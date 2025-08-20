Bitka za čudežne dečke umetne inteligence

V nadaljevanju preberite:

»Visoki zneski pri raznovrstnih prehodih visokotehnoloških strokovnjakov in podjetij niso nič novega. Novo je to, da se na široko piše in razpravlja o le enem prestopu – celo New York Times ga je označil za udarno novico,« dr. Marko Grobelnik, raziskovalec iz laboratorija za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan, komentira nedavno novico o rekordni, četrtmilijardni ponudbi ustanovitelja Mete Marka Zuckerberga za 24-letnega čudežnega dečka umetne inteligence Matta Deitkeja. Kot vodilni raziskovalec se je pridružil Metinemu laboratoriju za superinteligenco.

V tekmi za prevlado na trgu so v igri še veliko višji zneski. Evropski program InvestAI je vreden 200 milijard evrov, podobno je s programi UI v ZDA, na Kitajskem, v Savdski Arabiji ..., tudi v podjetjih gredo vlaganja v infrastrukturo, ljudi, podatke in rešitve v desetine milijard. Kje se bijejo največje bitke na področju umetne inteligence, kaj nam bodo podjetja, ki razvijajo UI, v prihodnje ponujala brezplačno in kaj zaračunavala? Pri čem se nikoli več ne bomo vrnili v čas pred njenim razvojem? Kateri poklici bodo izumrli? Kaj bo še preostalo novinarjem? To je le nekaj vprašanj, na katera odgovarja sogovornik z Instituta Jožef Stefan.