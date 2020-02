Biti Jana Zupančič

»Vidim, da v prostem času igraš ženo,« sem v zadnjih tednih, ko se je v uvodni špici nadaljevanke Jezero izpisalo ime igralke, z obilico smeha v glasu poslušala od znancev. »Ja, samo zato, da me ne bi več mešali z njo, sem pred nekaj leti prisilila moža, da iz mene naredi pošteno žensko, in sem si dodala njegov priimek,« sem se šibko in robato branila – in postregla z anekdoto, povezano s to v MGL zaposleno igralko , ki je velikokrat tudi pred ­kamerami.Leta 2006 sem pisala reportažo s sprejemnih izpitov za študij dramske igre na AGRFT, o katerih so v javnosti krožile strašljive zgodbe, da je to pravo psihološko mučenje bodočih oziroma nesojenih igralcev. Tistega dne so se govorice pokazale za pretirane, kljub temu pa ni manjkalo napetih trenutkov, živčnosti, nikotinske tolažbe, pa tudi smeha. Kakorkoli že, tamkajšnjega tajnika sem prosila, da me obvesti, ko bodo objavili imena mladcev, ki so prišli skozi sito (med njimi sta bila, na primer, danes uspešnain), in v debeli blok si je zapisal mojo številko.Nekaj let pozneje je zazvonil telefon: »Zdravo, tukaj ta in ta. Poslušaj: zamislil sem si te v eni od vlog v svojem filmu, pa sprašujem, ali bi te zanimalo.« Kar nekaj časa je trajalo, da sem povezala oba konca niti, povedala klicatelju, da sem resda Jana Zupančič, žal pa nikakor nimam takega igralskega daru, kot ga ima moja soimenjakinja, se pa že nekaj časa poigravam z idejo o intervjuju z njo, če le ne bi bilo videti preveč čudno, da bi bila pod pogovorom z Jano Zupančič podpisana Jana Zupančič.Mi je kar malo žal – za intervju, da ne bo pomote –, sem pa, in to samo zaradi imena, dobila svojih pet minut slave. Sprašujem se, ali so kaj podobnega doživele tudi druge Jane Zupančič. Na facebooku so štiri in nobena od teh ni igralka ... Lahko bi se enkrat vse, kar nas je, usedle za skupno mizo in morda ugotovile, da imamo še kaj več skupnega kot zgolj ime. Kakovostnega druženja ni nikoli preveč.