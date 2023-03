Bollywood ali Tollywood, to ni več vprašanje

»Ne salsa, ne flamenko, moj brat. Poznaš Naatu?« samozavestno reče eden od plesalcev ženinu na začetku videa za indijsko pesem Naatu Naatu. Naatu, kaj je to? vpraša arogantni mladi ženin. In potem se na rez začnejo divji ritmi in še bolj divji hip hop step – ples, ki je že pred podelitvijo oskarjev obnorel mlade na družbenih omrežjih, po oskarjevski noči pa ima Naatu Naatu (v prevodu pomeni pleši, pleši) na youtubu stotine milijonov ogledov.

Letošnji oskarji so bili v znamenju azijske kinematografije, to že vemo. Presenečenje je pesem Naatu Naatu iz indijskega filma RRR, ki je pometla celo s tako močno konkurenco, kot sta Lady Gaga in Rihanna, in se vpisala v zgodovino kot prva pesem iz indijskega filma, ki je prejela oskarja za najboljšo izvirno pesem. Prva skladba indijskega avtorja, ovenčana z zlatim kipcem, je bila pesem Jai Ho skladatelja A. R. Rahmana iz britanskega filma Revni milijonar, ki je leta 2009 prejel sedem oskarjev, in sicer za scenarij, kinematografijo, mešanje zvoka, montažo, izvirno glasbo in najboljšo pesem.

Izvedba Naatu Naatu z več kot dvajsetimi plesalci je bila po mnenju mnogih najboljša točka v oskarjevski noči. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Tokratno zmago skladatelja M. M. Keeravanija in tekstopisca Chandraboseja so slavili Indijci po vsem svetu. Mnogi na spletu so evforično oznanjali, da priznanje za pesem v jeziku teluge pomeni vstop južnoindijske kinematografije – ali Tollywooda – na svetovno prizorišče. Pesem iz filma RRR sta na oskarjevskem odru Dolby Theatre v Los Angelesu odplesala in odpela Rahul Sipligunj in Kaala Bhairava, in to v epski točki, ki je dvorano nabila s svežo plesno energijo.

Skladatelj M. M. Keeravaani je v svojem zahvalnem govoru ob prejemu zlatega kipca improviziral na melodijo The Carpenters, ob katerih je odraščal, in dejal, da se s to gesto odpira svet, da sprejme indijsko kulturo in glasbo. Čeprav so oskarji letos minili brez incidentov, so se na spletu že pojavili jezni komentarji, usmerjeni v voditelja Jimmyja Kimmla, ki je v svojem uvodnem monologu indijsko uspešnico RRR označil za bollywoodski film.

Oskarja skladatelja M. M. Keeravanija (desno) in tekstopisca Chandraboseja so slavili Indijci po vsem svetu. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP

Film RRR v resnici velja za mednarodno uspešnico in estetski spektakel, to pa ne pomeni, da prihaja iz Bollywooda, pravijo poznavalci. Indijska kinematografija je bila dolgo časa ena sama, a pozabljamo, da različnim regijam v državi pripadajo posebni načini pripovedovanja zgodb. Bollywood, ki je najbolj znan del indijske kinematografije, predstavlja kinematografijo v hindujskem jeziku, in to predvsem s severnoindijske perspektive. Zato ni prav, trdijo poznavalci na spletu, da se na posplošen način odriva regionalno kinematografijo na stranski tir in vse indijske filme meče v isti koš.

Kritike na spletu so usmerjene tudi v živi nastop Naatu Naatu na oskarjih, saj so bili za koreografijo in sodelovanje pri plesu izbrani predvsem neindijski ustvarjalci in umetniki. FOTO: Patrick T. Fallon/AFP Foto Carlos Barria/Reuters

V jeziku telugu

Kimmel je torej v nagovoru zagrešil napako, a hkrati jo je popravila indijska igralka Deepika Padukone, ki je v svoji predstavitvi pesmi tik pred oskarjevskim nastopom v živo povedala, da je pesem v jeziku teluge in da je film indijska produkcija.

Kritike na spletu so usmerjene tudi v živi nastop Naatu Naatu na oskarjih, saj so bili za koreografijo in sodelovanje pri plesu izbrani predvsem neindijski ustvarjalci in umetniki. Če je bila pesem nagrajena prav zaradi kulturne osvežitve, ki jo je prinesla, zakaj potem niso izbrali azijskih ustvarjalcev, so glasni kritiki.

Oskar za pesem iz filma RRR ni bil edini, ki ga je letos dobila Indija, akademija je za najboljši kratki dokumentarni film nagradila tudi indijsko-ameriški film v tamilskem jeziku The Elephant Whisperers (Šepetalec slonom).