremembam pogosto napačno usmerjene – »preveč dobrega denarja je bilo vloženega v draga in vprašljiva prizadevanja«. Čeprav priznava, da bodo podnebne spremembe prizadele predvsem najrevnejše, poudarja, da svet zaradi njih ne bo propadel: »Ljudje bodo trpeli, vendar bomo preživeli. Zato moramo vlagati v to, da trpljenje zmanjšamo.«