Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

Po štirih desetletjih trdega dela, zgodnjega vstajanja, čakanja na konec tedna nastopi zaslužena upokojitev. To obdobje v življenju naj bi prineslo mirno spremembo vsakdana, manj stresa in več prostega časa. Veliko novopečenih upokojencev se razveseli dolgoletnih načrtov, ki so jih skovali že leta prej. Morda je to zakup pavšala in preživljanje poletja ob obali, obisk krajev in potovanja, za katera prej ni bilo časa. Za druge upokojitev v prvi vrsti pomeni sprostitev, počasne dni, preživljanje časa z najbližjimi ali osredotočanje na hobije. Ni pomembno, kakšne načrte ima vsak posameznik ob začetku pokoja, vsak si želi nekaj, česar mu natrpani delovniki prej niso dopuščali. Pa bo za uresničitev načrtov zadostovala zgolj pokojnina?

O prihodnosti običajno razmišljamo skozi želje in načrte, precej redkeje pa skozi številke. Bo pa številkam in izračunom, potrebnim za uspešno načrtovanje prihodnosti, posvečena Poslovna investicijska konferenca PIK 2026, ki bo 11. novembra na Brdu pri Kranju povezala priznane domače in tuje strokovnjake s področja ekonomije, financ, pokojninskega sistema, psihologije in poslovanja.

Z izračunom pokojnine se lahko izognete padcu v vrzel

Čeprav se nam zdi upokojitev v mladih letih še zelo oddaljena, se finančna prihodnost lahko oblikuje že takrat. Odločitve, ki jih sprejemamo danes, lahko pomembno vplivajo na to, koliko denarja bomo imeli na voljo čez deset, dvajset ali trideset let. Pri tem ni pomembno le, koliko bomo privarčevali, temveč tudi, kakšna bo vrednost tega denarja, ko ga bomo potrebovali, saj je v izračun treba všteti tudi inflacijo. Vrzel, ki nastane med želenim življenjskim standardom po upokojitvi in tistim, ki ga omogoča le prejeta pokojnina, pa je treba predvideti in zapolniti že prej.

»Pokojninska vrzel ne nastane šele ob upokojitvi, temveč se lahko oblikuje desetletja prej. Zato želimo posameznike spodbuditi, da se o svoji finančni prihodnosti začnejo informirati in odločati pravočasno,« poudarja Peter Slapšak, direktor podjetja Elementum Slovenija.

Peter Slapšak, direktor podjetja Elementum Slovenija FOTO: Elementum

Prav zato bo ena izmed posebnosti letošnje Poslovne investicijske konference možnost individualnega informativnega izračuna pokojninske vrzeli. Udeleženci bodo lahko dobili konkretnejšo predstavo o tem, kolikšne prihodke lahko pričakujejo po upokojitvi, koliko denarja bi potrebovali za želeni življenjski standard in kolikšen znesek bi morali okvirno vsak mesec dodatno privarčevati, da bi morebitno razliko zmanjšali. To je lahko pomemben prvi korak k premišljenemu načrtovanju prihodnosti.

Kaj čaka naš denar v prihodnjih desetletjih?

Višina pokojnine je le del širše zgodbe. Na to, koliko si bomo lahko privoščili v prihodnosti, vplivajo tudi inflacija, gospodarske razmere, gibanje finančnih trgov in številne druge okoliščine, na katere posameznik nima neposrednega vpliva.

Koliko bodo naši današnji prihranki vredni čez dvajset let?

Kako zaščititi premoženje pred izgubljanjem kupne moči?

Kako ga razporediti, da ne bomo odvisni zgolj od ene oblike varčevanja ali naložbe?

Tudi ta vprašanja bodo v ospredju konference PIK 2026, na kateri bodo svoje poglede predstavili priznani domači in mednarodni strokovnjaki. Med njimi bo dr. Klaus Wohlrabe, predstavnik uglednega nemškega ekonomskega raziskovalnega inštituta Ifo, ki se ukvarja s spremljanjem gospodarskih gibanj in napovedovanjem ekonomskih trendov. Svoje izkušnje in razmišljanja bo prispeval tudi France Arhar, prvi guverner Banke Slovenije, ki je pomembno zaznamoval razvoj slovenskega finančnega sistema, med govorci pa bo tudi prof. dr. Philipp Bagus, profesor ekonomije na Univerzi kralja Juana Carlosa v Madridu, ki bo prispeval pogled na gospodarska tveganja in ohranjanje kupne moči premoženja.

Udeleženci bodo tako lahko prisluhnili različnim strokovnim pogledom na prihodnost gospodarstva, finančnega sistema in osebnih financ ter bolje razumeli, kateri dejavniki lahko v prihodnjih letih vplivajo na njihovo premoženje, pomemben del konference pa bo namenjen tudi premišljenemu vlaganju. Strokovnjaki bodo odpirali vprašanja razpršitve tveganj, dolgoročnega načrtovanja in različnih možnosti za ohranjanje vrednosti premoženja.

Finančna varnost vpliva tudi na splošno počutje

Ob pogovorih o pokojninah običajno pomislimo na posameznika in njegovo odgovornost za prihodnost, a finančna negotovost ne vpliva zgolj na osebne prihranke. Odraža se lahko tudi v našem počutju, zdravju, odnosih in učinkovitosti pri delu.

Prav zato bodo na konferenci finančno varnost osvetlili še z drugega zornega kota. Poleg ekonomistov in finančnih strokovnjakov bodo sodelovali tudi strokovnjaki s področja psihologije in organizacij ter raziskovali, kako odnos do denarja oblikuje naše vsakodnevne odločitve in kako lahko večja finančna ozaveščenost prispeva h kakovosti življenja.

Pomembno vprašanje bo tudi to, kakšno vlogo imajo pri zagotavljanju dolgoročne finančne varnosti zaposlenih delodajalci.

Peter Slapšak in Bojan Pravica FOTO: Elementum

Bojan Pravica, ustanovitelj podjetja Elementum: »Javni pokojninski sistem ostaja pomemben temelj socialne varnosti, vendar je za ohranjanje želenega življenjskega standarda smiselno, da posameznik pravočasno preveri svoje možnosti in prevzame aktivno vlogo pri finančnem načrtovanju.«

Ob tem pa opozarja, da je ozaveščanje zaposlenih o njihovi finančni prihodnosti tudi pomembna naloga vodstva podjetij. Konferenca bo zato priložnost za direktorje, kadrovske in finančne strokovnjake ter druge vodstvene kadre, da razmislijo, kako lahko z večjo finančno pismenostjo in dolgoročnim načrtovanjem prispevajo k varnejši prihodnosti zaposlenih.

En dan za vprašanja, ki bodo pomembna še desetletja

O finančni prihodnosti pogosto razmišljamo šele, ko se upokojitev že približuje, vendar pa imamo takrat za pomembne spremembe precej manj časa kot desetletje ali dve prej.

Poslovna investicijska konferenca PIK 2026 bo zato priložnost za vse, ki želijo bolje razumeti izzive prihodnosti, prisluhniti različnim strokovnim pogledom in pridobiti konkretnejše informacije za načrtovanje svoje finančne varnosti.

Bojan Pravica, ustanovitelj podjetja Elementum FOTO: Elementum

Na enem mestu bodo povezane teme, ki se dotikajo vsakogar: prihodnost pokojninskega sistema, gospodarska tveganja, inflacija, vlaganje, ohranjanje premoženja in vpliv finančne negotovosti na kakovost življenja.

Konferenca bo v sredo, 11. novembra 2026, na Brdu pri Kranju, namenjena pa je tako poslovni javnosti, direktorjem, finančnim in kadrovskim strokovnjakom, vlagateljem in svetovalcem kot tudi posameznikom, ki želijo svojo finančno prihodnost vzeti v svoje roke.

Pomembno ni le to, koliko let bomo preživeli v pokoju, temveč tudi, kako kakovostno jih bomo lahko živeli.

Več informacij o konferenci, programu, govorcih in prijavah je na spletni strani PIK 2026.

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