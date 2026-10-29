Boštjan Lah: Kaj se zgodi, ko po letih lepotnih posegov prenehamo?

Specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije Boštjan Lah v intervjuju za Onoplus pravi, da lahko pretiravanje s polnili postopoma spremeni obrazna razmerja. Po njegovih izkušnjah se spreminjajo tudi pričakovanja: ko odpravimo eno motečo gubo, pogosto začnemo opažati druge, prej manj opazne spremembe.

Posebej ga skrbijo posegi v neustreznih prostorih pri izvajalcih, katerih usposobljenosti stranke ne preverijo. Nekatere zaradi majhnega prihranka tvegajo posledice, ki jih ni mogoče preprosto odpraviti. »Posledice nestrokovne oskrbe so lahko doživljenjske,« opozarja. Pri svojem delu zagovarja postopen pristop in ohranjanje obrazne izraznosti. »Osebno mi je všeč, da nekaj gubic ostane,« pravi.

Kakšne so razlike med botoksom, polnili in biostimulatorji? Kaj lahko pričakujemo po prenehanju njihove uporabe in kdaj dodajanje volumna ne prinese več želenega rezultata? Celoten intervju z Boštjanom Lahom preberite na Onaplus.si.