Bo sloviti Louvre zaprt ravno v času božičnih praznikov?

V muzeju Louvre je za ponedeljek, 15. decembra, napovedana stavka zaposlenih. K stavki so pozvali sindikati CGT, Sud in CFDT, ki zahtevajo nujno potrebna obnovitvena dela v muzeju in izboljšanje delovnih pogojev.

Če bo 2100 zaposlenih v Louvru stavkalo, to lahko pripelje do zaprtja muzeja pred božičnimi prazniki, ko je mesto polno turistov.

Predlog sindikatov je bil na sestanku ta ponedeljek, ki se ga je udeležilo približno 200 zaposlenih, soglasno sprejet, je povedala predstavnica sindikata CFDT Valerie Baud. V skupnem pismu, naslovljenem na ministrico za kulturo Rachido Dati, so sindikati opozorili, da se zaposleni v muzeju danes počutijo »kot zadnji branik pred kolapsom«.

Muzej je bil sicer 16. junija že prisiljen za več ur zapreti svoja vrata za obiskovalce, saj so zaposleni protestno zapustili delovna mesta zaradi prenatrpanih muzejskih prostorov in slabših pogojev za obisk.

Sindikati so v pismu opozorili tudi, da dele muzeja redno zapirajo zaradi »nezadostnega števila osebja, tehničnih okvar in stanja stavbe«. Zahtevajo odprtje 200 novih delovnih mest za varnostnike in drugo osebje, ki dela z obiskovalci, kar je po besedah predstavnika sindikata CGT Christiana Galanija enakovredno temu, kar so izgubili od leta 2014 do danes.

Konec novembra so v Louvru napovedali zvišanje cen vstopnic za večino obiskovalcev zunaj EU. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Kot še piše AFP, je to nedeljo namestnik upravnika muzeja Francis Steinbock sporočil, da je bilo konec novembra zaradi puščanje vode poškodovanih od 300 do 400 artefaktov, večinoma knjig. Škoda je nastala v egipčanskem oddelku, gre pa za gradivo, ki ga uporabljajo egiptologi in je iz 19. in zgodnjega 20. stoletja.

19. oktobra pa je bil Louvre tarča spektakularnega ropa, v katerem so tatovi iz muzeja odnesli dragocene kronske dragulje. Rop je znova razvnel polemiko o pomanjkljivi varnosti v francoskih državnih muzejih.

Direktorica muzeja Louvre Laurence des Cars in sindikati so pred vlomom večkrat opozarjali na razmere v Louvru in na stroške vzdrževanja nekdanje kraljeve palače.

Rop je ponovno razvnel polemiko o pomanjkljivi varnosti v francoskih državnih muzejih. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Konec novembra so v Louvru napovedali zvišanje cen vstopnic za večino obiskovalcev zunaj EU. Kot so pojasnili, so se za povišanje cen vstopnic odločili, da bi zvišali letne prihodke za do 20 milijonov evrov, z njimi pa financirali strukturne izboljšave v muzeju.

Sindikati so odločitev o odpravi enake vstopnine za vse narodnosti kritizirali, eden od njih pa je tudi opozoril, da bi to lahko bilo razumljeno kot diskriminacija.