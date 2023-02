Bodo v Poreču še govorili hrvaško?

Če se te dni sprehajate po Poreču, vas čaka presenečenje. V hotelu, restavraciji, pekarni, kavarni lahko naletite na osebje, ki prihaja iz tujine. Nič posebnega, a nekateri ne govorijo niti hrvaško niti angleško, poleg tega se zdi, da nimajo prav veliko izkušenj v turizmu. Če se to dogaja zdaj, kaj bo šele v poletni sezoni, je prvo vprašanje, ki ga zastavimo turističnemu društvu v Poreču oziroma Združenju obrtnikov Poreča, ki povezuje 277 gostinskih obrtnikov, tudi iz okoliških mest. Njihovi odgovori temu ne pritrjujejo, a dopuščajo možnost, da se to lahko zgodi pri kakem manjšem zasebniku.

»Trenutno je v Poreču odprtih zelo malo restavracij. Ocenjujemo, da le okoli 15 do 20 odstotkov, zato ni potrebe po dodatni delovni sili, ampak poslovanje temelji izključno na lastnem kadru z dolgoletnimi izkušnjami v turizmu,« pojasnjuje Robert Velenik iz Združenja.

Dodatno delovno silo potrebujejo od junija do septembra, a takrat si pomagajo z ljudmi z območja Slavonije in drugih delov Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in manjšega dela Makedonije. A tudi pri zaposlovanju sezonskih delavcev ocenjujejo znanje in sposobnosti zaposlenih, tisti, ki nimajo dovolj znanja, niso zaposleni v gostinstvu oziroma le kot pomožna delovna sila. »Vsak gostinec hoče imeti zadovoljnega gosta, ki se bo vračal, zato zelo pazi na raven storitev, ki jih nudi turistom. To dokazujejo številne pozitivne kritike gostov in nagrade s prestižnimi imeni, kot so Michelin, Gault Millau ali Tripadvisor«, še pravi Velenik.

Znanje tujih jezikov del usposabljanja

Iz slovenskega predstavništva Hrvaške turistične skupnosti odgovarjajo, da so našo informacijo preverili pri vodilnih ljudeh Istre, ki trdijo, da se v Poreču, kjer delujeta dve veliki hotelirski podjetji Valamar in Plava laguna, to zagotovo ni zgodilo. »Oba hotela namenjata veliko pozornosti tej tematiki in tudi zaposlovanju lokalnega prebivalstva, za tuje delavce imajo organizirana izobraževanja na višji ravni,« pravi Tanja Vidmar Petković. Jasno pa je, še poudarja, da v celotni turistični ponudbi Poreča sodelujejo tudi druga mala in srednje velika podjetja, zato meni, da je tak primer, če že, osamljen in se je zgodil v manjšem lokalu.

V hotelski verigi Valamar, ki v sezoni zaposluje več kot 7500 delavcev, od tega 90 odstotkov domačinov, ostali pa so tuji delavci, poudarjajo, da so pri njih vsi zaposleni vključeni v program izobraževanja in usposabljanja, to pa med drugim pomeni tudi znanje tujih jezikov.