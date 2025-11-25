  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Bo bageta zaradi novih trendov izginila iz francoskih pekarn in z miz?

    Francozi pojedo vedno manj kruha. Čedalje več je drugih prigrizkov in hitre hrane, novodobne pekarne pa namesto baget ponujajo kruh iz kislega testa.
    Ko pomislimo na Francoze, tradicionalno pomislimo tudi na bageto. Foto Shutterstock
    Galerija
    Ko pomislimo na Francoze, tradicionalno pomislimo tudi na bageto. Foto Shutterstock
    S. I.
    25. 11. 2025 | 09:44
    25. 11. 2025 | 09:49
    4:42
    A+A-

    Ko je bageta, sloviti francoski hrustljavi kruh, leta 2022 v Parizu dobila uradni status Unescove dediščine, je francoska delegacija glasno slavila ta dosežek, predsednik republike Emmanuel Macron pa je celo dejal, da je bageta »250 gramov čarovnije in popolnosti«. Kljub temu pa se v zadnjem času v francoskih medijih pojavljajo naslovi o upadanju uživanja kruha in strahu, da bo bageta izginila s francoskih miz, poroča ameriška televizijska mreža CNN.

    Francoski predsednik Emmanuel Macron je bageto leta 2022, ko se je uvrstila na seznam Unescov dediščine, označil za »250 gramov čarovnije in popolnosti«. Foto Brendan Smialowski/AFP
    Francoski predsednik Emmanuel Macron je bageto leta 2022, ko se je uvrstila na seznam Unescov dediščine, označil za »250 gramov čarovnije in popolnosti«. Foto Brendan Smialowski/AFP

    Drugačne prehranjevalne navade

    Zgodovinsko gledano so Francozi v letih po drugi svetovni vojni jedli povprečno po 750 gramov kruha na osebo na dan. Do leta 2015 je ta številka padla na 110 gramov, zdaj pa pojejo le 95 gramov kruha na dan, kar je manj kot pol bagete, je objavila francoska Zveza pekarskih podjetnikov. V zadnjih anketah je več kot tretjina od tisoč anketirancev prav tako izjavila, da je v zadnjih petih letih zmanjšala uživanje kruha.

    95

    gramov kruha na dan pojedo Francozi; po drugi svetovni vojni so ga pojedli po 750 gramov.

    Kakor pravijo strokovnjaki, ta trend spodbujajo spremembe prehranjevalnih navad, mladi pa izgubljajo tradicionalno francosko navado vsakodnevnega nabavljanja kruha. Nekoč so si celo študentje kuhali, saj v trgovinah in gostinskih lokalih ni bilo na voljo toliko različnih prigrizkov in še posebej hitre hrane, h kateri se danes zateka čedalje več mladih.

    Beseda baguette se je pojavila pozno, šele po letu 1920, značilni dolgi kruh pa so že od sredine 18. stoletja. Foto Shutterstock
    Beseda baguette se je pojavila pozno, šele po letu 1920, značilni dolgi kruh pa so že od sredine 18. stoletja. Foto Shutterstock

    Francozi so bageto tradicionalno jedli za zajtrk, najraje z marmelado ali čokoladnim namazom, za kosilo pa so jo polnili s šunko, tuno, piščancem ali sirom. Pri večerji je bila bageta nepogrešljivi dodatek tradicionalnemu obroku, kot sta telečji golaž in govedina po burgundsko, saj so s kruhom popivnali omako na krožniku.

    Novodobne pekarne

    Še ena pomembna sprememba, ki se je zgodila v zadnjih letih in je spremenila francoski odnos do kruha, je porast števila »neoboulangeries« oziroma novodobnih pekarn, v katerih pečejo dolgo fermentirane vrste kruha iz kislega testa in zato izdelajo manj baget ali pa jih sploh ne pečejo več.

    Zadnje čase je tudi v Franciji vedno več novodobnih pekarn, ki namesto baget ponujajo bolj zdrav, a precej dražji kruh iz kislega testa. Foto Shutterstock
    Zadnje čase je tudi v Franciji vedno več novodobnih pekarn, ki namesto baget ponujajo bolj zdrav, a precej dražji kruh iz kislega testa. Foto Shutterstock

    Slaščičarka in lastnica tovrstne novodobne pekarne Seize Heures Trente Pâtisserie-Boulangerie v Rennesu Marion Juhel pravi, da ima bageta majhno hranilno vrednost in kratek rok trajanja, kar vodi do prekomernega metanja hrane v smeti. Po drugi strani pa veliki hlebci iz kislega testa in polnozrnatih žit dlje ostanejo sveži, nahranijo več ljudi in so boljši za prebavo.

    Kljub temu je bila nekaterim ideja francoske pekarne brez baget težko sprejemljiva. »Francozi preprosto pričakujejo, da pekarna ponuja bagete. Dejstvo, da smo mi pekarna in ne pečemo baget, jim je bilo nepredstavljivo,« je za CNN povedala Juhelova.

    Bageta se je v francoski kulinariki v sedanji obliki pojavila šele na začetku 20. stoletja kot alternativa tradicionalnemu kruhu, ki so ga pekli enkrat tedensko. Bagete so zaradi krajšega časa peke postale priljubljene med pariško buržoazijo, ki si je vsak dan želela sveže pečenega belega kruha.

    Se pa v zadnjih časih po Franciji postavlja vedno več bagetomatov, kot je na sliki prikazani avtomat peka Jean-Louisa Hechta iz Pariza, ki 24 ur na dan ponuja sveže pečene bagete. Foto AP
    Se pa v zadnjih časih po Franciji postavlja vedno več bagetomatov, kot je na sliki prikazani avtomat peka Jean-Louisa Hechta iz Pariza, ki 24 ur na dan ponuja sveže pečene bagete. Foto AP

    Zagovorniki kruha iz kislega testa pravijo, da Francozi, čeprav zdaj morda pojedo manj kruha, jedo kakovostnejši kruh. Po drugi strani pa je takšen kruh občutno dražji in ni dostopen vsakomur. Na primer, bageta, ki jo lahko spečejo tudi zamrznjeno, v Franciji stane okoli en evro. Nasprotno pa lahko kos kruha iz kislega testa, težak 500 gramov, ki ga zelo pogosto prodajajo na dekagrame, stane tudi do sedem evrov. Kljub manjšemu uživanju kruha pa veliko Francozov še vedno uživa industrijski beli kruh iz supermarketa.

    Številni francoski peki menijo, da bageta ni v kakršni koli nevarnosti, ker jo ljudje še vedno obožujejo. »Pekarne so vedno preživljale krize, a vedno znova so iznašle kaj novega in se prilagodile,« poudarjajo.

