Imate Bose zvočnik in ne morete več poslušati radia?

Veliko uporabnikov zvočnikov Bose je v zadnjih tednih ugotovilo, da prek svojih naprav ne morejo več poslušati internetnega radia kot doslej. Ne zato, ker bi se zvočnik pokvaril, temveč zato, ker je podjetje začelo ukinjati spletno podporo za starejši sistem soundtouch. Te funkcije niso delovale zgolj na zvočniku, ampak tudi prek njihovih strežnikov na internetu. Ko je podjetje letos začelo ugašati te strežnike, so številne funkcije prenehale delovati.

Bose je uporabnikom maja letos sporočil, da postopoma ukinja podporo za platformo soundtouch, ki je več kot desetletje omogočala poslušanje internetnega radia. Tisoči uporabnikov po svetu so tako ostali brez ene ključnih funkcij, zaradi katerih so te prestižne naprave sploh kupili: poslušanja radijskih postaj prek aplikacije. Ena glavnih posebnosti sistema so bili namreč fizični gumbi za prednastavitve na zvočnikih. Uporabnik je tako lahko shranil priljubljeno radijsko postajo ali playlisto in jo zagnal z enim pritiskom, brez telefona. Zdaj to ni več mogoče.

Prestižna znamka Bose velja za dražjo in kakovostnejšo znamko v segmentu potrošniške avdioopreme, zlasti pri slušalkah in sistemih za odpravljanje hrupa. Konkurira podjetjem, kot so Sony, Sennheiser, Apple (Beats) in Bang & Olufsen. Podjetje veliko vlaga v raziskave akustike in psihoakustike – področja, ki preučuje, kako ljudje zaznavajo zvok. Prav tehnologija aktivnega odpravljanja hrupa je ena njegovih najbolj prepoznavnih inovacij. Poleg potrošniške elektronike podjetje razvija tudi zvočne sisteme za avtomobilske proizvajalce ter profesionalne rešitve za dvorane, stadione in hotele.

Spletna peticija

Rešitev je po novem poslušanje radia prek drugih aplikacij na telefonu, denimo tunein, radioplayer ali spotify, nato pa predvajanje zvoka prek bluetootha ali airplaya na napravo Bose. Del uporabnikov je razburjenih predvsem zato, ker Bose dražjih naprav, ki tehnično še vedno delujejo brezhibno, ne podpira več v celoti, zaradi ukinitve strežniške podpore pa so izgubile pomemben del funkcionalnosti.

Na spletnih forumih se zato vrstijo opozorila o vse večji odvisnosti »pametnih« naprav od programske podpore proizvajalcev. Na spletu je zakrožila tudi peticija, ki od podjetja zahteva, naj ne ukine podpore za internetni radio in oblačne storitve. Podpisalo jo je že več tisoč ljudi. Odziv med uporabniki je tako silovit, da je Bose po kritikah nekoliko omilil prvotni načrt. Sprva so nameravali večino funkcij izklopiti že februarja, nato pa so rok preložili na 6. maj in del lokalnih funkcij pustili delujočih.

A primer odpira širše vprašanje, ali lahko podjetja z ukinitvijo storitev naknadno »spremenijo« izdelek, ki so ga ljudje že kupili. Številni tehnološki komentatorji pri tem opozarjajo, kako krhke so lahko »pametne« naprave, če so odvisne od strežnikov proizvajalca.

Posebej odmeven je bil članek Bloomberga, ki je izpostavil starejše uporabnike, ki so soundtouch uporabljali predvsem za radio in enostavne prednastavljene gumbe. Članek opozarja tudi na širši problem sodobnih »pametnih« naprav: tehnično še delujejo, vendar postanejo bistveno manj uporabne, ko proizvajalec izklopi strežniško podporo.