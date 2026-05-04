Bolečine na notranji strani kolena

Vzroki za bolečino na notranji strani kolena so od preobremenitev in poškodb do degenerativnih sprememb, pogosto pa se pojavi tudi bolečina v kolenu ob strani pri gibanju, kot so tek, hoja ali počepi. Pravočasno ukrepanje z vajami in strokovno prilagojeno vadbo je ključno za zmanjšanje bolečin in dolgoročno zaščito kolena.
KINEZIOLOŠKI PROGRAMI V BLACKBOX CENTRU ZA KOLENO
Bolečina na notranji strani kolena je ena najpogostejših težav, s katerimi se srečujejo tako športno aktivni ljudje kot tudi tisti, ki se z vadbo ukvarjajo le občasno. Kolenski sklep je kompleksen mehanizem, ki mora prenašati velike sile med hojo, tekom, skakanjem ali celo pri običajnem vstajanju s stola. Ko pride do preobremenitve ali poškodbe, se bolečina pogosto pojavi ravno na notranji strani kolena.
Najpogostejši vzroki so:
Ko govorimo o bolečini v kolenu ob strani, je ta pogosto povezana s športi, kjer prihaja do hitrih sprememb smeri (npr. nogomet, košarka, smučanje), ali pa se pojavi pri ljudeh, ki opravljajo fizično delo z veliko ponavljajočimi se gibi.
Bolečina na notranji strani kolena se redko pojavi nenadoma, brez vzroka. V večini primerov je posledica kombinacije dejavnikov, ki sčasoma oslabijo kolenski sklep in povzročijo preobremenitve. Pogosto se težave začnejo počasi – kot blago nelagodje pri hoji ali po športni aktivnosti – in se nato postopoma stopnjujejo do bolečine, ki ovira gibanje in kakovost življenja.
Najpogostejši dejavniki tveganja so:
S staranjem prihaja do naravne obrabe sklepov. Sklepni hrustanec se tanjša, vezi postanejo manj elastične, mišice pa pogosto izgubijo moč. To pomeni, da koleno težje prenaša obremenitve, kar vodi do artroze in pogostejših bolečin. Pri starejših ljudeh je zato bolečina v kolenu ob strani pogosto povezana z degenerativnimi spremembami.
Napačna tehnika pri vsakodnevnih opravilih (npr. dvigovanje bremen s hrbtom namesto z nogami) ali športnih aktivnostih (npr. tek z nepravilnim odrivom) lahko povzroči dodatne sile na notranjo stran kolena. To pogosto vodi do mikropoškodb vezi in meniskusa, ki se sčasoma kopičijo in povzročijo kronične težave.
Primer: tekač z napačnim nagibom stopala lahko zaradi ponavljajoče se obremenitve razvije bolečino na notranji strani kolena že v nekaj tednih.
Vsak dodatni kilogram telesne mase močno obremeni kolenski sklep. Med hojo sile na koleno narastejo do 3- ali 4-kratnika telesne teže, pri teku pa so lahko še višje. Pri ljudeh s čezmerno telesno težo se zato pogosto pojavita hitrejša obraba hrustanca in kronična bolečina, ki je lahko stalna ali se poslabša ob naporu.
Koleno je odvisno od mišične podpore, predvsem od:
jedra (core stabilizatorji).
Če so te mišice oslabljene, večina bremena pade neposredno na kolenski sklep, kar poveča tveganje za bolečine in poškodbe. Mišična neravnovesja (npr. močnejša sprednja stegenska mišica v primerjavi z zadnjo) so zelo pogost vzrok za bolečino na notranji strani kolena pri športnikih in rekreativcih.
Nezdravljene ali slabo rehabilitirane poškodbe (npr. natrgana vez, operacija meniskusa) lahko pustijo posledice v obliki nestabilnega sklepa ali oslabljenih mišic. To pomeni, da je koleno bolj dovzetno za nove poškodbe in da se bolečina ponavlja. Pogosto se zgodi, da nekdo po poškodbi kolena hitro nadaljuje športne aktivnosti brez ustrezne rehabilitacije – in bolečina se nato vrne ob vsakem večjem naporu.
Ko se združi več dejavnikov hkrati (npr. nepravilna tehnika gibanja + čezmerna telesna teža + starost), je tveganje za nastanek bolečine v kolenu ob strani še toliko večje. Zato je preventiva ključna: redna vadba, ohranjanje zdrave telesne teže in pravilna tehnika gibanja močno zmanjšajo možnost nastanka bolečin.
V BlackBox centru se zavedamo, da je vsaka bolečina na notranji strani kolena specifična in da univerzalni programi vadbe pogosto ne dajejo najboljših rezultatov. Zato vedno začnemo z individualno oceno stanja, pri čemer preverimo obseg gibljivosti, moč mišic, stabilnost sklepa in morebitna neravnovesja v telesu.
Na podlagi tega pripravimo ciljan program, ki vključuje:
S tem celostnim pristopom ne obravnavamo le kolena, ampak tudi celotno gibalno verigo, kar zagotavlja dolgoročne rezultate.
Kineziološka vadba je strokovno vodena in temelji na znanstveno potrjenih metodah, ki se uporabljajo v kineziologiji, športni vadbi in rehabilitaciji. Naš cilj je:
izboljšati gibljivost in funkcionalnost,
Pri tem posebno pozornost posvečamo:
S tem pristopom lahko dosegamo dolgoročne rezultate in omogočimo posamezniku, da se varno vrne k svojim vsakodnevnim aktivnostim ali športu.
Bolečina na notranji strani kolena je lahko posledica različnih vzrokov – od preobremenitev in mišičnih neravnovesij do poškodb vezi in meniskusa. Prvi korak je vedno pravilna diagnostika, nato pa strokovno vodena in individualno prilagojena kineziološka vadba.
S pravilnimi vajami lahko bolečino učinkovito zmanjšamo, izboljšamo stabilnost sklepa in preprečimo ponovne poškodbe.
Če tudi vi občutite bolečino v kolenu ob strani, vas vabimo v BlackBox center, kjer bomo skupaj pripravili program, ki vam bo pomagal do hitre in varne odprave težav.
Da, gibanje je priporočljivo – vendar mora biti prilagojeno. Izogibajte se dejavnostim, ki bolečino stopnjujejo (tek, poskoki, dolgotrajni počepi). Primernejše so aktivnosti z manjšo obremenitvijo, kot so:
Vzroki so lahko različni:
