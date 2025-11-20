Bond Street, po novem najdražja ulica na svetu

Najprestižnejši del slovite nakupovalne ulice Bond Street v londonskem West Endu je postal najdražja lokacija za trgovce, dražji je tudi od Vie Montenapoleone v Milanu in newyorške Pete avenije. Na vrh se je zavihtel, kot je poročal Financial Times, predvsem zaradi vrtoglavih najemniških pogodb, ki so jih sklenile luksuzne znamke.

Bond Street, ki povezuje Piccadilly z Oxford Streetom, je že od 18. stoletja domovanje številnih prestižnih in luksuznih modnih trgovin. Ime je ulica dobila po siru Thomasu Bondu, angleškem posestniku, ki je morda še bolj znan po domnevnih »povezavah« z najbolj priljubljenim domišljijskim junakom vseh časov, vohunom Jamesom Bondom. Njegov družinski moto Orbis non sufficit (Svet ni dovolj) je, tako vsaj pravijo anekdote, prikazan kot Bondov moto v filmu V službi njenega veličanstva iz leta 1969, prav tako od tod izvira naslov enega od poznejših nadaljevanj, Vse in še svet (1999).

Kratko in drago

Ulica, v 20. letih 18. stoletja zgrajena na poljih, ki so obdajala Clarendon House na Piccadillyju, je bila že od začetka prostor za druženje prebivalcev Mayfaira, pripadnikov višjega razreda, zato ni nič nenavadnega, da so tam vzniknile prestižne ali drage prodajalne.

Tudi v tem stoletju je prometnica, ki se deli na Old Bond in New Bond Street, ena najbolj ekskluzivnih nakupovalnih točk v Združenem kraljestvu, pa čeprav je tam dano nakupovati le peščici najbogatejših. Na njej se vrstijo imena, kot so Dolce & Gabbana, Hugo Boss, Louis Vuitton, Chanel, Dior, Hermès, Ralph Lauren, in čeprav so že pred leti tudi najbolj prestižne znamke grozile, da bodo zaradi visokih najemnin zapustile ulico, se to očitno ni zgodilo.

Bond Street, ki povezuje Piccadilly z Oxford Streetom, je že od 18. stoletja domovanje številnih prestižnih in luksuznih modnih trgovin. FOTO: Shutterstock

Kot je poročal FT, je v zadnjem letu povpraševanje po prostorih na tej ekskluzivni ulici preseglo razpoložljivost in najemnine potisnilo v višave. V najdražjem delu, kjer imajo trgovine znamke Givenchy, Chopard in Van Cleef & Arpels, so se zvišale za 22 odstotkov, na 24.000 dolarjev (nekaj več kot 20.800 evrov) za kvadratni meter na leto, je podatke nepremičninske agencije Cushman & Wakefield povzel FT.

Kratek, 50-metrski odsek ulice je tako postal ena najbolj konkurenčnih lokacij v svetovni trgovini na drobno, je ocenil Duncan Gilliard iz agencije Cushman & Wakefield. Trg luksuznega blaga je po razcvetu po pandemiji sicer nekaj časa stagniral, v zadnjih mesecih pa so največje blagovne znamke, kot sta LVMH in Kering, poročale o povečanju dobička.

Modne hiše in znamke si želijo naslova na milanski modni aveniji, a le najboljšim je dano tam razstavljati svoje kreacije. FOTO: Claudia Greco/Reuters

Učinek Bondove ulice se je razširil v soseščino; na Oxford Streetu in Regent Streetu so prav tako zaznali 10-odstotno ali večjo rast najemnin. Tega pritiska pa, kot je še poročal FT, vendarle ne zmorejo vse blagovne znamke. Lani sta veleblagovnica Fenwick in trgovina Smythson, denimo, zaprli poslovalnici na New Bond Streetu.

Quartier Riverissi

Najemnine na New Bond Streetu so – vsaj po podatkih omenjene agencije – preskočile tudi tiste na že tako pregrešno dragih Vii Montenapoleone v Milanu in newyorški Peti aveniji.

Na omenjeni najimenitnejši italijanski ulici si prav tako želijo imeti svoj naslov številne modne znamke, a le najboljšim je dano tam razstavljati svoje kreacije. Prestiž se kaže že pred saloni, kjer stojijo vratarji v obleki in kravati in pred katerimi pogosto ustavljajo luksuzni avtomobili. Na tej ulici dragih športnih avtomobilov je, denimo, kralj Viktor Emanuel III. leta 1901 odprl prvi sedež italijanskega avtomobilskega kluba.

Za Vio Montenapoleone Milančani pravijo, da sanjarjenje tam nič ne stane, nakup pa je namenjen le redkim. Nekaj tega prestiža razkriva tudi drugo poimenovanje zanjo, Quartier Riverissi, ki se nanaša na navado milanskih gospodov: dvigovanje klobuka v pozdrav damam.

Najprestižnejši del Pete avenije se od 50. let prejšnjega stoletja dosledno uvršča med najdražje nakupovalne ulice na svetu. FOTO: Sami Marshak/Reuters

Tudi Peta avenija, ki je lani slavila 200-letnico, že zgodovinsko velja za simbol bogatega New Yorka. Njen najprestižnejši del se od 50. letih prejšnjega stoletja dosledno uvršča med najdražje nakupovalne ulice na svetu, območje med 59. in 96. ulico vzdolž Centralnega parka je bilo zaradi velikega števila imenitnih dvorcev nekoč znano tudi kot Milijonarska vrsta.