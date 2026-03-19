  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Agenti Black Cuba od Hollywooda do Slovenije

    Da je vplivni hollywoodski producent najel omenjeno izraelsko podjetje, je v ameriški reviji The New Yorker prvi razkril novinar Ronan Farrow.
    Harvey Weinstein je Black Cube najel, da bi diskreditirali ženske, ki so ga obtožile spolnega napada, in novinarje. FOTO: Spencer Platt/Reuters
    Galerija
    S. B.
    19. 3. 2026 | 13:43
    19. 3. 2026 | 15:01
    5:48
    A+A-

    Ameriški producent Harvey Weinstein, obsojen številnih spolnih zlorab in posilstev, je ena izmed najbolj znanih strank podjetja Black Cube, ki je s posnetki in prisluhi poseglo tudi v predvolilno kampanjo v Sloveniji.

    Da je vplivni hollywoodski producent najel omenjeno izraelsko podjetje, je v ameriški reviji The New Yorker prvi razkril novinar Ronan Farrow. Kot je poročal v članku z naslovom Harvey Weinstein’s Army of Spies (Vojska vohunov Harveyja Weinsteina), objavljenem novembra 2017, je filmski mogotec leta 2016 najel dve družbi, da bi zatrli obtožbe o spolnih napadih: Kroll, eno največjih podjetij za korporativno obveščevalno dejavnost na svetu, in Black Cube, ki ima podružnice v Tel Avivu, Londonu in Parizu ter svojim strankam ponuja veščine »visoko izkušenih in usposobljenih v elitnih izraelskih vojaških in vladnih enotah«.

    Cilj so bili tudi novinarji

    Izrecni cilj njihovega delovanja, določen v pogodbi z Black Cubom, ki jo je julija 2017 podpisal eden od Weinsteinovih odvetnikov David Boies, je bil preprečiti objavo obtožb o zlorabah v New Yorkerju in New York Timesu, kjer sta primer raziskovali novinarki Jodi Kantor in Megan Twohey, ter pridobiti kompromitirajoče informacije o tožnicah in novinarjih.

    Operativci so tako menda zbirali informacije o desetinah posameznikov in oblikovali psihološke profile, ki so se osredotočali tudi na njihovo osebno ali spolno zgodovino, pri čemer je Weinstein osebno spremljal napredek preiskav, je poročal Ronan Farrow, ki je med raziskovanjem primera proučil več deset strani dokumentov in se srečal s sedmimi ljudmi, ki so bili neposredno vpleteni.

    Ronan Farrow je prvi razkril, da je Weinsten najel tudi agente Black Cuba. FOTO: Lucas Jackson/Reuters
    Med tarčami najetih agentov so bile igralke Rose McGowan, ki je med prvimi spregovorila o spolnih napadih Harveyja Weinsteina, Annabella Sciorra, Rosanna Arquette in italijanska manekenka Ambra Battilana Gutierrez, prav tako novinarji, med njimi Farrow in omenjeni novinarki New York Timesa ter Ben Wallace, novinar revije New York Magazine.

    Agentka z lažno identiteto

    Z Rose McGowan sta se, kot je takrat poročal Farrow, sestala preiskovalca iz Black Cuba, ki sta se predstavila z lažnimi imeni. Ena od agentk se je pretvarjala, da je zagovornica pravic žensk, in na skrivaj posnela vsaj štiri srečanja. Ista agentka se je pod drugo lažno identiteto dvakrat sestala z novinarjem Wallaceom, da bi ugotovila, katere ženske so govorile z novinarji.

    Annabella Sciorro, ki je Weinsteina prav tako obtožila posilstva, je povedala, da jo je kontaktiral svobodni novinar, o katerem sumijo, da ga je Black Cube najel, da bi opravil deset intervjujev na mesec in za to prejel plačilo 40.000 dolarjev. Kot je pozneje dejala, se ji je klic zdel neumnost, hkrati pa je posumila, da »Harvey preizkuša, ali bom spregovorila«.

    Ambra Battilana Gutierrez je z Weinsteinom sčasoma dosegla poravnavo, vendar je morala podjetju Kroll predati vse svoje osebne naprave, da bi izbrisali dokaze o posnetku, na katerem je Weinstein priznal, da jo je otipaval. Posnetek je pozneje objavil The New Yorker. 

    Rose McGowan je bila med tarčami agentov Black Cuba. FOTO: Jeenah Moon/Reuters
    Kot so žrtve povedale Ronanu Farrowu, so imele zasebne preiskave, ki jih je sprožil Weinstein, velik vpliv na njihovo presojo o tem, ali spregovoriti ali ne. »Prestrašilo me je,« je dejala Annabella Sciorro, »ker sem vedela, kaj pomeni, če ti Harvey grozi. Bala sem se, da me bo našel.« 

    Pulitzerjeva nagrada

    Zaradi strahu se je nekaj časa zdelo, da je primer res ogrožen, čeprav je na desetine žensk poročalo, da jih je hollywoodski spolni predator nadlegoval, izsiljeval, mnoge tudi posilil. Zaradi prizadevnih raziskav New Yorkerja in New York Timesa ter predvsem njihovih novinarjev so maja 2018 Harveyja Weinsteina aretirali in obtožili posilstva ter drugih kaznivih dejanj.  Leta 2020 je bil spoznan za krivega ter obsojen na 23 let zapora.

    The New York Times in The New Yorker sta leta 2018 prejela Pulitzerjevo nagrado za javno delo za svoje poročanje o Weinsteinu, škandalu, ki je sprožil gibanje #jaztudi in številne podobne obtožbe proti vplivnežem po vsem svetu. O tem, kako sta se novinarki Jodi Kantor in Megan Twohey prebijali skozi primer in poskušali prebiti zid molka, so leta 2022 izdali film Ona ve (She Said). 

    Ronan Farrow, sin igralke Mie Farrow in režiserja Woddyja Allena (z očetom sta se oddaljila, ko se je ta poročil s svojo posvojeno hčerko), je leta 2019 izdal knjigo Catch and Kill: Lies, Spies, and a Conspiracy to Protect Predators, ki pripoveduje o izzivih, s katerimi se je spoprijemal pri raziskovanju primera.

    V preteklosti je delal pri Unicefu kot tiskovni predstavnik, v času administracije Baracka Obame pa je bil predsednikov svetovalec za humanitarne zadeve in delo nevladnih organizacij. 

    Leta 2016 je pritegnil pozornost s kolumno v reviji The Hollywood Reporter, v kateri je pisal o dolgotrajni odsotnosti novinarske preiskave obtožb o posilstvu proti Billu Cosbyju in obtožbah o spolni zlorabi, ki jih je proti njegovemu očetu Woodyju Allenu izrekla njegova sestra Dylan Farrow (v času domnevne zlorabe je bila stara sedem let).

    Leta 2018 ga je revija Time uvrstila med sto najvplivnejših osebnosti na svetu v minulem letu.

    Več iz teme

    Harvey Weinsteinspolne zlorabespolno nadlegovanjeNew Yorkgibanje #MeToo#jaztudi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo