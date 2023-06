Bo Kim Cattrall ali Samantha Jones nastopila v nadaljevanju kultne serije?

Kim Cattrall, ki ni nastopila v prvi sezoni nadaljevanja nanizanke Seks v mestu – And Just Like That, čeprav je bila sicer pripovedno vključena v zgodbo, naj bi po navedbah revije Veriety le nastopila v drugi seriji.

Variety poroča, da bo ponovila svojo vlogo Samanthe Jones, a v le enem od prizorov finalne sezone. Cattrallova je z deljenjem objave na socialnih omrežjih, nad katero je zapisala, da je vesela in ponosna, novico potrdila.

Po navedbah omenjene revije je svoj dialog menda posnela brez sočasne prisotnosti drugih igralk.

Sarah Jesica Parker in Cattrallova sta poleg Cynthie Nixon in Kristin Davis zaigrali kot Carrie, Samantha, Miranda in Charlotte.

Parkerjeva, Nixonova in Davisova so se leta 2021 pojavile v desetdelni seriji And Just Like That, nikoli pa ni bilo uradno pojasnjeno, zakaj ni bilo Cattrallove. Neuradno menda ni bila v dobrih odnosih z ustvarjalci serije in igralsko zasedbo.

Leta 2017 je Kim Cattrall britanskemu novinarju Piersu Morganu dejala, da »nikoli ni bila prijateljica« s svojimi soigralci, in je odnose z njimi opisala kot »toksične«. Takrat je tudi izključila možnost nastopa v tretjem filmu Seks v mestu in zanikala, da je bila njena odločitev posledica pogajanj ali zahtev »dive«.

Režiser nanizanke Michael Patrick King je kasneje dejal, da si ne more predstavljati, da bi se Cattrallova spet vrnila v šov.

Toda, kot navaja revija, je bil pogovor z izvršnim direktorjem HBO Caseyjem Bloysom dovolj, da si je zvezdnik premislil.

Druga sezona serije And Just Like That bo na sporedu junija, prizor s Cattrallovo pa naj bi bil prikazan avgusta, poroča BBC.