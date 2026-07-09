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    Bolniške po slovensko: malo na traktor, malo na morje, malo čez Atlantik

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    Neki kmet je kršitev opravičeval z besedami, da ga delo s traktorjem pomirja, ker so dobri tresljaji, nekdo drug pa je odletel k sorodnikom. FOTO: Blaž Samec
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    Neki kmet je kršitev opravičeval z besedami, da ga delo s traktorjem pomirja, ker so dobri tresljaji, nekdo drug pa je odletel k sorodnikom. FOTO: Blaž Samec
    Saša Bojc
    9. 7. 2026 | 10:15
    9. 7. 2026 | 11:35
    10:52
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    Izgovorov zaposlenih, ki jih dobimo pri kršitvi bolniškega dopusta, je za celo knjigo, pripoveduje zasebni detektiv Dušan Poslek, čemur pritrjujeta tudi zasebna detektivka Bernarda Škrabar Damnjanović in vodja nadzornikov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Matjaž Šteiner. Nekateri so v tem pogledu še posebej inovativni. Neki kmet je kršitev opravičeval z besedami, da ga delo s traktorjem pomirja, ker so dobri tresljaji, nekdo drug pa je odletel k sorodnikom na drugo celino, ker da je bil doma tako slaboten. Med najpogostejšimi kršitvami ugotavljajo zapuščanje kraja bivanja; zavarovanci gredo v trgovino, oprat avtomobil, odpotujejo na izlet, v toplice brez zdravnikove odobritve. Pri prebivalcih ob meji, na primer z Avstrijo, ugotavljajo, da marsikdo svojo bolniško odsotnost ...

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    Delov poslovni center

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    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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