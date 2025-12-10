Bojkot Evrovizije napovedala že peta država

Islandija se je pridružila Sloveniji, Španiji, Irski in Nizozemski ter napovedala bojkot tekmovanja za pesem Evrovizije 2026. Vseh pet držav se je umaknilo potem, ko je bila pretekli teden uradno potrjena udeležba Izraela na tekmovanju.

Evrovizija bo maja prihodnje leto na Dunaju. »Sodelovanje izraelskega nacionalnega radiotelevizijskega servisa KAN na tekmovanju je povzročilo razdor tako med članicami Evropske radiodifuzne zveze (EBU) kot v širši javnosti,« je islandska radiotelevizija RUV zapisala v izjavi.

Islandija je že prej nakazala, da zaradi izraelskega nasilja v Gazi namerava izpustiti tekmovanje leta 2026, vendar je želela počakati, da o tem razpravlja njen upravni odbor.

Poljska javna televizija TVP pa je po poročanju poljske tiskovne agencije PAP danes potrdila, da se bo udeležila Evrovizije na Dunaju.