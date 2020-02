Bog ima telefon

Getty Images/iStockphoto Prihodnost v nebesnih telesih Foto Alexanderzam Getty Images/istockphoto



Vsemogočna Tanja

Včeraj je bil prav poseben dan, prvi globalni palindrom v 909 letih. Pisali smo imenitni datum 02. 02. 2020. Osebno sodim med ljudi, ki ne potrebujejo tovrstnih spodbud, da bi bolj intenzivno užili dan. Včasih zadostuje že spoznanje, da priporočena pošiljka ni prišla od davkarije, ali prosto parkirno mesto čisto pri vhodu v trgovino. Še več, do astrologije sem zadržan. Imel sem prijatelja, ki je pisal horoskop za eno od slovenskih publikacij, in to, pazite, brez vedeževalske krogle, računalniškega programa, zvezdogleda, gosjega peresa, svinčenega kruha in kapuce.Pisal ga je brezsramno, kar tako na suho, po navdihu. Usoda ljudi mu je ležala na dlani, on pa je kot muhasto božanstvo svaril pred zdravstvenimi težavami, opozarjal na dvolične sodelavce, ki grenijo vzdušje v službi, in obljubljal dneve, ko bomo prejeli sporočilo in odšli na potovanje. In čeprav ne verjamem v horoskope, mejne znanosti ali ezoteriko, je moje življenje močno odvisno od ene same televizijske osebnosti, ki drži v rokah niti mojega vsakdanjika, ne da bi se tega sploh zavedala. To je Tanja Cegnar.Samo ona ima moč, da spremeni moje dneve v noči, odloča, ali bo večerja topla ali hladna. Ali bom smel zapustiti prostor, ali pa bom svež zrak dihal kdaj drugič. Tanja Cegnar ima nad mano oblast, ker ima oblast nad vplivno osebo v moji ožji družini, ki zaupa njeni napovedi, kako bo vreme vplivalo na počutje. Če Tanja reče, da se bomo slabo počutili, se omenjena oseba počuti slabo in potem se vsi počutimo za en drek. Če reče, da bo nekaj bolelo, potem to boli. Vsemogočna je, tam na zaslonu, da se potim v dlani, ko čakam na njeno obsodbo.Imel sem sodelavca, ki je pred časom z njo delal intervju, pa sem pomislil, da bi ga prosil za njeno številko in jo poklical. Približevalo se je neko družinsko slavje, pa bi bila dobro počutje in dobra volja več kot dobrodošla. Tega sicer še nisem storil, mogoče pa bi mi vendarle ustregla. Za zdaj nisem zbral poguma, telefonirati bogu ni šala. Morda ji za začetek pošljem sms in se predstavim. Zagotovo se ne oglaša na številke, ki jih nima spravljenih v imeniku. Nova fronta pa nikoli ni daleč. Andrej Predin