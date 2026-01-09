Srbi in Hrvati imajo kup milijarderjev, Slovenci (še) niso niti blizu

Najbogatejši podjetnik na območju nekdanje Jugoslavije je lastnik Delta Holdinga Miroslav Mišković, je navedel tednik Nedeljnik, ki v sodelovanju z mediji iz drugih držav vsako leto objavlja lestvico 100 najbogatejših ljudi v regiji. Skoraj polovica jih prihaja iz Srbije.

Premoženje 100 najbogatejših ljudi v regiji se je v enem letu povečalo za dve milijardi evrov. Na lestvici je 48 Srbov. Med prvimi desetimi so štirje poslovneži iz Srbije in šest iz Hrvaške. Skupno premoženje prve četverice iz Srbije znaša 9,8 milijarde evrov, prve šesterice iz Hrvaške pa 10,9 milijarde evrov.

Miškoviću, čigar premoženje ocenjujejo na tri milijarde evrov, na drugem mestu sledi družina predlani preminulega Srba Miodraga Kostića. Kostićevi upravljajo družbo MK, njihovo premoženje pa ocenjujejo na 2,9 milijarde evrov.

Na tretjem mestu lestvice je soustanovitelj hrvaške tehnološke družbe Infobip Silvio Kutić z 2,5 milijarde evrov premoženja, na četrtem pa solastnika podjetij Mozzart in Vega IT Dejan Čakajac in Jadranka Stepanović iz Srbije z 2,08 milijarde evrov premoženja.

Miroslav Mišković je najbogatejši človek v regiji. FOTO: Dokumentacija Dela

Lastnik največjega mesnopredelovalnega sistema v Srbiji MI Matijević Petar Matijević je z 1,79 milijarde evrov vrednim premoženjem na petem mestu, večinski lastnik najbolj prepoznavnega izdelovalca električnih vozil v regiji, skupine Rimac, Mate Rimac pa na šestem z 1,74 milijarde evrov premoženja.

Prvo deseterico zaokrožujejo lastnik hrvaške trgovske verige Plodine Mile Ćurković (1,73 milijarde evrov premoženja), ustanovitelj zavarovalniške skupine Agram iz Hrvaške Dubravko Grgić (1,67 milijarde evrov), hrvaški podjetnik, povezan s turistično skupino Plava Laguna Poreč, Davor Lukšić Lederer (1,63 milijarde evrov premoženja) in lastnik hrvaške družbe Vujnovac Grupa Pavao Vujnovac (1,58 milijarde evrov).

Med prvimi 25 na lestvici je 13 Hrvatov in 11 Srbov. Med njimi ni Slovencev, je pa en podjetnik iz Bosne in Hercegovine, in sicer lastnik trgovsko-živilske skupine Bingo Grupa Senad Džambić, čigar premoženje ocenjujejo na 1,05 milijarde evrov.

Vesna in Dari Južna sta najbogatejša Slovenca. FOTO: Luka Kotnik

Lestvico najbogatejših v regiji tradicionalno objavlja revija Nedeljnik, seznam pa nastaja v sodelovanju z nekaterimi poslovnimi mediji v regiji: slovenskim portalom Finance, hrvaškim gospodarskim tednikom Lider, bosansko-hercegovskim dnevnikom Oslobođenje ter severnomakedonskim poslovnim portalom Kapital.

Najbogatejša Slovenca sta bila lani glede na ocene Financ Vesna in Dari Južna, ki sta lastnika skupine Perspektiva in imata dobre pol milijarde evrov premoženja. Sledita Iza Sia in Samo Login z okoli 400 milijonov evrov premoženja in družina Šešok s približno 380 milijonov evrov premoženja.