Britanski medij BBC je pripravil lestvico najlepših krajev za potovanja v prihajajočem letu, med njimi se je znašel tudi slovenski Bohinj.

Pozornost so tokrat namenili tudi manj pričakovanim destinacijam. Iskali so takšne, ki obljubljajo nepozabna doživetja in goste vabijo, da s potovanji podprejo lokalne skupnosti in prispevajo k ohranjanju njihovega okolja.

Na lestvico so uvrstili enega izmed najbolj odmaknjenih otokov na planetu, kjer bodo lahko popotniki odkrivali doslej težje dostopne kotičke, mesto Quebec v Kanadi, Salvador v Braziliji, francosko regijo Burgundijo in še mnoge druge.

Bohinj: dolina v objemu Julijskih Alp

Bohinjska občina je sestavljena iz 24 vasi, ki obkrožajo istoimensko ledeniško jezero, obiskovalci lahko tam uživajo v naravi, kulturni dediščini in alpskem življenju.

Bohinj, obdan z gorskimi vrhovi, velja za kraj, ki ga obiskovalci velikokrat spregledajo, zdaj pa je pritegnil pozornost britanskega spletnega portala.

BBC izpostavlja novo 28-kilometrsko kolesarsko povezavo, ki ob Savi Bohinjki vodi mimo gozdov, slapov in kulturnih znamenitosti. Posebno pozornost namenja tudi trajnostnemu turizmu, ki ga v Bohinju razvijajo na številne načine. V kampu Danica lahko obiskovalci tako okušajo lokalne dobrote in prenočijo v novih lesenih glamping hišicah, zasnovanih z mislijo na okolje.

Med doživetji, ki jih priporoča britanski BBC, je tudi pohod v dolino Triglavskih sedmerih jezer v Triglavskem narodnem parku.