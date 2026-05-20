    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

    Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
    <p data-block-key="rn1k2">FOTO: Shutterstock</p>
    FOTO: Shutterstock
    Promo Delo
    20. 5. 2026 | 09:13
    A+A-

    Avtor: mag. Martin Mikek, dr. med., specialist ortopedije

     

    Mag. Martin Mikek, dr. med., specialist ortopedije FOTO: Artros
    Kadar razumemo, kaj se v rami dogaja in zakaj se težave pogosto začnejo vzdrževati same, lahko s pravočasnim ukrepanjem v veliki večini primerov preprečimo dolgotrajne omejitve. Bolečina se pojavi postopoma. Pri seganju po varnostnem pasu, oblačenju plašča, dvigu roke nad glavo. Včasih šele ponoči, ko se človek obrne na ramo in ga prebudi ostra bolečina. Ni bilo padca, poškodbe ali nenavadnega napora, pa vendar rama ni več takšna, kot je bila.

    Po petdesetem letu so takšne težave zelo pogoste. Mnogi jih sprva pripišejo utrujenosti, delu, športu ali preprosto starosti. A bolečine v rami, ki se ponavlja pri vsakdanjih gibih, moti spanje ali postopno omejuje gibanje, ni dobro predolgo le opazovati.

    Diagnoza, ki ne pove vsega

    Pri ortopedskem pregledu takšna bolečina pogosto dobi ime utesnitveni sindrom. Diagnoza zveni dokončno, vendar v resnici opiše predvsem mehanski del dogajanja v rami.

    Kite rotatorne manšete potekajo v ozkem prostoru med glavico nadlaktnice in spodnjo površino kostnega izrastka lopatice, ki mu pravimo akromion. Ta prostor se lahko z leti zaradi kostnih izrastkov na spodnji površini akromiona nekoliko zoži. Tudi to lahko prispeva k težavam, vendar je pri večini bolnikov le manjši del celotne slike.

    Bistveno pomembnejši je biološki del težave. Po 40. letu so kite rotatorne manšete praviloma že degenerativno spremenjene. S staranjem slabše prenašajo obremenitve in se počasneje obnavljajo. Posledično se ob ponavljajočih se gibih hitreje vnamejo, postanejo boleče in slabše podpirajo gibanje rame.

    Bolečine v rami zato ne moremo razumeti le kot mehansko utesnitev kite pod akromionom. Diagnoza utesnitvenega sindroma je lahko koristna, vendar je po mojem mnenju pogosto uporabljena preveč široko. Če težavo razumemo predvsem kot pritisk akromiona na sicer zdravo kito, spregledamo njeno pomembnejšo biološko podlago. Pri večini bolnikov je osrednji problem vneta, starostno spremenjena kita, ki slabše prenaša ponavljajoče se obremenitve. Zato mora tudi zdravljenje izhajati iz tega razumevanja. Cilj ni samo začasno umiriti bolečino, temveč razbremeniti vneto kito, umiriti vnetje in postopno obnoviti pravilno gibanje rame.

    Rama se stara, a bolečina ni neizogibna

    Z leti se starostno spreminjajo vsa tkiva v telesu. Tudi kite rotatorne manšete, ki imajo ključno vlogo pri delovanju rame. To ni bolezen v klasičnem pomenu besede, temveč naraven biološki proces. Pri nekom napreduje hitreje, pri drugem počasneje. Dolgo lahko poteka brez bolečin in brez opaznih omejitev.

    Prav zato je pomembno razlikovati med starostno spremembo in težavo. Degenerativno spremenjena kita sama po sebi še ni razlog za zdravljenje. Bolečina se običajno pojavi šele takrat, ko manj odporna kita ob ponavljajočih se obremenitvah postane vneta, boleča ali začne slabše sodelovati pri gibanju rame.

    Takrat ne govorimo več samo o staranju, temveč o porušenem ravnovesju v sklepu. Včasih gre za preobremenitveno vnetje, drugič za kalcinacijo, pri nekaterih za začetno natrganje ali pa tudi napredovalo okvaro s popolnim pretrganjem kite. Raztrganja kit v rami pogosto nastanejo brez očitne poškodbe, kot posledica dolgotrajnega procesa obrabe.

    A tudi takrat izguba funkcije ni nujna. Pri številnih bolnikih lahko težave odpravimo s fizikalno terapijo, zato operacija tudi pri izrazitejših okvarah rotatorne manšete ni nujno prvi ko​rak zdravljenja.

    Zakaj se težave pogosto vračajo

    Začetek težav se pogosto zdi bolj nedolžen, kot v resnici je. Starostno spremenjene kite rotatorne manšete se vnamejo zaradi ponavljajočih se obremenitev. Ne gre nujno za težko fizično delo; lahko vključuje delo z roko nad ravnijo ramen, daljše delo z računalniško miško, vrtnarjenje ali rekreacijo po daljšem premoru.

    Kite, ki bi takšne obremenitve v mlajših letih prenesle brez težav, se zaradi degenerativnih sprememb odzovejo z vnetjem in bolečino. Pojav bolečine pa spremeni način, kako rama deluje. Gib pri dvigu roke postane manj usklajen. Lopatica in nadlaktnica ne sodelujeta več tako natančno. Mišice rotatorne manšete se ne aktivirajo pravilno, kite, ki so že vnete, pa so pri vsakem gibu dodatno obremenjene.

    Tako nastane zaprt krog. Bolj ko rama boli, bolj nepravilno se giblje. Bolj ko se giblje nepravilno, bolj obremenjuje že boleče kite. Počitek lahko za nekaj časa zmanjša simptome, vendar pogosto ne odpravi mehanizma, ki težavo vzdržuje. Ko se človek vrne k običajnim obremenitvam, se bolečina zato pogosto ponovi.

    Znaki, pri katerih ni dobro čakati predolgo

    Ramenski sklep je najbolj gibljiv sklep v telesu. Omogoča nam, da roko dvignemo nad glavo, sežemo za hrbet, dvignemo breme ali izvedemo natančen gib daleč stran od telesa. Da bi bili ti gibi gladki in neboleči, mora biti položaj glavice nadlaktnice med gibanjem ves čas natančno voden.

    Za to večinoma skrbi rotatorna manšeta. To je skupina mišic s kitnimi prirastišči, ki deluje kot dinamični stabilizator ramenskega sklepa. Njena naloga je, da med gibanjem ohranja primeren odnos med glavico nadlaktnice in plitvo sklepno površino lopatice. To je posebej pomembno v srednjih obsegih gibov, pri dvigovanju, odmikanju in obračanju roke.

    Kadar rotatorna manšeta deluje pravilno, se rama premika skladno. Ko kite postanejo boleče, vnete ali slabše delujoče, se natančno vodenje sklepa poruši. Gibanje postane manj usklajeno, kite so pri vsakdanjih obremenitvah dodatno dražene, bolečina pa se lahko stopnjuje.

    Takrat se pojavijo znaki, ki jih težko prezremo, a si jih mnogi pogosto predolgo razlagajo kot nekaj prehodnega: bolečina pri dvigu roke, zbadanje pri oblačenju, težave pri seganju za hrbet, občutek, da se rama pri določenem gibu zatakne, nočna bolečina ali postopna izguba moči.

    Mnogi pričakujejo, da bodo težave minile same ali po nekaj dneh počitka. Pri blagih preobremenitvah se to res lahko zgodi. Ko pa bolečina vztraja več tednov ali se stopnjuje, je to znak, da se je v rami vzpostavil proces, ki ga samo počitek ne bo prekinil.

    Zakaj so vaje ključni del zdravljenja

    Ker je v ozadju težav pogosto porušen vzorec gibanja, ki vzdržuje vnetje kit, lahko trajno izboljšanje dosežemo le s pristopom, ki se loti obeh strani problema: umirjanja bolečine in vnetja ter obnove pravilnih vzorcev gibanja. Zadnjemu se v praksi pogosto nameni premalo poudarka. Pasivne oblike fizioterapije, kot so obsevanja, ultrazvok ali elektroterapija, lahko pomagajo pri začetnem umirjanju bolečine in vnetja, vendar same po sebi običajno ne zadoščajo brez hkratne obnove pravilnega vzorca gibanja rame.

    Ključno je razumeti pomen terapevtskih vaj, zakaj jih je treba izvajati in dosledno slediti predpisanemu programu. Bistvo učinkovitega zdravljenja namreč niso katere koli vaje, temveč ciljano izbrane vaje za krepitev mišic, ki nadzorujejo položaj lopatice, in vaje, ki znova vzpostavijo pravilen vzorec gibanja lopatice ob dvigu roke.

    Ko lopatica spet deluje usklajeno z nadlaktnico, se prostor za kite pri gibu pravilneje odpre, kite so manj obremenjene, vnetje pa se postopno umiri. Izboljšanje se ne zgodi v nekaj dneh – prvi premiki se pogosto pokažejo po nekaj tednih, stabilnejši rezultat pa običajno zahteva od dva do tri mesece rednega izvajanja vaj.

    O operaciji razmišljamo takrat, ko je vzrok jasno opredeljen in s konservativnim zdravljenjem ne moremo doseči zadovoljivega rezultata; na primer pri pomembnejšem raztrganju kite, večji kronični simptomatski kalcinaciji ali drugi pomembni strukturni okvari. Ko se odločimo za operacijo, jo danes praviloma izvajamo artroskopsko, kar je minimalno invaziven in bistveno manj obremenjujoč poseg, kot si mnogi predstavljajo.

    Bolečina ni nekaj, kar moramo sprejeti

    Dobro vodena fizikalna terapija je pomemben del zdravljenja. FOTO: Artros
    Bolečine v rami po petdesetem letu so pogoste, niso pa nepomembne. Pogosto opozarjajo, da starostno spremenjene kite ne prenašajo več dobro vsakdanjih obremenitev ali da se je v rami vzpostavil vzorec gibanja, ki težavo vzdržuje.

    Dolgotrajnih težav zato ni smiselno le prenašati, še posebej kadar bolečina moti spanje, omejuje vsakdanja opravila ali jo spremlja izguba moči. Natančna opredelitev vzroka pokaže, ali je prvi korak dobro vodena fizikalna terapija ali pa je zaradi večje strukturne okvare potreben drugačen pristop.

    V Medicinskem centru Artros zdravljenje vedno izhaja iz vprašanja, kaj bolečino pri posameznem bolniku zares povzroča. Pravočasna prepoznava vzroka in dobro usmerjeno zdravljenje pogosto preprečita, da bi bolečina postala trajnejša omejitev.

    Pogosto zastavljena vprašanja
    Kdaj je čas, da zaradi bolečine v rami poiščem strokovno pomoč? Bolečina v rami, ki se po nekaj dneh počitka ne umiri ali se vrne takoj ob običajnih aktivnostih, je razlog za pregled, tudi če ni zelo močna. Še bolj jasen znak je nočna bolečina, ki moti spanje, postopna izguba moči pri dvigu roke ali bolečina, ki se pojavlja že pri vsakdanjih opravilih, kot sta oblačenje ali umivanje. Pri starostni skupini nad petdeset let se splača ukrepati prej kot pozneje, saj zgodnja opredelitev vzroka praviloma vodi v krajše in lažje zdravljenje.
    Se bolečina v rami res lahko trajno odpravi brez operacije?

    V veliki večini primerov da. Pri starostno pogojenih bolečinah v rami se uspešno odzove približno sedemdeset do devetdeset odstotkov bolnikov ob pravilno usmerjeni neoperativni obravnavi, predvsem s ciljano fizikalno terapijo, ki vzpostavi pravilne vzorce gibanja rame. Operacija je rezervirana za jasno opredeljene primere, kadar je v ozadju pomembnejša strukturna okvara, ki se s konservativnim zdravljenjem ne odzove. Ključno za dober dolgoročni izid je, da zdravljenje izhaja iz natančnega razumevanja vzroka, ne le iz lajšanja simptomov.
    Kakšne preiskave so potrebne za zanesljivo opredelitev vzroka bolečine v rami? Osnova je natančen klinični pregled pri specialistu ortopedu, ki na podlagi specifičnih testov in pogovora o naravi bolečine običajno že lahko prepozna, kateri del rame je najbolj prizadet. Pri vztrajnih ali manj jasnih primerih dodamo še slikovne preiskave. Ultrazvok je hiter in primeren za večino začetnih ocen, magnetna resonanca pa je potrebna takrat, ko sumimo na pomembnejšo strukturno okvaro, kot je raztrganje kit rotatorne manšete, saj natančno pokaže stanje vseh struktur sklepa.
    Koliko časa potrebujem, da se rama zares umiri? Pri pravilno vodenem zdravljenju se prvi znaki izboljšanja navadno pokažejo po približno osmih tednih, polno umirjenje bolečin in obnovo zanesljive funkcije rame pa večina bolnikov doseže v dveh do treh mesecih rednega in doslednega izvajanja terapevtskih vaj. Hitro popuščanje bolečine v prvih dneh je pogosto le posledica zmanjšanega draženja, ne dokončnega zdravljenja. Brez popravka gibalnih vzorcev se težave verjetno vrnejo, zato je doslednost pri izvajanju vaj tudi po prvih izboljšanjih ključna.
    Zakaj me rama najbolj boli ponoči?

    Nočna bolečina je značilna za vneta tkiva v rami, zlasti za vneto rotatorno manšeto in sluzno vrečko pod akromionom. Ponoči se zaradi mirovanja v sklepu vnetje stopnjuje, leganje na bolno stran pa neposredno pritiska na vneta tkiva. Tudi gravitacija ne odvaja otekline tako, kot to omogoča dnevna aktivnost. Sistematična nočna bolečina je zato vedno znak, da je v rami izrazitejše vnetje, ki potrebuje strokovno obravnavo.
    Ali lahko z rednim izvajanjem vaj preprečim, da bi se težave z ramo sploh razvile? Z rednim izvajanjem ciljanih vaj lahko pomembno zmanjšamo tveganje za razvoj težav z rotatorno manšeto in upočasnimo napredovanje starostnih sprememb. Najkoristnejše so vaje za krepitev hrbtnih mišic, ki nadzorujejo položaj lopatice, vaje za izboljšanje vzorca gibanja ramenskega obroča in vaje za pravilno držo. Ne gre za intenzivno vadbo, temveč za sistematično in vztrajno skrb, ki je za dolgoročno funkcijo rame ena najučinkovitejših strategij. Najbolj zanesljiva pot je program, ki ga sestavi izkušen fizioterapevt ali kineziolog in ga človek pozneje samostojno izvaja doma.

     

     Naročnik oglasne vsebine je Artros.

