Bolezen iz 13. stoletja še ni izkoreninjena

Prvi primeri gobavosti v zadnjih dneh v Evropi so vzbudili pozornost, če ne že zaskrbljenosti, čeprav ta bolezen, ki se je v Evropi razširila v času križarskih vojn med 11. in 13. stoletjem, po svetu še zdaleč ni premagana. Vsako leto po svetu zaznajo 200.000 novih primerov gobavosti, predvsem v Afriki in Aziji, in kot pritrjujejo na NIJZ in na ljubljanski infekcijski kliniki zaradi migracij in potovanj niti v Sloveniji ni izključena možnost pojava posameznih primerov.

Zadnja dva primera smo odkrili pri tujcih pred približno tremi desetletji, je pa pionir slovenske sodobne infektologije Milko Bedjanič navajal, da je bilo v Jugoslaviji od leta 1925 do konca 1955 prijavljenih 109 primerov gobavosti. Prva ustanova za gobavce, leprozorij v Ljubljani, je bil omenjen leta 1280 in je stal med današnjo Karlovško cesto in Gornjim trgom. Sredi 15. stoletja so gobavce umaknili na ljubljanski Rožnik, slabo stoletje pozneje pa v bližino cerkve sv. Petra. Gobavce in njihovo življenje je pred tremi leti od blizu predstavil film aktivista in humanitarca Toma Križnarja in njegove žene Bojane Pivk Križnar, ki sta zbrane donacije namenila za nakup vozila. Koliko obolelih v Nubskih gorah jim je uspelo pozdraviti in kakšen film bosta občinstvu predstavila junija 2026, pa med drugim preberite v nadaljevanju.