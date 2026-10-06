Bolečine v trebuhu so bile šele začetek

Bolečina, nenavadna sprememba, težave, ki ne minejo, ali poškodba, zaradi katere vsakdan nenadoma postane precej bolj zapleten – razlogi za obisk zdravnika so zelo različni, skupno pa jim je predvsem vprašanje, kako dolgo bo trajalo, da pridemo do diagnoze in ustreznega zdravljenja.

Pot do odgovora namreč ni vedno sestavljena iz enega samega pregleda. Specialist lahko predlaga dodatne preiskave, denimo magnetno resonanco ali ultrazvok, nato sledi ponovni pregled, pri nekaterih težavah poseg, pri drugih nadaljnje zdravljenje ali rehabilitacija. Če je treba na vsak naslednji korak znova čakati, se lahko čas od prvih težav do začetka zdravljenja precej podaljša.

To dobro ponazori primer Maje, ki je več tednov opažala bolečine in neprijeten občutek v trebuhu. Sprva je težave pripisovala prehrani in stresu, vendar niso izginile. Nekaj dni je bilo bolje, nato so se znova pojavile, sčasoma pa so začele vplivati tudi na njen vsakdan. Obiskala je osebnega zdravnika, ki je ocenil, da potrebuje pregled pri gastroenterologu.

En pregled je lahko šele prvi korak

Takrat se Majina pot do odgovora pravzaprav šele začne. Čakalne dobe za prvi gastroenterološki pregled se med izvajalci zelo razlikujejo. Pri nekaterih je mogoče termin dobiti precej prej, drugod pa so objavljeni termini šele čez leto dni ali več.

Toda tudi pregled pri gastroenterologu še ni nujno konec iskanja vzroka. Specialist lahko presodi, da so potrebne dodatne preiskave, denimo gastroskopija, kolonoskopija, ultrazvok ali druga diagnostika. Šele rezultati teh preiskav lahko pokažejo, kaj povzroča težave in kakšno zdravljenje je smiselno.

Prav zato na dolžino zdravstvene poti ne vpliva samo čakanje na prvi specialistični pregled, ampak čas med vsemi posameznimi koraki. Če je treba najprej čakati na specialista, nato še na diagnostično preiskavo in zatem na ponovni pregled, lahko od prvih težav do jasnega odgovora mine precej časa.

Majin primer je samo ena od možnih poti. Podobno se lahko zgodi pri dolgotrajnih bolečinah v hrbtu, težavah s srcem, spremembah na koži, ginekoloških težavah ali drugih zdravstvenih stanjih, pri katerih je za postavitev diagnoze potrebnih več pregledov in preiskav.

Zavarovanje Specialisti omogoča dostop do specialističnih pregledov, dodatnih preiskav in zdravil na beli recept. FOTO: Depositphotos

Kaj pa, če bi bila pot krajša?

Predstavljajmo si, da ima Maja sklenjeno zdravstveno zavarovanje Specialisti pri Zavarovalnici Triglav. Ko zdravnik oceni, da potrebuje specialistični pregled, se obrne na Zdravstveno točko Zavarovalnice Triglav, kjer ji pomagajo organizirati nadaljnjo obravnavo.

Zavarovanje Specialisti krije specialistične preglede in tudi zahtevnejše diagnostične preiskave, med katere sodita gastroskopija in kolonoskopija, kadar jih na podlagi medicinske presoje predlaga specialist. To pomeni, da se pot ne konča nujno pri prvem pregledu, ampak lahko vključuje tudi naslednji korak do diagnoze. Če bi gastroenterolog pri Maji presodil, da potrebuje gastroskopijo, bi ji Zdravstvena točka pomagala organizirati tudi to preiskavo. Namesto da bi pri vsakem novem koraku sama iskala izvajalca in nov termin, bi bil večji del poti povezan v enoten proces.

Do diagnoze, posega in okrevanja Zavarovanje Specialisti omogoča dostop do specialističnih pregledov, dodatnih diagnostičnih preiskav in krije zdravila na beli recept, ki jih predpiše specialist. Letna zavarovalna vsota znaša do 3000 evrov, zdravstvene storitve pa se opravijo v Sloveniji. Specialisti+ vključuje vse našteto, dodatno pa še posege v sklopu dnevne obravnave in ambulantno rehabilitacijo. Letna zavarovalna vsota je pri tem zavarovanju do 30.000 evrov, krite zdravstvene storitve pa je mogoče opraviti v Sloveniji in državah Evropske unije.

Ni treba, da vsak naslednji korak urejate sami

Ko zdravljenje vključuje več pregledov, preiskav ali posegov, je pomembno tudi, kako so posamezni koraki organizirani. Pri zavarovanjih Specialisti in Specialisti+ pri tem pomaga Zdravstvena točka Zavarovalnice Triglav.

Če zavarovanec že ima napotnico, mu pomagajo urediti pregled pri ustreznem specialistu, če je nima, pa ga lahko na daljavo povežejo z zdravnikom družinske medicine, ki na podlagi medicinske presoje poda indikacijo za specialistično obravnavo. Če specialist nato predlaga dodatno diagnostično preiskavo ali drugo krito storitev, Zdravstvena točka pomaga organizirati tudi naslednji korak.

Pri izvajalcih iz mreže Zavarovalnice Triglav je termin zdravstvene obravnave zagotovljen najpozneje v 10, pri posegu pa najpozneje v 20 delovnih dneh. Če zavarovanec izbere izvajalca iz pogodbene mreže, stroške neposredno poravna zavarovalnica, pri drugem izvajalcu pa mu jih ob predložitvi ustrezne dokumentacije povrne.

Specialisti+ vključuje še posege v dnevni obravnavi in ambulantno rehabilitacijo. FOTO: Depositphotos

Izberite obseg kritja, ki vam ustreza

Zavarovanje Specialisti je na voljo že za 13,95 evra na mesec, Specialisti+ pa že za 15,95 evra na mesec. Obe zavarovanji krijeta zdravstvene storitve, opravljene v Sloveniji, pri Specialisti+ pa so krite tudi storitve v državah Evropske unije.

Specialisti+ je mogoče skleniti tudi za otroke, že od rojstva naprej, zato lahko starši poskrbijo za hitrejši dostop do specialistične obravnave tudi ob bolezni ali poškodbi otroka.

Na voljo je tudi kolektivna oblika zavarovanja za podjetja, ki želijo zaposlenim omogočiti hitrejši dostop do specialistov, diagnostike in nadaljnjega zdravljenja.

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