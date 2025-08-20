  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Zanimivosti

    Bitka za čudežne dečke umetne inteligence

    Zakaj so prehodi visokotehnoloških strokovnjakov tako ključni, pojasnjuje Marko Grobelnik z Instituta Jožef Stefan.
    Potekata dve tekmi, ena je geopolitična med državami, katera bo imela najmočnejša orodja UI. Kandidati so trije, ZDA, Kitajska in Evropa, pri čemer Evropa močno zaostaja. Druga tekma je med podjetji – za čim večje tržne deleže. FOTO: Leon Vidic
    Galerija
    Potekata dve tekmi, ena je geopolitična med državami, katera bo imela najmočnejša orodja UI. Kandidati so trije, ZDA, Kitajska in Evropa, pri čemer Evropa močno zaostaja. Druga tekma je med podjetji – za čim večje tržne deleže. FOTO: Leon Vidic
    Saša Bojc
    20. 8. 2025 | 09:00
    20. 8. 2025 | 09:01
    11:11
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    »Visoki zneski pri raznovrstnih prehodih visokotehnoloških strokovnjakov in podjetij niso nič novega. Novo je to, da se na široko piše in razpravlja o le enem prestopu – celo New York Times ga je označil za udarno novico,« dr. Marko Grobelnik, raziskovalec iz laboratorija za umetno inteligenco na Institutu Jožef Stefan, komentira nedavno novico o rekordni, četrtmilijardni ponudbi ustanovitelja Mete Marka Zuckerberga za 24-letnega čudežnega dečka umetne inteligence Matta Deitkeja. Kot vodilni raziskovalec se je pridružil Metinemu laboratoriju za superinteligenco.

    V tekmi za prevlado na trgu so v igri še veliko višji zneski. Evropski program InvestAI je vreden 200 milijard evrov, podobno je s programi UI v ZDA, na Kitajskem, v Savdski Arabiji ..., tudi v podjetjih gredo vlaganja v infrastrukturo, ljudi, podatke in rešitve v desetine milijard. Kje se bijejo največje bitke na področju umetne inteligence, kaj nam bodo podjetja, ki razvijajo UI, v prihodnje ponujala brezplačno in kaj zaračunavala? Pri čem se nikoli več ne bomo vrnili v čas pred njenim razvojem? Kateri poklici bodo izumrli? Kaj bo še preostalo novinarjem? To je le nekaj vprašanj, na katera odgovarja sogovornik z Instituta Jožef Stefan.

    Sorodni članki

    Photo
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Nova gospodarska politika

    Ekipa štirih s pomočjo umetne inteligence nadomesti delo tridesetih

    Slovenija zaostaja pri digitalnih kompetencah in digitalizaciji malih podjetij – Rešitev predvsem usposabljanje od vrtca dalje
    Nejc Gole 16. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Novo temeljno vprašanje človeštva in nov temeljni izziv Slovenije

    Eden od ključnih izzivov Slovenije je, kako skočiti na hitri vlak tehnološkega razvoja. Imamo dobre temelje, a​ tudi kar nekaj težav.
    Nejc Gole 26. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Marko Grobelnik in Dan Podjed

    Umetna inteligenca je v nasprotju s psihiatrom ali frizerko vedno na voljo

    Umetna inteligenca ni več stvar prihodnosti, pogovarjali smo se s strokovnjakoma dr. Markom Grobelnikom in dr. Danom Podjedom.
    Petra Kovič 13. 7. 2025 | 14:00
    Preberite več
    Razno
    Podkast Supemoč

    Marko Grobelnik in Dan Podjed: Umetna inteligenca bo popravila tudi vodovod

    Robotizacija družbe trka na vsa mogoča vrata, pravita sogovornika v podkastu Supermoč.
    Petra Kovič 3. 7. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Photo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije 2025

    Vas umetna inteligenca fascinira ali vam vliva strah?

    Medijska hiša Delo je s poslovno konferenco zaokrožila večmesečno poslovno kampanjo Mobilne tehnologije 2025: Tehnologija v gibanju.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 4. 6. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Photo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije 2025

    Umetna inteligenca lahko deluje celo bolj čustveno kot ljudje

    Prihodnost z umetno inteligenco je lahko bolj učinkovita ali le bolj hladna in neosebna.
    Marjana Kristan Fazarinc, Borut Tavčar, Milka Bizovičar 4. 6. 2025 | 09:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Z zvezdo slovenskih startupov v živo: Andrej Škraba o novi dobi znanja

    Pridružite se mu na brezplačni konferenci Mobilne tehnologije 2025, 4. junija v Ljubljani. Kotizacija je brezplačna.
    15. 5. 2025 | 13:10
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    Trump: Ukrajina ne bo dobila nazaj izgubljenega ozemlja

    Ukrajina in ZDA bi lahko sklenili tudi dogovor o proizvodnji dronov z ukrajinskimi podjetji v vrednosti 50 milijard dolarjev.
    19. 8. 2025 | 06:11
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Kaj se je dogajalo na obisku Evrope pri Trumpu (v živo)

    Na srečanju glavna razprava o končanju vojne in varnostnih jamstvih za Ukrajino.
    18. 8. 2025 | 19:11
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Norveška

    Sin princese obtožen štirih posilstev

    Sin norveške prestolonaslednice Mette-Marit je obtožen 32 kaznivih dejanj, vključno s posilstvi. Grozi mu zapor, zaradi česar dvor preživlja težke čase.
    18. 8. 2025 | 16:29
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    umetna inteligencanove tehnologijeInstitut Jožef Stefandr. Marko GrobelniksuperinteligencaMatt Dietke

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    73.Ljubljana Festival

    Ne le peti, tudi živeti pokončno

    Danes bodo Križanke gostile enkratnega igralca in glasbenika Radeta Šerbedžijo z gosti.
    Andrej Predin 20. 8. 2025 | 10:20
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme

    Slovenski obali se bliža supercelična nevihta

    Radarska odbojnost kaže na hudo točo in močne nalive.
    20. 8. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evrosong 2026

    Odločitev o tem, kdo bo gostil Evrovizijo, je padla

    Dunaj bo Evrovizijo gostil tretjič. Prvič je bilo leta 1967, ko je zmago pobralo Združeno kraljestvo, in nato še leta 2015, ko je prvo mesto pripadlo Švedski.
    20. 8. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Triglav ob polletju čisti dobiček zvišal za petino

    Največja slovenska zavarovalnica opazno popravlja letošnje načrte poslovanja.
    Karel Lipnik 20. 8. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Podvig Aleša Česna

    Slovenski prejemnik dveh zlatih cepinov osvojil še neosvojeni vrh

    Na vrh 6224 metrov visoke gore Cherireen Sar v Karakorumu sta se Aleš Česen in soplezalec Lukas Wörle povzpela 29. julija.
    20. 8. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Evrosong 2026

    Odločitev o tem, kdo bo gostil Evrovizijo, je padla

    Dunaj bo Evrovizijo gostil tretjič. Prvič je bilo leta 1967, ko je zmago pobralo Združeno kraljestvo, in nato še leta 2015, ko je prvo mesto pripadlo Švedski.
    20. 8. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Triglav ob polletju čisti dobiček zvišal za petino

    Največja slovenska zavarovalnica opazno popravlja letošnje načrte poslovanja.
    Karel Lipnik 20. 8. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Podvig Aleša Česna

    Slovenski prejemnik dveh zlatih cepinov osvojil še neosvojeni vrh

    Na vrh 6224 metrov visoke gore Cherireen Sar v Karakorumu sta se Aleš Česen in soplezalec Lukas Wörle povzpela 29. julija.
    20. 8. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo