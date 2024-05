Bolečine pod lopatico – kaj jih povzroča in kako jih odpravimo

Vas je morda že kdaj presenetila, ko ste zgolj zrli v računalnik ali opravljali vsakdanje aktivnosti? Vas bolečina tudi zbuja in moti vaš nočni spanec? Ne skrbite, saj niste edini.

Bolečina pod lopatico in v rami je precej razširjen pojav, ki prizadene veliko svetovne populacije. Razlogi za to so številni in pogosto povezani s sodobnim načinom življenja, ki vključuje večurno sedenje in s tem napetost ter obremenitev mišic okrog ramenskega sklepa.

Prav tako lahko pretirana telesna aktivnost ali dvigovanje težkih bremen povzročita napetost in poškodbe mišic in vezi v tem predelu.

Pri obvladovanju tovrstnih težav igra ključno vlogo fizioterapija, ki pripomore k zmanjšanju bolečin, povečanju gibljivosti, krepitvi mišic ter izboljšanju stabilnosti in funkcionalnosti celotnega območja.

V tem članku bomo raziskali naravo bolečin pod lopatico, se poglobili v možne vzroke nastanka in podali najboljše nasvete glede njihove obravnave in obvladovanja.

Kateri so možni vzroki za bolečine pod lopatico

Diskinezija lopatice

Pri posameznikih, ki trpijo za omenjenimi bolečinami, je pomembno upoštevati možnost diskinezije lopatice.

Normalno funkcionalna lopatica je med gibanjem ramenskega sklepa stabilna in deluje uravnoteženo. Premika se gladko in usklajeno, brez vidnih nenormalnosti ali omejitev. Za zagotavljanje njene stabilnosti in podpore skrbijo tudi njene okoljske mišice, ki delujejo sinhrono.

Pri diskineziji opazimo spremembe v lopatičnem gibanju med premikanjem ramenskega sklepa. Po navadi gre za nenormalno rotacijo ali premikanje v smeri navzgor ali navzdol.

Tovrstne spremembe lahko vodijo v nepravilno obremenitev mišic in struktur v njeni okolici, ki sčasoma povzročijo bolečino in poslabšajo funkcionalnost ramenskega sklepa.

V sklopu konservativne obravnave diskinezije lopatice si prizadevamo obnoviti gib retrakcije in zunanje rotacije. Poudarek je na specifičnih vajah za gibljivost ter vajah za stabilizacijo, ki optimizirajo lopatično gibanje.

Vaje se izvajajo v zaprti in odprti kinetični verigi, pri tem pa se vključuje tako stabilna kot tudi nestabilna podlaga.

Težave s hrbtenico

Bolečine pod lopatico so lahko posledica težav s hrbtenico, kot je hernija diska. Gre za stanje, pri katerem se jedro diska, ki deluje kot blažilec med vretenci, izboči in pritiska na okoliška tkiva, vključno z živčnimi koreni.

Nastala »izboklina« lahko povzroči različne simptome, odvisno od tega, kje je in kakšen pritisk povzroča.

Bolečina pod lopatico je največkrat povezana s hernijo diska v vratnem predelu, vendar je za natančno diagnozo in zdravljenje potrebno posvetovanje s specialistom, ki z diagnostičnimi postopki potrdi hernijo ali kakršne koli druge težave s hrbtenico.

Neoperativno zdravljenje hernije vključuje akupunkturo, imobilizacijo (npr. nošenje ovratnika) in trakcijo, ki lahko pomaga pri razbremenitvi pritiska na hrbtenične diske in živce ter izboljša gibljivost vratne hrbtenice.

Slaba telesna drža

Ljudje večkrat zavzemamo slabo telesno držo, kar lahko vodi v mišično-skeletne motnje, ki se kažejo z bolečino. Razlogi za to so različni:

sedeči način življenja

čezmerna uporaba elektronskih naprav (telefonov in računalnikov)

pomanjkanje telesne vadbe

poklicne zahteve

stres

Nepravilna poravnava hrbtenice in ramen lahko povzroči čezmerno obremenitev določenih mišičnih skupin in vezi ter zmanjša učinkovitost delovanja mišično-skeletnega sistema, kar se odraža v bolečini v različnih delih telesa, vključno s hrbtom, vratom, ramenih in na področju lopatic.

Rešitev se skriva v redni telesni vadbi, ki vključuje krepitev mišic hrbta in ramen, skupaj s pravilno ergonomsko postavitvijo delovnega mesta, kar lahko pomaga izboljšati telesno držo in zmanjšati tveganje za nelagodje.

Težave z ramo

V nekaterih primerih se lahko bolečina pod lopatico pojavi kot posledica težav, ki izvirajo iz ramena. Možni vzroki vključujejo:

Subakromialni sindrom : gre za vnetje ali draženje tetiv, »ujetih« pod akromion, kar lahko povzroči bolečino, ki se lahko širi tudi pod lopatico. Sindrom je pogost zaradi ponavljajočih se gibov roke nad glavo ali poškodb.

: gre za vnetje ali draženje tetiv, »ujetih« pod akromion, kar lahko povzroči bolečino, ki se lahko širi tudi pod lopatico. Sindrom je pogost zaradi ponavljajočih se gibov roke nad glavo ali poškodb. Poškodbe ali vnetje rotatorne manšete : bolečina, ki se razširi pod lopatico, je lahko posledica poškodb ali vnetja mišic rotatorne manšete.

: bolečina, ki se razširi pod lopatico, je lahko posledica poškodb ali vnetja mišic rotatorne manšete. Vnetje tetiv v ramenskem sklepu (tendinitis) : tendinitis se pojavi, ko so tetive v ramenskem sklepu vnete. Nastane kot posledica neposrednih udarcev v ramo in slabe tehnike metanja pri športih.

: tendinitis se pojavi, ko so tetive v ramenskem sklepu vnete. Nastane kot posledica neposrednih udarcev v ramo in slabe tehnike metanja pri športih. Zlom kosti ali dislokacija ramena: padci ali nesreče lahko povzročijo zlome ali dislokacije v področju ramen, kar lahko privede do poškodb struktur v sklepu.

Kako ukrepati

Če se spopadate z bolečinami pod lopatico, je pomembno, da se najprej posvetujete z zdravnikom, ki bo izključil morebitne resne zdravstvene težave.

Ko zdravnik ugotovi, da bolečina ni povezana z resnimi stanji, ampak je posledica drugih težav, predlaga nadaljnje ukrepe in ustrezno rehabilitacijo. V takih primerih je učinkovita predvsem fizioterapija, ki lahko pomaga pri lajšanju bolečin, izboljšanju gibljivosti in krepitvi okoljskih mišic.

Pomembno je, da se posameznik čim prej obrne na fizioterapevta, ki oceni njegovo stanje in oblikuje individualiziran načrt zdravljenja z različnimi tehnikami in pristopi. Pomembno je, da posameznik s fizioterapevtom sodeluje, da čim prej skupaj dosežeta želene rezultate.

Kako bolečine pod lopatico obvladujemo v kliniki Medicofit

Obisk fizioterapije je ob pojavu bolečin pod lopatico nujen korak za ponovno vzpostavitev optimalnega počutja in zadovoljstva, ki si ga želite.

Naši izkušeni fizioterapevti vam pomagajo razumeti vzroke bolečin ter oblikujejo individualiziran načrt zdravljenja, ki je prilagojen vašim specifičnim potrebam.

V sklopu fizioterapije za bolečine pod lopatico se uporabljajo različne tehnike in terapevtski pristopi, vključno z manualno terapijo, terapevtskimi vajami in drugimi podpornimi tehnikami.

V naši kliniki vsak pacient najprej prejme individualno načrtovan program terapije, ki je prilagojen njegovim potrebam, ciljem in specifičnemu zdravstvenemu stanju. Sledijo terapije s pomočjo najnovejše opreme in tehnologije, ki omogoča izvajanje raznovrstnih postopkov za doseganje kar najboljših rezultatov.

Pacientom zagotovljamo udobno in sproščujoče okolje, ki je ključnega pomena za pozitivno izkušnjo glede rehabilitacije in hitrejše okrevanje. V kliniki Medicofit se ne osredotočamo le na lajšanje bolečin, temveč tudi na identifikacijo in odpravljanje njenih osnovnih vzrokov ter preprečujemo njen ponovni nastanek. Če ste še vedno v dvomih, ali nas obiskati ali ne, se prepričajte na lastne oči in se naročite na diagnostično terapijo.

