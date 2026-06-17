Boj z vročino v Evropi: v Parizu se bodo hladili tudi v Kanalu Saint-Martin

Kako se Evropa pripravlja na prvega od napovedanih vročinskih valov, pričajo že vsakodnevne agencijske novice. Francija je dovolila kopanje v enem od kanalov v Parizu, povezanem z reko Seno, da bi se lahko prebivalci lažje spopadli z vročino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ponekod v Franciji bi lahko že danes temperature dosegle 36 ali 37 stopinj Celzija, vrhunec naj bi bil v nekaterih regijah v nedeljo s 40 stopinjami Celzija. To bo drugo letošnje obdobje visokih temperatur v Franciji, potem ko je bil pred tem že nenavadno vroč tudi maj.

Z današnjim dnem je tako pod nadzorom reševalcev plavanje dovoljeno na delu Kanala Saint-Martin, je včeraj sporočil župan francoske prestolnice Emmanuel Gregoire. Da bi lahko prebivalci možnost ohladitve v vsakem primeru izrabili, so že nakazali mladostniki, ki so prejšnji mesec med vročinskim valom skakali v kanal.

Poraba ogromne količine energije in policistov, da bi preprečili mladim plavanje pri 40 stopinjah Celzija, se nam je zdela nekoliko absurdna, je svojo odločitev pojasnjeval Gregoire, a hkrati opozoril, da je skakanje v vodo z mostov nevarno in še vedno prepovedano.

Dovoljenje za kopanje v kanalu prej, kot je bilo predvideno, je po navedbah županje desetega okrožja prestolnice Alexandre Cordebard nov način boja proti podnebnim spremembam in prilagajanje mesta nanje.

Z današnjim dnem je pod nadzorom reševalcev dovoljeno plavanje na delu kanala Saint-Martin, je včeraj sporočil župan francoske prestolnice Emmanuel Gregoire. FOTO: Tom Nicholson/Reuters

Pozneje poleti se bodo prebivalci lahko ohladili tudi na določenih mestih ob reki Seni, potem ko so reko skozi Pariz lani prvič po stoletju znova odprli za plavalce. Pariz je v okviru olimpijskih iger leta 2024 vložil več kot milijardo evrov v čiščenje reke, da bi ta takrat postala dovolj čista za priredbo tekmovanj.

Vremenski raziskovalci sicer opozarjajo, da so vročinski valovi v Evropi zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši. Tudi Slovenijo bo predvidoma v drugi polovici tedna zajel prvi vročinski val tega poletja, ko bodo popoldanske temperature med 30 in 35 stopinjami Celzija.

Razlike v toplotnih obremenitvah se sicer razlikujejo od regije do regije, se pa je po izkušnjah iz zadnjih let že izoblikovala lestvica mest po Evropi, kjer posebej opozarjajo na vročino. Med njimi so Madrid, Sevilla, Rim, Atene in Lizbona, kjer prebivalcem priporočajo, naj se čim manj zadržujejo na prostem, če že, pa naj doma nikar ne zapustijo brez vode, zaščitne kreme in primerne zaščitne obleke.