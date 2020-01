FOTO:Boris Podrecca: »Vprašajte me kaj o fuzbalu«

V avstrijski prestolnici so ga počastili z odprtjem razstave (na ogled je do 20. marca) v Ringtumu. »Enega najbolj slavnih evropskih arhitektov«, kakor ga predstavlja razstava, je bilo na avstrijski nacionalni televiziji ORF pred dnevi mogoče pobliže spoznati v dokumentarnem filmu z naslovom Licht und Raum – Der Architekt Boris Podrecca (Svetloba in prostor – arhitekt Boris Podrecca), izšla bo tudi monografija, in kot povzema sam, je te dni na Dunaju »kar en majhen Boris festival«.Film, ki so ga posneli v različnih državah, se začne v Istanbulu, v Hagiji Sofiji, kjer razlaga o tej tako feminilni kupoli, kako visi, kako je ...