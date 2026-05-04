    Zanimivosti

    Bolečine na notranji strani kolena

    Bolečina na notranji strani kolena je pogosta težava, ki lahko prizadene tako športnike kot tudi ljudi v vsakdanjem življenju.
    Promo Delo
    4. 5. 2026 | 09:52
    Vzroki za bolečino na notranji strani kolena so od preobremenitev in poškodb do degenerativnih sprememb, pogosto pa se pojavi tudi bolečina v kolenu ob strani pri gibanju, kot so tek, hoja ali počepi. Pravočasno ukrepanje z vajami in strokovno prilagojeno vadbo je ključno za zmanjšanje bolečin in dolgoročno zaščito kolena.

    1. Kaj so vzroki za bolečine na notranji strani kolena?

    Bolečina na notranji strani kolena je ena najpogostejših težav, s katerimi se srečujejo tako športno aktivni ljudje kot tudi tisti, ki se z vadbo ukvarjajo le občasno. Kolenski sklep je kompleksen mehanizem, ki mora prenašati velike sile med hojo, tekom, skakanjem ali celo pri običajnem vstajanju s stola. Ko pride do preobremenitve ali poškodbe, se bolečina pogosto pojavi ravno na notranji strani kolena.

    Najpogostejši vzroki so:

    • preobremenitev zaradi ponavljajočih se gibov – dolgotrajno tekanje, hoja po stopnicah ali športi, kot sta nogomet in tenis, lahko povzročijo vnetje in draženje struktur v kolenu;
    • poškodbe notranjih vezi – najpogosteje gre za poškodbo medialnega kolateralnega ligamenta (MCL), ki je eden glavnih stabilizatorjev kolena na notranji strani;
    • obraba hrustanca (artroza) – pri starejših je bolečina pogosto posledica obrabe sklepnega hrustanca, ki zmanjša blaženje obremenitev;
    • težave z meniskusom – poškodbe ali degenerativne spremembe medialnega meniskusa lahko povzročijo ostro bolečino ob zasukih ali pri počepih.

    Ko govorimo o bolečini v kolenu ob strani, je ta pogosto povezana s športi, kjer prihaja do hitrih sprememb smeri (npr. nogomet, košarka, smučanje), ali pa se pojavi pri ljudeh, ki opravljajo fizično delo z veliko ponavljajočimi se gibi.

    2. Dejavniki tveganja za bolečine na notranji strani kolena

    Bolečina na notranji strani kolena se redko pojavi nenadoma, brez vzroka. V večini primerov je posledica kombinacije dejavnikov, ki sčasoma oslabijo kolenski sklep in povzročijo preobremenitve. Pogosto se težave začnejo počasi – kot blago nelagodje pri hoji ali po športni aktivnosti – in se nato postopoma stopnjujejo do bolečine, ki ovira gibanje in kakovost življenja.

    Najpogostejši dejavniki tveganja so:

    1. Starost in degenerativne spremembe

    S staranjem prihaja do naravne obrabe sklepov. Sklepni hrustanec se tanjša, vezi postanejo manj elastične, mišice pa pogosto izgubijo moč. To pomeni, da koleno težje prenaša obremenitve, kar vodi do artroze in pogostejših bolečin. Pri starejših ljudeh je zato bolečina v kolenu ob strani pogosto povezana z degenerativnimi spremembami.

    2. Nepravilna tehnika gibanja

    Napačna tehnika pri vsakodnevnih opravilih (npr. dvigovanje bremen s hrbtom namesto z nogami) ali športnih aktivnostih (npr. tek z nepravilnim odrivom) lahko povzroči dodatne sile na notranjo stran kolena. To pogosto vodi do mikropoškodb vezi in meniskusa, ki se sčasoma kopičijo in povzročijo kronične težave.

    Primer: tekač z napačnim nagibom stopala lahko zaradi ponavljajoče se obremenitve razvije bolečino na notranji strani kolena že v nekaj tednih.

    3. Čezmerna telesna teža

    Vsak dodatni kilogram telesne mase močno obremeni kolenski sklep. Med hojo sile na koleno narastejo do 3- ali 4-kratnika telesne teže, pri teku pa so lahko še višje. Pri ljudeh s čezmerno telesno težo se zato pogosto pojavita hitrejša obraba hrustanca in kronična bolečina, ki je lahko stalna ali se poslabša ob naporu.

    4. Slaba stabilnost in mišična neravnovesja

    Koleno je odvisno od mišične podpore, predvsem od:

    • stegenskih mišic (kvadriceps, hamstringi),
    • glutealne muskulature (zadnjica),

    • jedra (core stabilizatorji).

    Če so te mišice oslabljene, večina bremena pade neposredno na kolenski sklep, kar poveča tveganje za bolečine in poškodbe. Mišična neravnovesja (npr. močnejša sprednja stegenska mišica v primerjavi z zadnjo) so zelo pogost vzrok za bolečino na notranji strani kolena pri športnikih in rekreativcih.

    5. Pretekle poškodbe

    Nezdravljene ali slabo rehabilitirane poškodbe (npr. natrgana vez, operacija meniskusa) lahko pustijo posledice v obliki nestabilnega sklepa ali oslabljenih mišic. To pomeni, da je koleno bolj dovzetno za nove poškodbe in da se bolečina ponavlja. Pogosto se zgodi, da nekdo po poškodbi kolena hitro nadaljuje športne aktivnosti brez ustrezne rehabilitacije – in bolečina se nato vrne ob vsakem večjem naporu.

    Ko se združi več dejavnikov hkrati (npr. nepravilna tehnika gibanja + čezmerna telesna teža + starost), je tveganje za nastanek bolečine v kolenu ob strani še toliko večje. Zato je preventiva ključna: redna vadba, ohranjanje zdrave telesne teže in pravilna tehnika gibanja močno zmanjšajo možnost nastanka bolečin.

    3. Vaje za bolečine na notranji strani kolena v BlackBox centru

    V BlackBox centru se zavedamo, da je vsaka bolečina na notranji strani kolena specifična in da univerzalni programi vadbe pogosto ne dajejo najboljših rezultatov. Zato vedno začnemo z individualno oceno stanja, pri čemer preverimo obseg gibljivosti, moč mišic, stabilnost sklepa in morebitna neravnovesja v telesu.

    Na podlagi tega pripravimo ciljan program, ki vključuje:

    • stabilizacijo kolenskega sklepa – vadba, ki zmanjšuje neželene premike v kolenu in ščiti poškodovane strukture;
    • krepitev zadnjice in stegenskih mišic – močne mišice okoli kolena zmanjšajo obremenitev na notranjo stran sklepa;
    • popravljanje gibanja v gležnju in kolku – napačni gibi v sosednjih sklepih pogosto povzročijo dodatne sile v kolenu;
    • individualno prilagojen program – vsaka vaja je prilagojena stopnji bolečine, telesni pripravljenosti in ciljem posameznika.

    S tem celostnim pristopom ne obravnavamo le kolena, ampak tudi celotno gibalno verigo, kar zagotavlja dolgoročne rezultate.

    4. Kineziološka vadba v BlackBox centru za bolečine na notranji strani kolena

    Kineziološka vadba je strokovno vodena in temelji na znanstveno potrjenih metodah, ki se uporabljajo v kineziologiji, športni vadbi in rehabilitaciji. Naš cilj je:

    • zmanjšati bolečino,

    • izboljšati gibljivost in funkcionalnost,

    • preprečiti ponovne poškodbe.

    Pri tem posebno pozornost posvečamo:

    • pravilni tehniki gibanja – napačna tehnika je eden glavnih vzrokov za kronične bolečine v kolenu ob strani;
    • aktivaciji globokih stabilizatorjev – trebušne in hrbtne mišice so ključne za prenos sil in razbremenitev kolena;
    • postopnemu napredovanju intenzivnosti – program vadbe se gradi postopoma, od osnovnih stabilizacijskih vaj do funkcionalnih gibov in športno-specifične vadbe.

    S tem pristopom lahko dosegamo dolgoročne rezultate in omogočimo posamezniku, da se varno vrne k svojim vsakodnevnim aktivnostim ali športu.

    5. Zaključek

    Bolečina na notranji strani kolena je lahko posledica različnih vzrokov – od preobremenitev in mišičnih neravnovesij do poškodb vezi in meniskusa. Prvi korak je vedno pravilna diagnostika, nato pa strokovno vodena in individualno prilagojena kineziološka vadba.

    S pravilnimi vajami lahko bolečino učinkovito zmanjšamo, izboljšamo stabilnost sklepa in preprečimo ponovne poškodbe.

    Če tudi vi občutite bolečino v kolenu ob strani, vas vabimo v BlackBox center, kjer bomo skupaj pripravili program, ki vam bo pomagal do hitre in varne odprave težav.

    6. Pogosta vprašanja

    1. Ali se lahko gibam, če imam bolečine na notranji strani kolena?

    Da, gibanje je priporočljivo – vendar mora biti prilagojeno. Izogibajte se dejavnostim, ki bolečino stopnjujejo (tek, poskoki, dolgotrajni počepi). Primernejše so aktivnosti z manjšo obremenitvijo, kot so:

    • kolesarjenje,
    • plavanje,
    • hoja po ravnem terenu.

    2. Kaj povzroča bolečine na notranji strani kolena?

    Vzroki so lahko različni:

    3. Kateri so trije najpogostejši razlogi za bolečine na notranji strani kolena?

    1. Poškodba medialnega meniskusa, ki povzroča ostro bolečino ob zasukih ali globokih počepih.
    2. Poškodba notranje (MCL) vezi, ki je značilna pri športih z nenadnimi spremembami smeri.
    3. Artroza oziroma obraba sklepa, pogostejša pri starejših osebah in tistih s čezmerno telesno težo.

