Bliža se najdaljša noč v Hollywoodu

V zadnjih dneh pred 95. podelitvijo oskarjev osrednje vprašanje ni bilo le, kateri bodo zmagovalni filmi, ampak tudi, kako bodo prireditelji preprečili, da se ne bi ponovil incident, ki se ga je na družbenih omrežjih prijel ključnik #slapgate. »Slap« je kajpak zaušnica, ki jo je igralec Will Smith prisolil lanskemu podeljevalcu Chrisu Rocku. Brati je bilo tudi namige, da bi bil prav ta komik pravi voditelj letošnje podelitve, a prireditelji se s tem nikakor ne strinjajo. Dogodek, ki se bo začel v ponedeljek od dveh zjutraj, bo vodil dvakrat preverjeni Jimmy Kimmel, stavnice pa največji izplen napovedujejo filmu Vse povsod naenkrat.

Žanrski križanec Vsepovsod naenkrat z 11 nominacijami

Jimmy Kimmel bo tokrat že tretjič vodil podelitev nagrad, ki ji v zadnjih letih upada gledanost. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Čeprav se afera z zaušnico zdi kot še ena od številnih bizarnih epizod iz zgodovine podeljevanja nagrad ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti, je sprožila kar nekaj debat, ne le o družbenih vlogah, ampak tudi o obvladovanju jeze in osnovni spodobnosti. Smith je namreč komika udaril, ko se je ta pošalil na račun kratke pričeske njegove soproge Jade Pinkett Smith, ki pa je takšna zaradi alopecije, neozdravljive avtoimune bolezni.

Da se incidenti, kakršen je bil lanski, ne bi ponovili, so organizatorji letos ustanovili posebno krizno ekipo. Vsekakor pa je gotovo, da v losangeleškem gledališču Dolby ne bo Willa Smitha, ki ga po incidentu niso le doletele številne odpovedi vlog, ampak tudi desetletna prepoved udeležbe na tej slovesnosti. Na njej se prav tako ne bo pojavil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je sicer nagovoril občinstvo na številnih tovrstnih prireditvah. Zavrnili so ga že v drugo, kaj je razlog, po pisanju revije Variety, niso pojasnili, je pa znano, da se akademija raje izogne politiki.

Zagotavljajo neškodljivi humor

Pred letošnjo prireditvijo se je tveganju, da bi šlo kaj narobe, že vnaprej poskušala izogniti tudi s tem, da je že sredi lanskega leta za voditelja v tretje izbrala Jimmyja Kimmla, ki je bolj znan po igrivem zbadanju kot po prizadejanju globljih ran, kot so zapisali pri britanskem Guardianu. »Šale ne bodo šle na račun nikogar v dvorani,« sta zagotovila producenta prireditve Ricky Kircher in Glenn Weiss, »vsi se bomo smejali skupaj.«

Petinpetdesetletni voditelj, ki je najbolj znan po svoji nočni pogovorni oddaji Jimmy Kimmel Live! na televiziji ABC, je podelitev oskarjev izpeljal že v letih 2017 in 2018. Vprašanje pa je, ali bo ta varna izbira dobra za gledanost, ki je v zadnjih letih vztrajno upadala; leta 2021 si je podelitev, ki ji pravijo tudi hollywoodska najdaljša noč, pred televizijskimi zasloni ogledalo komaj deset milijonov ljudi, kar je več kot polovico manj kot leto prej. Lani se je število spet dvignilo na dobrih 15 milijonov, a pri tem ni znan učinek omenjenega incidenta.

Favoriti

Kateri naslovi in imena bodo v ospredju, so napovedale že nominacije za oskarje na začetku leta, še dodatno pa podkrepile druge nagrade, ki so jih za najboljše filme in igralce minulega leta podelili v zadnjih mesecih. Po vsem tem za favorita velja Vse povsod naenkrat, ki se poteguje za oskarja za najboljši film, najboljšega režiserja (Dan Kwan in Daniel Scheinert), scenarij, montažo, kostumografijo, izvirno glasbo in skladbo. Za zlati kipec so nominirani tudi člani igralske zasedbe, igralke Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis in Stephanie Hsu ter igralec Ke Huy Quan.

Ekipa Vse povsod naenkrat je slavila tudi na podelitvi nagrad ceha filmskih igralcev. FOTO: Aude Guerrucci/Reuters

Filmu, ki združuje elemente znanstvene fantastike, komedije, borilnih veščin in družinske drame, sledita irska črna komedija Duše otoka in drama o prvi svetovni vojni Na zahodu nič novega s po devetimi nominacijami. Osem jih je dobil biografski film Elvis in sedem družinska drama Stevena Spielberga Fabelmanovi. Ob teh se za zlati kipec v kategoriji najboljšega filma leta potegujejo še Avatar: Pot vode, Tár​, Top Gun: Maverick, Trikotnik žalosti in Women Talking.