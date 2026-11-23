Slovenijo naj bi po neuradnih informacijah maja 2027 obiskal papež Leon XIV., kar bi bil prvi papeški obisk v državi po letu 1999. Prihod bi se tako časovno ujemal s 35. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med Slovenijo in Svetim sedežem. Slovenijo je doslej dvakrat obiskal papež Janez Pavel II., ki je med drugim v Postojni izrekel znamenite besede: »Papež 'ma vas rad!« Papež Leon XIV. naj bi maja prihodnje leto obiskal Slovenijo, danes poročajo mediji blizu vladnih virov. Po neuradnih informacijah portala Siol naj bi bil mesec obiska že določen, portal Domovina pa poroča, da je prihod potrjen iz zanesljivih virov in da so se priprave že začele. Apostolski nuncij v Sloveniji Luigi Bianco naj bi v prihodnjih dneh organiziral prve sestanke o obisku. Glede obiska papeža Leona XIV. ...