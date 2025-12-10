  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Bo sloviti Louvre zaprt ravno v času božičnih praznikov?

    Če bo 2100 zaposlenih v Louvru stavkalo, to lahko pripelje do zaprtja muzeja pred božičnimi prazniki, ko je mesto polno turistov.
    19. oktobra je bil Louvre tarča spektakularnega ropa. FOTO: Kevin Coombs/Reuters
    Galerija
    19. oktobra je bil Louvre tarča spektakularnega ropa. FOTO: Kevin Coombs/Reuters
    R. I., STA
    10. 12. 2025 | 07:41
    10. 12. 2025 | 08:14
    3:09
    A+A-

    V muzeju Louvre je za ponedeljek, 15. decembra, napovedana stavka zaposlenih. K stavki so pozvali sindikati CGT, Sud in CFDT, ki zahtevajo nujno potrebna obnovitvena dela v muzeju in izboljšanje delovnih pogojev.

    Če bo 2100 zaposlenih v Louvru stavkalo, to lahko pripelje do zaprtja muzeja pred božičnimi prazniki, ko je mesto polno turistov.

    Predlog sindikatov je bil na sestanku ta ponedeljek, ki se ga je udeležilo približno 200 zaposlenih, soglasno sprejet, je povedala predstavnica sindikata CFDT Valerie Baud. V skupnem pismu, naslovljenem na ministrico za kulturo Rachido Dati, so sindikati opozorili, da se zaposleni v muzeju danes počutijo »kot zadnji branik pred kolapsom«.

    Muzej je bil sicer 16. junija že prisiljen za več ur zapreti svoja vrata za obiskovalce, saj so zaposleni protestno zapustili delovna mesta zaradi prenatrpanih muzejskih prostorov in slabših pogojev za obisk.

    Sindikati so v pismu opozorili tudi, da dele muzeja redno zapirajo zaradi »nezadostnega števila osebja, tehničnih okvar in stanja stavbe«. Zahtevajo odprtje 200 novih delovnih mest za varnostnike in drugo osebje, ki dela z obiskovalci, kar je po besedah predstavnika sindikata CGT Christiana Galanija enakovredno temu, kar so izgubili od leta 2014 do danes.

    Konec novembra so v Louvru napovedali zvišanje cen vstopnic za večino obiskovalcev zunaj EU. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
    Konec novembra so v Louvru napovedali zvišanje cen vstopnic za večino obiskovalcev zunaj EU. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

    Kot še piše AFP, je to nedeljo namestnik upravnika muzeja Francis Steinbock sporočil, da je bilo konec novembra zaradi puščanje vode poškodovanih od 300 do 400 artefaktov, večinoma knjig. Škoda je nastala v egipčanskem oddelku, gre pa za gradivo, ki ga uporabljajo egiptologi in je iz 19. in zgodnjega 20. stoletja.

    19. oktobra pa je bil Louvre tarča spektakularnega ropa, v katerem so tatovi iz muzeja odnesli dragocene kronske dragulje. Rop je znova razvnel polemiko o pomanjkljivi varnosti v francoskih državnih muzejih.

    Direktorica muzeja Louvre Laurence des Cars in sindikati so pred vlomom večkrat opozarjali na razmere v Louvru in na stroške vzdrževanja nekdanje kraljeve palače.

    Rop je ponovno razvnel polemiko o pomanjkljivi varnosti v francoskih državnih muzejih. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters
    Rop je ponovno razvnel polemiko o pomanjkljivi varnosti v francoskih državnih muzejih. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

    Konec novembra so v Louvru napovedali zvišanje cen vstopnic za večino obiskovalcev zunaj EU. Kot so pojasnili, so se za povišanje cen vstopnic odločili, da bi zvišali letne prihodke za do 20 milijonov evrov, z njimi pa financirali strukturne izboljšave v muzeju.

    Sindikati so odločitev o odpravi enake vstopnine za vse narodnosti kritizirali, eden od njih pa je tudi opozoril, da bi to lahko bilo razumljeno kot diskriminacija.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ukrep za lažji prehod v upokojitev

    Od januarja: Starejši od 58 let ali s 35 leti pokojninske dobe bodo lahko predlagali, da bi delali 80 odstotkov časa za 90 odstotkov plače in polne prispevke.
    Barbara Hočevar 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delova osebnost leta
    Delova osebnost leta 2025

    Tom Potokar: Človek, ki je videl vse. Zato ve, kaj govori

    Tom Potokar je plastični kirurg slovenskih korenin, ki je obiskal številna vojna območja, nazadnje genocid v Gazi.
    Aljaž Vrabec 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trumpovo zmerjanje nasprotnikov ne zadostuje, Američani hočejo rezultate

    Ameriške plače rastejo hitreje od inflacije, številni volivci pa še ne vidijo bistveno izboljšanega položaja.
    Barbara Kramžar 10. 12. 2025 | 04:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Predobravnavni narok

    Med sporom ga je večkrat zabodla v vrat in trebuh

    Obtožena ni priznala uboja 53-letnika, pri katerem je živela pred usodnim dogodkom.
    Andrej Bedek 10. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    V ZDA Slovenija pošilja četrtega veleposlanika v petih letih

    Že tretji slovenski veleposlanik v ZDA zapored predčasno končuje svoj mandat.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Koper

    Podjetje Grafist ponuja občini nenavadno menjavo

    Povpraševanje na trgu je zelo veliko, vse, kar zgradijo, je vnaprej prodano. Parcel pa zmanjkuje.
    Boris Šuligoj 9. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Ponižno mi je žal, ker sem sodelovala v strupeni politiki

    Državnozborske volitve 2026 bodo potekale v duhu sodbe o Golobovi vladi in koaliciji.
    Janez Markeš 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Državna sekretarka Melita Gabrič namesto Iztoka Mirošiča v Washigton

    Predsednica republike Nataša Pirc Musar po neuradnih informacijah blokira napotitev aktualnega veleposlanika iz ZDA v Rim.
    Uroš Esih 9. 12. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    Kateri izgovor je vaš?

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    Bodite malo sebični: podarite si nekaj posebnega

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pickbox: vaš vodnik skozi svet kakovostne vsebine

    Dva načina gledanja, ekskluzivni naslovi Apple TV in bogat praznični program ustvarjajo nepozabno izkušnjo.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Nova infrastruktura umetne inteligence v Sloveniji

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    Delo uredništvo 8. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Westinghouse spet utrjuje nekoč vodilni položaj

    Do novih rešitev in optimizacije gradnje si zdaj pomagajo tudi z umetno inteligenco, ki po drugi strani postaja glavni porabnik elektrike.
    Borut Tavčar 6. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju Luka Gabrovšek

    Moja vizija je plačilni ekosistem s popolnoma nevidno tehnologijo

    Luka Gabrovšek, poslovni direktor za Slovenijo v Mastercardu: Slovenija je eden najbolj naprednih trgov v jadranski regiji na področju digitalnih plačil.
    Miran Varga 6. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    LouvremuzejstavkaFrancijaPariz

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Brez drame

    Orlando in New York potujeta v Las Vegas

    Košarkarji s Floride in iz New Yorka so se uvrstili na zaključni turnir pokalnega tekmovanja v ligi NBA. Los Angeles Lakers in Luka Dončić proti San Antoniu.
    10. 12. 2025 | 07:48
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Stavka v muzeju

    Bo sloviti Louvre zaprt ravno v času božičnih praznikov?

    Če bo 2100 zaposlenih v Louvru stavkalo, to lahko pripelje do zaprtja muzeja pred božičnimi prazniki, ko je mesto polno turistov.
    10. 12. 2025 | 07:41
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ukrajinski predsednik Zelenski: Pripravljen sem na volitve

    V Ukrajini so zaskrbljeni, da bi Rusija lahko poskušala vplivati na volitve. Zelenskemu se je mandat iztekel maja leta 2024.
    10. 12. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Božanske kavne kocke z gostim prelivom, ki nadomestijo espresso

    Dišeče kavne kocke z orehi in kremnim prelivom – hitra, veganska in neverjetno okusna sladica za vse ljubitelje kave.
    Odprta kuhinja 10. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    UKC Ljubljana

    Po odpovedi štirih specialistov sestanek na ministrstvu za zdravje

    Doslej so odpoved dali štirje specialisti s kliničnega oddelka, po zagotovilih generalnega direktorja UKC Ljubljana odpovedi za zdaj ne vplivajo na delo.
    10. 12. 2025 | 06:51
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ukrajinski predsednik Zelenski: Pripravljen sem na volitve

    V Ukrajini so zaskrbljeni, da bi Rusija lahko poskušala vplivati na volitve. Zelenskemu se je mandat iztekel maja leta 2024.
    10. 12. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Božanske kavne kocke z gostim prelivom, ki nadomestijo espresso

    Dišeče kavne kocke z orehi in kremnim prelivom – hitra, veganska in neverjetno okusna sladica za vse ljubitelje kave.
    Odprta kuhinja 10. 12. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    UKC Ljubljana

    Po odpovedi štirih specialistov sestanek na ministrstvu za zdravje

    Doslej so odpoved dali štirje specialisti s kliničnega oddelka, po zagotovilih generalnega direktorja UKC Ljubljana odpovedi za zdaj ne vplivajo na delo.
    10. 12. 2025 | 06:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Panika: So vse naredili po protokolu? Kaj, če gredo leta dela v nič?

    Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovanje podjetij

    Slovensko podjetje postaja eno vodilnih v regiji

    Podjetje Riko razvija napredne intralogistične rešitve po meri, ki podjetjem zagotavljajo hitrejši pretok materiala, večjo storilnost in sledljivost procesov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kaj morate vedeti o postopku in okrevanju

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 9. 12. 2025 | 08:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Digitalizacija

    Danes so tveganjem izpostavljene tudi najbolj napredne digitalne rešitve

    Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
    Promo Delo 8. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice z novo evropsko lovoriko

    V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 13:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    DIGITALIZACIJA

    Slovenija pred novim pospeškom za industrijo in raziskave

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    TEHNOLOGIJA

    Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

    Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
    Promo Delo 5. 12. 2025 | 09:32
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Ali veste, koliko boste dejansko dobili ob upokojitvi?

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo