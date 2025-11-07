Boris Popovič novi lastnik ladje Laho, jo bo spremenil v plavajočo restavracijo?

Ladja Laho ne bo šla v razrez za staro železo. Podjetje Adriatic Safari, ki upravlja z ladjo, je prevzel koprski podjetnik in nekdanji koprski župan Boris Popovič ali pa eno od njegovih podjetij. To nam je povedal dosedanji lastnik Viko Kveder, ki danes pospravlja ladjo zato, da jo bo predal novemu lastniku. Boris Popovič se na naše klice (še) ni odzval. Toda verjetno bo ladja ostala v Portorožu in bo še naprej prevažala turiste oziroma izvajala krajše izlete.

Viko Kveder nam je povedal, da bo sam odšel na zavod na zaposlovanje in potem v pokoj. Če bo novi lastnik želel, mu bo seveda pomagal s svojimi izkušnjami in znanjem. Kot smo že poročali, je dosedanji lastnik zašel v finančne težave. Ocenil je, da je treba za vzdrževanje in poslovanje ladje na leto nameniti nekako med 150.000 in 200.000 evrov. Ladja mora imeti najmanj štiri pomorščake, ko pluje s turisti pa še natakarja in kuharja. Vsakih pet let je ladja podvržena strožjim in zahtevnejšim tehničnim pregledom, s katerimi potrjujejo tehnično primernost in sposobnost plovila (potrditev klase). Za muzeje ali šolo bi bilo upravljanje take oldtimerske ladje prezahtevno.

Boris Popovič se na naše klice še ni odzval. FOTO: Leon Vidic

Pravi čudež

Ladja ima res burno in bogato zgodovino. Skoraj pravi čudež je, da je brez večje praske preživela prvo in drugo svetovno vojno, čeprav je bila v obeh zelo aktivna. Viko Kveder je povedal, da je prevažala in polagala morske mine in celo torpeda. V Slovenijo je priplula v času tretje vojne, ko je na Balkanu divjala vojna na tleh bivše Jugoslavije. Kapitan dolge plovbe Milan Kuzmič, ki je poveljeval ladji na njeni poti iz Nemčije, nam je pripovedoval, kakšna velika avantura je bila plovba iz pristanišča Büsum do Portoroža. »Zaradi vojne na Balkanu so nas ves čas spremljale in strogo nadzorovale pomorske inšpekcije nekaterih evropskih držav.

V enem od britanskih pristanišč so prišli na ladjo in jo temeljito pregledali. Čudili so se, da imamo toliko dodatne obtežbe, ki smo jo naložili za stabilnost ladje. V Italiji so nam za nekaj dni celo zaplenili papirje in pregledovali, ali ne skrivamo morda kje orožja. Ko smo pripluli v Jadran, pa sem vedel, da ne bomo mogli pluti vzdolž dalmatinske obale, saj so tam morje skrbno nadzirale ameriške in Natove ladje. Verjetno bi imeli ob srečanju z njimi kar veliko težav. Zato smo jo ubrali po nekonvencionalni poti tik in vzdolž italijanske obale. Tako smo pripluli do Gradeža in pripluli s severa do Pirana, vsi pa so pričakovali, da pridemo nekje ob Istri do domačega pristanišča. V bistvu se je Laho izognil še eni vojni vihri,« je povedal Milan Kuzmič, dolgoletni izkušeni kapitan, ki je zdaj že lep čas v pokoju.

Portorožani so veseli, da bo ladja ostala v kraju in upajo, da bodo zanjo še zmeraj tako skrbeli, kot so zadnjih 33 let. Velika verjetnost je tudi, da bo poslovala kot plavajoči gostinski objekt.