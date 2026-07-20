Borut Pahor na napihljivem labodu: fotografije razdelile sledilce

Bivši predsednik republike Borut Pahor očitno vse bolj uživa v manekenskem poklicu. Na facebooku je objavil utrinke s snemanja poletne promocijske kampanje za spletno modno trgovino, ob katerih ni skrival navdušenja.

»Ko sem dobil poletno garderobo in artikle za snemanje promocije za Answear, smo takoj vsi pomislili na zabavo ob bazenu. In tako je tudi bilo – ne bi moglo biti bolje. In tudi ne bolj noro. Prav zares je bila prava zabava in pol. Nepozabno lepo. To mi deli Answear,« je zapisal.

Pred časom je Pahor sodeloval tudi pri promociji vzmetnic in dvignil veliko prahu s fotografijami, na katerih je v postelji s svetlolasko. FOTO: Družabna Omrežja

Objavi je priložil več razigranih fotografij iz bazena. Na njih pozira sam, z napihljivim labodom in dinozavrom, na nekaterih posnetkih pa se mu pridruži tudi ženski model.

Njegova objava je med sledilci sprožila različne odzive. Medtem ko so nekateri navdušeni in mu sporočajo, da »njegove objave vedno polepšajo dan«, drugi menijo, da nekdanjemu predsedniku takšna promocijska sodelovanja nekako ne pristojijo.

Pred časom je Pahor sodeloval tudi pri promociji vzmetnic in dvignil veliko prahu s fotografijami, na katerih je v postelji poziral v pižami skupaj z neznano svetlolasko. Medtem ko so nekateri v potezi videli sproščen in dober marketinški pristop, so drugi izrazili začudenje nad takšno promocijo.