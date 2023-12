Bolečine v hrbtu pri dolgotrajnem sedenju – fizioterapevtske rešitve!

Medtem ko se veliko ljudi zaveda negativnih učinkov pomanjkanja telesne dejavnosti, se manj pozornosti namenja posledicam, ki jih lahko prinese dolgotrajno sedenje za naš hrbet.

Bolečine v hrbtu so ena izmed najpogostejših težav, s katerimi se spopadajo posamezniki, ki večji del dneva preživijo v sedečem položaju. Ali ste vedeli, da kar 70 odstotkov ljudi, ki opravljajo sedeče delo, vsakodnevno trpi zaradi bolečin v križu?

Mnogi ljudje pogosto posežejo po analgetičnih sredstvih, ohranjajo svoj ustaljeni življenjski slog in odlašajo z začetkom rehabilitacijske vadbe. Vendar pa se lahko poškodbe hrbtenice popolnoma neopazno stopnjujejo, še preden se pojavijo očitni omejujoči simptomi.

Čakati na močnejše znake lahko pomeni, da zamudimo priložnost za zgodnje ukrepanje in preprečevanje resnejših težav. Prav zato je smiselno razmisliti o proaktivnem pristopu k zdravju hrbtenice, dokler lahko preprečimo morebitne hujše težave.

Skozi raziskave in prakso smo v kliniki Medicofit potrdili, da lahko pravilno izvedena fizioterapija prinese olajšanje in pomembno izboljša kakovost življenja posameznika, ki se sooča z bolečinami v hrbtu. Kako vam pomagamo na poti do življenja brez bolečin, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Zakaj je sedenje škodljivo za hrbtenico

Človeško telo ni bilo nikoli namenjeno dolgotrajnemu sedenju. Ali se po dolgem delovnem dnevu, preživetem za pisalno mizo, počutite enako osveženi kot zjutraj, ko ste prispeli v pisarno? Verjetno je odgovor ne.

Veliko časa, preživetega v sedečem položaju, lahko pusti hrbtenico bolečo in slabše gibljivo. Sedeči položaj namreč ustvarja napetost v mišicah in medvretenčnih diskih hrbtenice – predvsem vratnega in ledvenega predela. Morda vas bo presenetilo, toda v sedečem položaju se kar 300-krat poveča sila na ledveni predel v primerjavi s stoječim položajem.

Sedenje povzroča napetost tudi v mišicah hrbtenice, kolka (m. iliopsoas) in s pritiskom povzroči omejen pretok krvi v mišicah zadnjice – gluteus maximus, ki je prav tako pomemben podpornik hrbtenice.

Poleg tega dlje ko ostanete v sedečem položaju, bolj verjetno je, da boste dovolili, da se vaša drža spremeni. Običajno smo pri sedenju nagnjeni naprej, kar povzroči, da se vezi hrbtenice raztegnejo čez zdravo mejo in obremenijo se medvretenčni diski. Najbolj je obremenjen zunanji obroč diska (anulos fibrosus), kar lahko vodi v nastanek protruzije ali hernije diska.

Zakaj je sedenje škodljivo za medvretenčne diske? Diski nimajo svoje prekrvitve, zato se prehranjujejo z difuzijo – difuzijo omogoča prav gibanje hrbtenice, ki s stiskanjem in raztezanjem diskov poskrbi za primerno dostavo hranil. Hrbtenico bi zato morali razgibati ali zamenjati položaj vsakih 30 minut.

Dan, preživet zlepljen s pisarniškim stolom, lahko privede do izoliranega primera bolečin v hrbtu ali vratu. Vendar pa se lahko, če dan za dnem preživite v enakem položaju, čez čas pojavijo resne težave s hrbtenico.

Redno in dolgotrajno sedenje bo pospešilo degeneracijo medvretenčnih diskov, bolečine v vratu in hrbtu pa lahko postanejo vaša vsakodnevna težava.

Trije pogosti vzroki bolečine v hrbtu pri sedenju

V nadaljevanju vam predstavljamo tri najpogostejše vzroke bolečine v hrbtu pri sedenju, ki zahtevajo fizioterapevtsko rehabilitacijo.

Hernija diska

Hernija diska se pojavi, ko jedro medvretenčne ploščice izstopi skozi raztrgano zunanjost, kar povzroči pritisk na okoliške živce. Pri sedenju se obremenitev hrbtenice poveča, kar lahko sproži bolečino.

Bolečina, ki seva iz spodnjega dela hrbta, je eden od glavnih simptomov hernije diska. Lahko se razširi po nogi navzdol, sledi živčnim potem in se običajno stopnjuje prav pri sedenju. Pogosto jo spremljajo občutki mravljinčenja ali otopelosti v prizadeti okončini.

S pravilnim fizioterapevtskim pristopom je mogoče obvladati nelagodje in izboljšati kakovost vašega življenja. Posvetujte se s strokovnjakom klinike Medicofit za natančno diagnozo in individualiziran načrt zdravljenja glede na svoje potrebe.

Išias

Išias, ki se pogosto kaže kot bolečina v spodnjem delu hrbta, zadnjici in nogi, lahko močno vpliva na kakovost življenja posameznika. Ena od neprijetnih situacij, ki se lahko pojavi pri ljudeh s to težavo, je bolečina pri sedenju.

Bolečina se pojavi, ko pride do stiskanja išiasnega živca, ki poteka od spodnjega dela hrbtenice skozi zadnjico in po nogi navzdol. Sedenje in nepravilna telesna drža lahko povečata pritisk na ta živec, kar sproži bolečino.

Strokovna pomoč fizioterapevta vključuje prilagojene vaje in terapevtske postopke, ki ciljajo na zmanjšanje bolečine pri išiasu, in se priporoča vsem, ki imajo dolgotrajne težave.

Spinalna stenoza

Spinalna stenoza je stanje, pri katerem se zoži hrbtenični kanal, kar povzroči pritisk na hrbtenjačo in živce. Dolgotrajno sedenje lahko to stiskanje še dodatno poveča, kar se odraža v bolečinah v hrbtu.

Ali ste vedeli, da sedeči položaj omeji krvni pretok v hrbtenični kanal, poslabša oskrbo tkiv in s tem še dodatno prispeva k bolečinam?

Z razumevanjem simptomov in ustreznimi ukrepi za olajšanje nelagodja je mogoče doseči izboljšanje. Pri izbiri strategij za obvladovanje bolečin pri spinalni stenozi se posvetujte z našim strokovnjakom, ki bo pripravil individualiziran pristop glede na vaše potrebe.

Kako vaše bolečine odpravimo v kliniki Medicofit

Klinika Medicofit zagotavlja hitro in učinkovito zdravljenje bolečin v hrbtu, brez dolgih čakalnih vrst. Pred začetkom zdravljenja opravimo posebno diagnostično terapijo, po kateri oblikujemo prilagojen načrt rehabilitacije glede na vaše specifične težave.

Kaj je diagnostična terapija? V diagnostični terapiji smo združili komponente diagnostike in terapije, saj vam želimo že ob prvem pregledu zagotoviti protibolečinsko zdravljenje. Na podlagi diagnostičnih ugotovitev bomo za vas pripravili načrt zdravljenja.

Akutna fizioterapija

V akutni fazi zdravljenja vas sprejmejo strokovnjaki fizioterapije, ki se osredotočijo na zmanjšanje bolečin in izboljšanje gibljivosti. V akutni fazi izvajamo manualno terapijo, posebne terapevtske vaje in uporabljamo instrumentalne naprave, ki zmanjšujejo bolečino, pospešujejo celjenje tkiva in vzpostavljajo optimalno delovanje gibalnega sistema.

Vas zanima, kakšne naprave uporabljamo pri instrumentalni terapiji? Uporabljamo le najsodobnejšo tehnologijo, kot so elektostimulacija HiTop, Summus Laser, TECAR terapija, diamagnetoterapija PERISO, 6D action in številne druge.

Posebno pozornost namenjamo vzpostavitvi pravilne obremenilne kapacitete hrbtenice in korekciji vzorcev telesne drže, kar pomaga odpraviti vzroke vaših bolečin.

Izvajamo specialne terapevtske vaje, ki pomagajo okrepiti jedro vašega telesa in pomagajo pri vzdrževanju optimalnega nadzora nad držo telesa. Vaje se vedno prilagajo pacientu in primerno stopnjujejo.

Postakutna kineziologija

Kineziološki program vključuje strokovno vodeno individualno vadbo, ki krepi mišično muskulaturo okoli hrbtenice in globoke stabilizatorje telesa, s ciljem povečanja moči za boljše obvladovanje vsakodnevnih obremenitev.

V kineziološki fazi zdravljenja se osredotočamo na progresivni vadbeni program, ki je zasnovan z glavnim poudarkom na krepitvi mišične moči. Cilj je doseči ustrezno stabilizacijo trupa, kar zmanjšuje bolečine v hrbtu med gibanjem in sedenjem.

Pomembno je doseči primeren mišični tonus, saj ta zagotavlja stabilnost vretenc in učinkovit prenos sil med gibanjem. To je ključni dejavnik preventive pred poškodbami hrbtenice, saj zmanjšuje frekvenco »padanja« v prisilne drže, ki lahko povzročijo bolečine.

Krepitev tako globokih kot povrhnjih mišic hrbta in trebušne stene se izvaja v skrbno premišljenih vadbenih režimih. V tej fazi zdravljenja se posvečamo tudi vadbi za gibljivost, ki izboljšuje telesno držo in odpravlja morebitne omejitve gibljivosti rizičnih sklepov.

Preventivna kinezioterapija

V kliniki Medicofit smo svojim pacientom omogočili še postrehabilitacijski program, ki je namenjen ohranjanju optimalnega stanja hrbtenice. Preventivna vadba se osredotoča na moč, vzdržljivost in dolgoročno vzdrževanje gibljivosti ter zmanjšanje možnosti za nastanek hujših kroničnih težav.

Skozi zdravljenje se učimo pravilnega dvigovanja bremen, ustvarjanja pritiska v trebušni votlini za zaščito hrbtenice in prilagajanja delovnega mesta za večjo udobje hrbtu.

V kliniki Medicofit združujemo strokovnost, prilagojen pristop in predanost do celostnega zdravja hrbtenice. Skupaj gradimo pot do boljšega počutja in aktivnega življenjskega sloga.

