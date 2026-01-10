Bolgarija postaja obljubljena dežela za digitalne nomade

Bolgarija je uvedla vizum za digitalne nomade, s katerim želi privabiti čim več ljudi, ki delajo na daljavo, poroča Euronews. Prijave za vizum pa so že odprte.

Vizum za digitalne nomade je namenjen državljanom držav zunaj Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora, ki delajo na daljavo in dohodek ustvarjajo v tujini. Do tovrstne vize so upravičeni: zaposleni na daljavo pri podjetjih, registriranih zunaj EU, EGP in Švice, lastniki podjetij ali osebe z več kot 25-odstotnim lastniškim deležem v podjetju v tujini ter samostojni podjetniki oziroma samozaposleni, ki vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje opravljajo storitve za naročnike zunaj Bolgarije.

Prosilci morajo dokazati tudi zadosten dohodek, in sicer najmanj 31.000 evrov letno, kar predstavlja 50-kratnik trenutne bolgarske mesečne minimalne plače.

Kako do vizuma?

Postopek prijave poteka v dveh korakih. Najprej je treba na bolgarskem veleposlaništvu ali konzulatu v matični državi pridobiti dolgoročni vizum tipa D, kar lahko traja od štiri do osem tednov. Ta vizum omogoča vstop v Bolgarijo in vložitev prošnje za dovoljenje za prebivanje.

Po prihodu v državo morajo prosilci v 14 dneh zaprositi za dovoljenje za prebivanje v okviru programa za digitalne nomade ter predložiti dokazila o nastanitvi, nekaznovanosti, zdravstvenem zavarovanju in ustrezne prevode dokumentov v bolgarščino.

V zaključni fazi prosilci zaprosijo še za osebno izkaznico, celoten postopek pa lahko traja več kot tri mesece. Dovoljenje za prebivanje se sprva izda za eno leto in ga je mogoče podaljšati še za eno leto, če prosilec še naprej izpolnjuje vse zahtevane pogoje.