Bolan sem, hudo bolan, ampak me ni strah

Skrivnostno pismo, domnevno zadnje prvega češkoslovaškega predsednika Tomáša G. Masaryka, je nerazkrito preživelo drugo svetovno vojno, štiri desetletja komunistične vladavine ter prepotovalo polovico zahodne Evrope. Po 90 letih, pred njegovim včerajšnjim slavnostnim odprtjem na dvorcu Lány, je Češko zajel val ugibanj, kaj piše v njem. Mnogi so domnevali, da vsebuje Masarykove zadnje besede, morebiti opozorila o bližajoči se vojni in grožnji iz Sovjetske zveze.

Tik pred Masarykovo smrtjo septembra 1937 naj bi njegove poslednje besede zapisal njegov sin, takratni češkoslovaški veleposlanik v Londonu Jan Masaryk, leta 2005 ga je Janov tajnik Antonín Sum predal nacionalnemu arhivu v Pragi z navodili, naj ga hranijo zapečatenega dve desetletji. Zdaj so ga odprli. Kaj piše v njem?