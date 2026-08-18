Boštjan Trtnik: Saj res poskeniram energijo ljudi

Ko človek sedi nasproti nekomu, ki pravi, da vidi energijske povezave med ljudmi, zaznava blokade in vstopa v energijska polja družinskih članov, je dvom skoraj neizogiben. Boštjan Trtnik se ga ne ustraši. Nasprotno – sprejme ga mirno.

Po izobrazbi ekonomist, danes pa energijski terapevt, svojo duhovno pot povezuje z meditacijo, postavitvami družine in dolgoletnim delom z ljudmi. Govori o energijskih parazitih, notranji moči in svetu, v katerem naj bi luč in ljubezen premagali temo. Sam sebe opiše z nenavadnim stavkom: »Ateist sem. Ateist, ki verjame v višjo silo, v svetlobo, v boga stvarnika, v energije, v ljubezen.«

V pogovoru razkrije tudi precej bolj osebno plat. Spregovori o občutkih nepripadnosti iz otroštva, bolečini, ločitvi, samskem življenju in odnosu s hčerko. »Poznan mi je občutek nepripadnosti, nerazumljenosti, nesprejetosti,« priznava. Danes, pravi, tega ne čuti več. Celoten iskren in nenavaden pogovor z Boštjanom Trtnikom preberite na Onaplus.si.