Bojan Emeršič, »seksist« leta

»Ni mi namreč všeč pretirana emancipacija zadnjih 15 let, ženske se borite za svoje pravice, ki pa jih že imate. To vpliva tudi na erotiko, kar pa ni prav, saj smo moški in ženske drugačni. Moški je od nekdaj lovec, zdaj pa izgublja svojo primarno vlogo,« je Bojan Emeršič izjavil v januarskem intervjuju za Delovo prilogo Vikend.



Bodečo nežo za seksistično izjavo leta podeljujeta uredništvo spletnega portala Spol.si in kolektiv Rdeče zore skupaj z zainteresirano javnostjo. Po njihovem Emeršičeva izjava »kaže na pomanjkljivo razumevanje tako enakosti med spoloma kot tudi prizadevanj žensk za enake možnosti in napeljuje, da boj za pravice žensk neposredno ogroža doživljanje (moške) spolnosti«.



Spletno glasovanje je potekalo od 18. februarja 2019 do 29. marca letos, udeležilo pa se ga je 1217 ljudi. Zmagovalca so razglasili sinoči, poleg Emeršiča je bilo nominiranih še več deset imen oziroma izjav.

Kaj se dogaja?

Intervju z igralcem je bil v Vikendu objavljen v zvezi z novo komedijo Erotika po Emeršiču v Špas teatru, Emeršič pa je »seksistično« odgovoril na vprašanje, v čem bo ta predstava drugačna od odrskih predhodnic, ki govorijo o erotiki. »Naslov je res Erotika, a ne pričakujte vulgarnih šal na prvo žogo. Neka gospa mi je po eni od predpremier dejala, da to ni le izvrstna komedija, temveč tudi terapija,« je tudi povedal. In da se v drugih predstavah o erotiki zafrkavajo, »mene pa je zanimalo, kaj se res dogaja«.



Očitno mu je prav analiza prinesla bodečo nežo.