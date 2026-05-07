Borutu Pahorju življenje rešila čelada, po padcu pomoč poiskal v trgovini

Borut Pahor je po nesreči priznal, da ga je pred hujšimi posledicami rešila zaščitna čelada. Ob tem je v svojem značilnem sproščenem slogu dodal, da so ga k nošenju čelade dolga leta prepričevali prav varnostniki. »Moji varnostniki so me pred leti, ko sem kolesaril brez čelade, ves čas prosili in opominjali, da gre lahko kaj zelo narobe. No, potem sem počasi to sprejel, hvala bogu. Brez čelade si lahko pri padcu ful drugačen,« je povedal.

Čeprav je nesreča marsikoga prestrašila, sam pravi, da ga občutek ranljivosti ni presenetil prvič. Veliko bolj ga je zaznamoval padec s konja leta 2012. »Ko sem zletel čez njegovo glavo, sem se čez čas zbudil iz nezavesti, na levi in desni strani pa sta bila dva kamna, ob katera bi lahko udaril z glavo. Ta sreča v nesreči me je takrat res šokirala. Takrat sem tudi nehal jahati. Kolesariti pa ne bom nehal,« je dejal. Po prihodu domov je tokrat najprej poljubil čelado in se ji zahvalil. »Potem sem potrepljal tudi kolo in mu povedal, da ni nič krivo in da se bova kmalu spet odpravila na kolesarski potep. Tega se prav zares veselim,« je dejal.